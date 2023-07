Le rassemblement du Khalistan au Canada éclipsé par le rassemblement pro-indien

Le rassemblement pro-Khalistan à Toronto s’est avéré être un pétard humide aujourd’hui avec plusieurs membres de la communauté indienne se rassemblant également sur le site avec le drapeau national.

Une poignée de partisans pro-Khalistan se sont rassemblés aujourd’hui devant le consulat indien à Toronto, au Canada, mais ils étaient nettement plus nombreux que les membres de la communauté indienne qui ont agité le drapeau national et brandi des slogans comme « Bharat Mata ki jai », « Vande Mataram » et » Vive l’Inde ».

Le groupe Khalistani avait des affiches du leader des Sikhs pour la justice, Hardeep Singh Nijjar, qui a été tué au Royaume-Uni le 18 juin.

#MONTRE | Des membres de la diaspora indienne ont organisé une contre-manifestation contre les partisans pro-Khalistan devant le consulat indien à Toronto, au Canada, le 8 juillet. pic.twitter.com/lZvRiSdVs1 — ANI (@ANI) 9 juillet 2023

Plus tôt ce mois-ci, l’affiche du « rassemblement pour la liberté du Khalistan » avait suscité l’indignation dans toute l’Inde en qualifiant le haut-commissaire indien à Ottawa Sanjay Kumar Verma et le consul général à Toronto Apoorva Srivastava de « tueurs » du chef de la Khalistan Tiger Force, Hardeep Singh Nijjar.

Cela s’est produit un mois après que Khalistanis, marquant le 39e anniversaire de l’opération Blue Star, ait mis en place un tableau de feu le Premier ministre Indira Gandhi avec du sang sur ses vêtements et une affiche qui disait : « Revenge of attack on Shri Darbar Sahib ».

L’Inde a convoqué l’envoyé canadien à New Delhi lundi et a lancé une démarche sur les activités croissantes des éléments pro-Khalistani au Canada.