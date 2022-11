Le Rassemblement national de France nomme un nouveau leader

Jordan Bardella devient le premier chef du parti de droite non issu de la famille Le Pen

Le parti de droite du Rassemblement national a élu Jordan Bardella comme président permanent, en remplacement de Marine Le Pen, sa dirigeante de longue date. L’eurodéputée de 27 ans a obtenu 85% des suffrages, a annoncé samedi le parti lors de son congrès à Paris.

Bardella est le premier président du Rassemblement national à ne pas être issu de la famille Le Pen. Il occupait le poste de président par intérim depuis juillet 2021, ayant pris la relève pour que Le Pen puisse se concentrer sur sa campagne présidentielle finalement infructueuse. Bardella a battu haut la main son rival Louis Aliot, maire de Perpignan, qui à 53 ans a presque le double de son âge, et qui restera vice-président du parti.

Impliqué dans la politique de droite depuis son adolescence, Bardella s’est présenté comme un “candidat à la continuité“, déclarant à l’AFP qu’il avait hâte de”en s’appuyant sur l’incroyable héritage que Marine nous transmet.”

Lors des élections nationales d’avril, Le Pen est devenu le Rassemblement national le plus proche de la présidence, remportant 41,5% des voix contre 58,6% pour le titulaire Emmanuel Macron lors d’un second tour. Le parti a remporté 89 sièges à la Chambre basse du Parlement deux mois plus tard, un nombre record et dix fois sa précédente participation, renversant le parti Renaissance de Macron de sa majorité.

Le Pen a rassuré le congrès du parti qu’elle était «ne pas partir [the party] prendre des vacances“, s’engageant à être”où le pays a besoin de moi», après l’annonce de la victoire de Bardella. Elle devrait faire une quatrième tentative à l’Elysée en 2027.

Depuis qu’elle a succédé à son père Jean-Marie Le Pen, qui a cofondé le parti sous le nom de Front National il y a 50 ans, Le Pen a présidé à une refonte complète du parti, changeant le nom du groupe pour dissiper certaines des associations les plus controversées avec l’aîné. politique de Le Pen et d’attirer des membres plus jeunes. Les détracteurs du Rassemblement national accusent néanmoins ses membres de nourrir des sentiments racistes et antisémites, et même son vice-président Aliot a fait valoir que le parti devrait adoucir davantage son message pour faire appel à la droite dominante.