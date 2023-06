Le rassemblement des Israéliens contre le projet de refonte judiciaire se poursuit pour la 22e semaine

TEL AVIV, Israël (AP) – Des dizaines de milliers d’Israéliens se sont rassemblés samedi pour protester contre les plans de refonte judiciaire de la coalition au pouvoir du Premier ministre Benjamin Netanyahu, la ligne la plus dure de l’histoire d’Israël.

Les manifestations hebdomadaires, qui en sont maintenant à leur 22e semaine, se poursuivent malgré l’annonce par Netanyahu en mars de la suspension des propositions juridiques litigieuses.

Plusieurs rassemblements ont eu lieu à travers Israël, la principale manifestation attirant des dizaines de milliers de personnes dans la ville centrale de Tel-Aviv.

Les manifestants ont agité des drapeaux israéliens, allumé des torches et battu des tambours.

Le plan affaiblirait le système judiciaire et limiterait le contrôle judiciaire des lois et des décisions gouvernementales, ce qui, selon les critiques, constitue une menace directe pour les droits civils et les droits des minorités et des groupes marginalisés.

Les manifestations se sont poursuivies même si le gouvernement et l’opposition sont en pourparlers pour trouver un compromis sur le plan.

Le gouvernement affirme que le plan judiciaire vise à freiner ce qu’il dit être une Cour suprême trop interventionniste et à redonner le pouvoir aux législateurs élus. Les critiques disent que cela accordera au gouvernement un pouvoir illimité et bouleversera le système de freins et contrepoids du pays.

