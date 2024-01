Le rassemblement du président Biden sur l’avortement bouleversé par les manifestations à Gaza

WASHINGTON — Le président Joe Biden a fait face mardi aux chahuts répétés des manifestants pro-palestiniens lors de son premier grand rassemblement électoral de 2024, rappelant brutalement les frictions à gauche qui pourraient menacer sa candidature à la réélection.

Biden, apparaissant avec la vice-présidente Kamala Harris et leurs épouses lors d’un rassemblement électoral commun à Manassas, en Virginie, a appelé les démocrates à l’aider à rétablir le droit à l’avortement “avec votre voix, avec votre pouvoir, avec votre vote”, tout en accusant l’ancien président Donald Trump pour avoir démantelé les protections précédemment garanties par Roe v. Wade.

Mais son message a été interrompu par une douzaine d’interruptions de manifestants dans la foule qui ont exprimé leur opposition au soutien de Biden à Israël dans sa guerre à Gaza. Une personne a scandé « Génocide Joe ! » Une femme a crié : « Cessez-le-feu maintenant ! » Un autre a crié : « Israël tue deux mères toutes les heures ! Plusieurs manifestants ont été escortés par la sécurité.

“Cela va durer un certain temps”, a déclaré Biden à la foule à un moment donné. “Ils ont prévu ça.”

Alors que Biden cherchait à dynamiser les démocrates sur le droit à l’avortement, la scène du Hylton Performing Arts Center a mis à nu le mécontentement de nombreux jeunes progressistes sur une question différente : la guerre au Moyen-Orient.

Préparation des sondages : Découvrez qui se présente à la présidence et comparez sa position sur les questions clés dans notre Guide de l’électeur.

Bien que des manifestations sporadiques contre la guerre à Gaza ne soient pas inhabituelles lors des événements de Biden, la scène de mardi était d’un autre niveau. Biden a été interrompu dès son discours d’ouverture – puis toutes les deux minutes jusqu’à ce qu’il ait terminé.

Leurs cris ont incité les partisans de Biden qui se tenaient derrière le président à les noyer en scandant : « Quatre ans de plus ! et “Allons-y Joe!”

Biden, s’exprimant sous une grande pancarte indiquant “Restore Roe”, a tenté d’anticiper les élections générales dans une probable revanche contre Trump tout en ignorant la primaire démocrate du New Hampshire qui s’est tenue le même jour. Biden a sauté la première primaire historique du pays en raison du différend entre l’État et le Comité national démocrate sur le calendrier des primaires.

“Rappelons-nous que c’est Donald Trump et sa Cour suprême qui ont supprimé les droits et libertés des femmes en Amérique”, a déclaré Biden. “Ce seront Joe Biden, Kamala Harris et vous tous qui rétablirez ces droits pour les femmes américaines.”

Les trois nominations de Trump à la Cour suprême ont fait pencher la cour vers une majorité conservatrice, conduisant à l’annulation de la décision historique de l’arrêt Roe contre Wade en 2022, qui prévoyait un droit constitutionnel à l’avortement. Depuis l’effondrement de Roe, une vague d’interdictions de l’avortement a été adoptée dans les États contrôlés par les Républicains à travers le pays.

Biden a déclaré à ses partisans : « Donald Trump parie que nous ne voterons pas sur cette question » et « parie que nous ne le tiendrons pas pour responsable non plus ».

Amanda Zurawski, une mère du Texas, a présenté Biden et a parlé de sa rencontre personnelle avec les restrictions sur l’avortement de l’État lorsqu’elle avait besoin du traitement après avoir appris que sa petite fille ne survivrait pas à la grossesse. Elle a déclaré qu’elle n’était autorisée à avorter que lorsque sa vie était en danger. Elle a dit qu’elle avait failli mourir.

“C’est dans cette chambre d’hôpital sombre et solitaire que j’ai réalisé que j’avais de la chance. D’autres n’auraient pas autant de chance”, a déclaré Zurawski. “Ce que j’ai vécu était tout simplement barbare. Et cela n’était pas nécessaire, mais cela s’est produit grâce à Donald Trump.”

L’annulation de l’arrêt Roe par le tribunal est largement reconnue pour avoir dynamisé les démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 et les avoir aidés à dépasser les attentes. La question de l’avortement a également été gagnante pour les démocrates lors de plusieurs élections référendaires dans plusieurs États depuis la décision Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization.

“Soyons très clairs sur qui est responsable”, a déclaré Harris. “L’ancien président Trump a choisi trois juges de la Cour suprême parce qu’il avait l’intention qu’ils renversent Roe. Il avait l’intention qu’ils prennent vos libertés. Il est l’architecte de cette crise des soins de santé. Et il n’a pas fini. Et les extrémistes n’ont pas fini.

“Mais ce qu’ils doivent savoir, c’est que nous ne le permettrons pas”, a ajouté Harris. “Le peuple américain ne le permettra pas.