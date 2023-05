Le rassemblement des Tigres contre Chivas en finale de la Liga MX prouve leur statut d’élite

Les Tigres célèbrent un autre titre en Liga MX et font désormais partie intégrante des équipes d’élite du football mexicain. Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images

Qu’est-ce qui fait d’un club un grand équipement (« grande équipe ») dans le football mexicain ?

Souvent un sujet de discussion pour les fans et les médias, la discussion met en évidence la popularité d’une équipe, son respect général et, plus important encore, son succès continu en Liga MX. Traditionnellement, à travers ces paramètres, quatre équipes sont largement reconnues comme des géants du football mexicain : Club America (13 titres), Chivas (12 titres), Cruz Azul (neuf titres) et Pumas (sept titres).

Mais avec les Tigres qui se rallient pour battre Chivas 3-2 lors du match retour dimanche de la finale de Clausura 2022-23, il est temps pour ce quatuor de se développer.

Les Tigres, représentant le nouveau visage moderne des clubs à dépenses élevées au Mexique aux côtés de leurs rivaux Monterrey, ont régulièrement été en marge de ces grandes conversations d’équipe. Malgré la liste croissante de championnats de Tigres – maintenant huit au total et six au cours des 12 dernières années – les détracteurs ont généralement souligné que leur base de fans n’est pas aussi grande ou qu’ils n’ont pas eu le même trophée que certains à l’intérieur des côtés traditionnels.

L’un des aspects d’être une équipe d’élite est l’inévitabilité des choses qui tournent en sa faveur, peu importe ce qui a été mis devant elle. Les Tigres avaient titubé dans les séries éliminatoires avec leur troisième manager en charge depuis février, des résultats incohérents grâce aux stars vieillissantes du club et en tant que tête de série n ° 7 décevante. Ils ont glissé devant Toluca 5-4 dans l’ensemble des quarts de finale, puis ont dépassé de peu leur crosstown Rayados rivaux en demi-finale.

Les Tigres ont finalement mis les choses en place en cas de besoin lorsqu’ils sont entrés dans l’affrontement final contre le favori Chivas, ce qui s’est passé dans le décideur de dimanche. Après un match nul sans but lors du match aller de jeudi à l’Estadio Universitario, Tigres s’est retrouvé dans un trou précoce à l’Estadio Akron. Déjà en baisse de 2-0 à la 20e minute, tous les signes pointaient vers Chivas revendiquant le titre et égalant ainsi ses rivaux amers l’Amérique sur la liste des titres de tous les temps.

Avec cette avance de deux buts, Chivas s’est assis et a absorbé la pression pendant que les médias à travers le pays préparaient leurs gros titres « record du 13e titre » qui seraient bientôt supprimés d’ici la seconde mi-temps.

Chivas était à mi-temps de remporter un 13e titre, mais a été défait par la puissante attaque de Tigres. Agustín Cuevas/Getty Images

Les remplacements du manager Robert Dante Siboldi, qui n’est en charge que depuis avril, ont qualifié le bluff défensif de Chivas. Petit à petit, Les Félinos ont récupéré leur chemin avec une pression d’attaque croissante. Une décision de pénalité après un handball de Chivas a rapproché les Tigres d’un pas de plus avec un but de l’attaquant de 37 ans André-Pierre Gignac à la 65e minute. Plus tard à la 71e minute, Sebastian Cordova des Tigres a ensuite poussé le score à 2-2 avec une tête puissante à bout portant.

Dans les prolongations après la fin du règlement, il ne faisait aucun doute que Tigres sécuriserait l’argenterie. Chivas, exaspéré par les efforts défensifs déployés par le manager Veljko Paunovic, a à peine tenu le coup alors que les visiteurs commençaient à les frapper avec des occasions dans le dernier tiers. Le milieu de terrain et capitaine des Tigres Guido Pizarro, considéré comme faisant partie de la vieille garde à 33 ans, a ensuite lancé une tête à la 110e minute qui a été déviée dans le filet pendant la seconde moitié des prolongations.

Sans réelle réponse de Chivas, Tigres a décroché son sixième titre de Liga MX au cours des 12 dernières années, se solidifiant comme le plus proche possible d’une dynastie de football mexicaine moderne.

La chance et la fortune n’avaient aucun rôle là-dedans non plus, les Tigres étaient tout simplement meilleurs.

« Très fier de cette équipe, de cette famille », a déclaré Pizarro, désigné comme l’homme du match, alors qu’il se mettait à pleurer. « Les larmes sont dues à tous les efforts. Pour notre famille et pour nos fans, ce Tigres rally over Chivas in Liga MX final proves elite status est pour eux. »

Trophée en main après le match aller à Guadalajara, les Tigres sont retournés à Monterrey où eux et 12 000 supporters ont fait la fête à l’Estadio Universitario avec un groupe live jusqu’aux premières heures de lundi matin.

À un moment de la célébration, le gardien de 37 ans Nahuel Guzman, un membre ostentatoire de l’équipe qui n’a pas peur de remuer la marmite, a pris le micro.

« Par ici, on dit qu’ils [have to] changer le design du trophée parce que nous le connaissons très bien », s’est vanté Guzman.

Dans la conversation concernant les grands clubs, les Tigres sont toujours un derrière la collection de neuf championnats de Cruz Azul et sont à plusieurs pas derrière le record de Chivas 12 et Club America de 13. Mais il n’y a aucune organisation en Liga MX qui a fait plus de progrès que Tigres ces dernières années. Sur la scène mondiale, Monterrey peut se targuer d’un succès plus récent (cinq titres en Ligue des champions de la Concacaf depuis 2011), mais les Tigres ont en fait atteint la finale d’une Coupe du monde des clubs (perdant l’édition 2021 face au Bayern Munich).

C’est pourquoi les Tigres et leur équipe peuvent désormais affirmer à juste titre qu’ils font partie de l’élite du pays. Bien que cela soit dû au soutien financier massif du conglomérat multinational de construction Cemex, il y a quelque chose à dire sur le club qui peut faire le travail pendant une saison qui ressemblait plus à une reconstruction qu’à une poussée de titre.

En février et après seulement cinq matchs en charge, le manager Diego Cocca et Tigres se sont séparés car l’Argentin a joué un rôle dans l’équipe nationale masculine du Mexique. En avril, l’ancien joueur Marco Antonio « Chima » Ruiz a ensuite été abandonné en tant qu’entraîneur de remplacement après une triste série de neuf matchs qui s’est terminée par quatre défaites consécutives en Liga MX. Siboldi, nommé le mois dernier en tant que troisième entraîneur de l’année et quatrième depuis novembre, a fait de légères améliorations mais a tout de même rencontré des problèmes avec une victoire lors des trois derniers matchs des Tigres de la saison régulière.

Avec des stars vieillissantes, des performances erratiques et des changements de direction rapides, les Tigres n’auraient pas dû aller aussi loin en séries éliminatoires. Ils n’auraient pas dû pouvoir se défaire de la rouille au dernier moment alors qu’ils ont encore besoin de trouver de nouveaux noms qui puissent les mener. Ils n’auraient pas dû être capables de jouer aussi bien qu’ils l’ont fait sous un entraîneur comme Siboldi qui n’est là que depuis quelques semaines.

Mais c’est ce que font les grandes équipes, comme les Tigres.