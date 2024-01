Cet article est une version sur site de notre newsletter Unhedged. S’inscrire ici pour recevoir la newsletter directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Le rassemblement est-il terminé ?

Le S&P 500 a atteint un sommet historique vendredi mais, comme l’ont souligné mes collègues Nicholas Megaw et Kate Duguid, les actions ont boité jusqu’au sommet. Une forte reprise de fin d’année qui a débuté fin octobre a cédé la place à un marché latéral et sifflant en janvier, au cours duquel les deux tiers du S&P ont enregistré des rendements négatifs et les gains, tels qu’ils ont été, proviennent d’une une poignée de valeurs technologiques, notamment Nvidia. On ne peut pas se demander si les stocks, après avoir atteint un nouveau sommet, ne vont pas connaître le mal de l’altitude.

Considérez ce qui a motivé le marché depuis le 27 octobre, date du début de la reprise. Le contexte économique et politique est bien compris. L’économie reste résiliente, soutenue par un marché du travail tendu et une consommation donc forte. Dans le même temps, l’inflation retombe vers 2 %, ouvrant la voie à de multiples baisses de taux de la Fed en 2024. Cette combinaison est de l’oxygène pur pour les actions. Si la faiblesse relative de janvier a une explication claire, c’est qu’un rapport sur l’inflation de l’IPC légèrement plus élevé que prévu en décembre a été accompagné de signes indiquant que l’emploi et la consommation sont encore assez chauds. Cela constitue une raison pour la Fed d’attendre ces réductions de taux et un rappel qu’un atterrissage en douceur est un équilibre délicat.

Avant que les choses ne se stabilisent, qu’est-ce qui a fait grimper l’indice ? Le magnifique 7, et la grande technologie en général, ont joué un rôle important dans l’histoire. Le battage médiatique sur l’IA explique en partie cela. En outre, une baisse des taux d’intérêt induite par la baisse des anticipations d’inflation, plutôt que par un ralentissement de la croissance, devrait être bénéfique pour les actions de croissance, toutes choses égales par ailleurs.

Mais la reprise n’a pas concerné uniquement les valeurs de croissance. En fait, de fin octobre à la première semaine de janvier, les actions de croissance et les actions de valeur se sont à peu près aussi bien comportées. Pourquoi la valeur a-t-elle suivi cette tendance jusqu’à récemment ? Une explication, qui correspond parfaitement à la dynamique interne du marché, est que la probabilité implicite de récession a considérablement diminué. Cela est visible, par exemple, dans la forte hausse des actions bancaires, en particulier des banques régionales à plus haut risque telles que Fifth Third, Citizens, KeyCorp, Zions et Comerica (toutes en hausse de 40 pour cent ou plus depuis fin octobre). Même si la baisse des taux à court terme pèse sur les bénéfices des banques, dans une récession provoquée par une politique monétaire stricte, les gains en revenus d’intérêts seraient largement contrebalancés par l’augmentation des défauts de paiement. Les récessions sont terribles pour les banques.

La baisse rapide des anticipations de récession contribue également à expliquer la bonne performance des titres de semi-conducteurs ces derniers mois. L’industrie des puces est hypercyclique, donc une probabilité moindre de ralentissement, avec une dose de battage médiatique en faveur de l’IA, fonctionne très bien pour le groupe. De plus, les paquebots de croisière Carnival et Royal Caribbean, qui pourraient être confrontés à de graves difficultés en cas de récession, sont tous deux en hausse de 55 pour cent dans la hausse. En revanche, les secteurs défensifs qui offrent un abri en cas de ralentissement (santé, services publics, biens de première nécessité) ont tous sous-performé l’indice ces derniers mois.

Il y a bien sûr d’autres contributeurs au rallye. Les entreprises qui bénéficient directement des taux bas s’en sortent bien. Cela inclut les constructeurs d’habitations (en hausse d’environ 40 pour cent) et les acteurs de l’immobilier commercial tels que Boston Properties et Simon Property Group. Mais les principaux contributeurs ont été la hausse des offres des grandes entreprises technologiques et la diminution des risques de récession. La question est donc la suivante : une nouvelle impulsion à la hausse provenant de l’une ou l’autre source est-elle probable ?

Dans le domaine de la grande technologie, le cycle de battage médiatique de l’IA est tout simplement impossible à prédire. En mettant l’IA de côté, le fil conducteur entre les grandes valeurs technologiques et les actions sensibles à la récession est que les deux prospèrent grâce à la combinaison baisse des taux et croissance solide. Les espoirs d’un atterrissage en douceur peuvent-ils devenir encore plus forts qu’ils ne le sont actuellement ?

Deux autres actions intéressantes

Comme nous l’avons écrit la semaine dernière, lors du concours de sélection de titres du FT de 2024, nous ne parions pas sur un pari macro tout compris, une stratégie qui a bien fonctionné pour nous en 2022 (battement du marché de 26 points) et désastreux en 2023 (retard du marché). il par 95). Ce n’est pas que nous ayons perdu notre appétit pour le risque. La recherche du risque est un comportement d’investissement dangereux, mais une condition préalable pour gagner un concours de sélection de titres (ce qui suit n’est pas, c’est-à-dire, un conseil en investissement !).

C’est simplement que nous n’avons pas de convictions fortes concernant l’environnement macroéconomique. Au lieu de cela, nous misons tout sur un style d’investissement : la croissance à un prix raisonnable, connu dans le commerce sous le nom de « Garp ». Pourquoi? Quelques raisons. La croissance, facteur dominant des marchés ces dernières années, semble coûteuse. Certes, même si les valorisations sont un bon indicateur des rendements à long terme, elles sont inutiles pour anticiper le court terme, mais nous pensons que des choses relativement bonnes arrivent aux actions relativement bon marché. Mais les actions de valeur atteignent leur apogée dans une période d’expansion post-récession, et nous n’en faisons pas partie. Nous avons donc décidé de rechercher des actions qui affichent non seulement une valorisation raisonnable sur une base cours/bénéfice, mais qui présentent également une croissance solide (sinon forte) des bénéfices et (si possible) des revenus également. Nous avons également recherché des preuves que les actions que nous avons sélectionnées étaient capables de générer des bénéfices composés de manière décente au fil du temps, comme en témoignent de jolis graphiques à long terme. Enfin, en raison de notre incertitude quant à l’environnement économique, nous avons évité autant que possible les valeurs cycliques.

Un autre point qui définit nos choix : nous les avons tous pris dans le S&P 500. Il s’agissait d’une décision éditoriale plutôt que stratégique. Nous sommes une chronique américaine et nous voulions suivre les actions suffisamment importantes pour que nos lecteurs en aient entendu parler et aient leur avis. Donc pas de valeurs étrangères, ni de petites capitalisations.

Notre premier choix, le réassureur dommages et assureur primaire Groupe Everest, a bien coché toutes nos cases : une action bon marché avec un historique de croissance et avec en plus des vents favorables dans l’industrie. Notre deuxième choix, Cigna, est plus ou moins une action de valeur pure, même si elle a augmenté le bénéfice par action de 15 % par an entre 2012 et 2022, ce qui explique en grande partie son joli graphique sur 10 ans. Il s’échange à 11 fois les bénéfices prévisionnels et Wall Street s’attend à une croissance des bénéfices à deux chiffres au cours des prochaines années.

Comme me l’a expliqué David Windley, analyste chez Jefferies, Cigna est la moins chère des grandes actions d’assurance maladie, en partie parce qu’elle est la moins exposée à Medicare Advantage, c’est-à-dire à la gestion des prestations de santé financées par le gouvernement pour les patients âgés. MA a été le domaine de croissance de l’industrie. Mais les premières indications concernant les inscriptions à la maîtrise pour 2024 ne sont pas bonnes, et si cela se produit, la plus grande exposition de Cigna aux plans de santé commerciaux pourrait se transformer en un avantage relatif. Une grande partie de la croissance du bénéfice par action de Cigna provient des rachats, ce qui n’est pas formidable. Mais le stock est vraiment bon marché !

Notre prochain choix, Arbre à dollar, est plus risqué. Le modèle du magasin à un dollar a connu une forte croissance au fil du temps et génère beaucoup de flux de trésorerie disponibles. Et le modèle peut être défensif en cas de ralentissement économique, en raison de ses prix bas (l’indice est dans le nom). Mais Dollar Tree a subi quelques coups durs ces dernières années. L’inflation a eu des conséquences néfastes sur le principal consommateur à revenus moyens/faibles de la chaîne, et les difficultés liées à la pandémie dans la chaîne d’approvisionnement ont été particulièrement douloureuses pour l’entreprise, qui importe la plupart de ses produits. Le résultat net a été un resserrement des marges. L’acquisition d’un concurrent, Family Dollar, il y a huit ans, n’a jamais vraiment été intégrée avec succès.

L’implication d’un fonds activiste, Mantle Ridge, a contribué à forcer la nomination d’un nouveau PDG, Rick Dreiling, il y a un an. Il a réussi à diriger son rival Dollar General. Peter Keith, analyste chez Piper Sandler, m’a dit qu’il avait confiance dans la nouvelle équipe de direction, mais le risque est que le calendrier des redressements soit par nature incertain. La nécessité de fermer des magasins, par exemple, pourrait créer de la volatilité sur les actions. Et avec un ratio cours/bénéfice à terme de 20, Dollar Tree n’est évidemment pas bon marché. Mais si le redressement se concrétise, le titre pourrait soudainement paraître bon marché par rapport à ses perspectives de croissance.

Si nous recherchions un choix « Garp » plus sûr dans le commerce de détail, nous aurions pu choisir, disons, AutoZone. Mais nous avons besoin de prendre des risques si nous voulons bien nous classer dans la compétition, c’est pourquoi nous avons opté pour l’histoire du retournement.

Deux autres choix demain !

Addenda

L’article de la semaine dernière sur l’immobilier commercial faisait une comparaison téméraire que nous devrions reconnaître. En affirmant que les marchés publics avaient déjà intégré de nombreuses difficultés dans le domaine de l’immobilier d’entreprise, nous avons écrit :

Un indice des fonds de placement immobilier CRE américains se situe 35 pour cent en dessous de ses sommets. Comparez cela à ce que les prévisionnistes attendent de la CRE de manière plus générale. . . une baisse des prix du sommet au creux d’environ 20 pour cent pour tous les types de propriétés.

Comme l’a souligné un lecteur averti, Peter, ceci compare des pommes (la valeur de l’immobilier actifs) aux oranges (la valeur de la fiducie de placement immobilier équité). Les reits sont financés à la fois par des emprunts et par des capitaux propres, une comparaison précise nécessite donc un peu plus de travail.

Supposons qu’un REIT ait un ratio prêt/valeur de 35 pour cent (comme c’était le cas en moyenne dans mi-2023). Toutes choses égales par ailleurs, une baisse du prix des actifs de 20 pour cent devrait se traduire par une baisse des capitaux propres de 31 pour cent. Le tableau illustre :

Certaines des sources auxquelles nous avons parlé pour l’article de la semaine dernière, qui affirmaient que les Reits publics étaient survendus, effectuent une analyse beaucoup plus détaillée au niveau de la propriété, notamment en prenant un point de vue crucial sur les revenus locatifs et les dépenses d’exploitation des propriétés (ce qui aurait un impact sur la valeur liquidative dans le tableau ci-dessus). ). Quoi qu’il en soit, nous aurions dû être plus prudents et sommes plus que jamais reconnaissants envers nos lecteurs aux yeux d’aigle. (Ethan Wu)

