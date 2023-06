Le rassemblement des bibliothécaires à Chicago comprend une formation pour lutter contre les interdictions de livres dans les communautés et les écoles

CHICAGO (AP) – Les interdictions de livres et la manière de les combattre seront au centre des préoccupations de la réunion annuelle de l’American Library Association ce week-end à Chicago.

Les bibliothécaires peuvent assister à des sessions visant à les aider à relever avec confiance les défis du livre, à lutter contre la censure législative et à garantir « l’accès à l’information et la liberté de lire ». Toute la journée du samedi, les participants sont invités à grimper sur une chaise géante pour lire leur livre interdit préféré.

« Avec une augmentation sans précédent des défis et des interdictions et des législations supprimant l’accès aux livres et aux supports d’apprentissage dans les bibliothèques, les écoles et les universités, il est plus important que jamais d’unir nos forces dans la lutte contre l’interdiction des livres ! » la description de l’événement lit.

La conférence rassemble des auteurs, des éducateurs et des bibliothécaires alors que plusieurs États s’efforcent de restreindre l’accès aux livres dans les écoles et les bibliothèques, principalement ceux sur la race, l’ethnicité et les sujets LGBTQ +. L’association a publié en mars des données montrant un record de 1 269 demandes de censure des livres de bibliothèque aux États-Unis en 2022, un sommet en 20 ans.

« La lutte contre la censure des livres et la protection de la liberté intellectuelle des utilisateurs des bibliothèques, la protection de la capacité des bibliothécaires à fournir des informations dans leurs communautés, sont au premier plan de la réunion de cette année », a déclaré Deborah Caldwell-Stone, directrice du Bureau de l’ALA pour la liberté intellectuelle et directrice exécutive. de la Fondation Liberté de lecture.

« Nous avons près de deux douzaines de programmes portant sur la liberté intellectuelle, le plaidoyer… les attaques contre l’éducation publique et les bibliothèques publiques, tous destinés à doter nos membres des connaissances dont ils ont besoin pour sortir et plaider et défendre le droit de lire dans leurs bibliothèques », a-t-elle déclaré. .

Les parents ont toujours le droit de choisir ce que leurs enfants lisent, mais ils n’ont pas le droit de restreindre l’accès à l’ensemble de la communauté, a déclaré Christine Emeran, directrice du Programme de libre expression des jeunes de la Coalition nationale contre la censure, un groupe de défense du premier amendement. organisation.

« Vous ne pouvez pas simplement céder aux demandes d’un groupe particulier de parents et censurer les bibliothèques », a-t-elle déclaré.

Emeran, qui doit participer à une table ronde intitulée « Help ! Ils viennent chercher nos livres ! lors de la conférence de dimanche, a commencé à remarquer une augmentation des interdictions de livres à partir de 2021, au début du mandat du président Joe Biden. Elle a attribué le changement à «une réaction culturelle» contre l’évolution des points de vue sur les questions LGBTQ +, les droits des femmes et le mouvement Black Lives Matter.

Les bibliothèques locales font plus que jamais appel à l’aide de la Coalition nationale contre la censure. Dans le passé, l’organisation a participé à quelques cas d’interdiction de livres par an. « Maintenant, nous en recevons deux ou trois par semaine », a déclaré Emeran.

« Les bibliothécaires sont sous pression et se sentent frustrés, découragés », a déclaré Emeran, qui a encouragé les lecteurs à soutenir les bibliothèques locales, à assister aux réunions du conseil scolaire et à s’impliquer dans leurs communautés pour protéger le droit à la lecture.

Des groupes tels que Moms for Liberty, No Left Turn in Education et Citizens Defending Freedom ont eu un effet démesuré sur ce qui est autorisé à être lu, a-t-elle déclaré.

« La majorité peut s’opposer à la censure dans son ensemble. Mais le problème est que la majorité est silencieuse », a déclaré Emeran.

___

Savage est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Claire Savage, Associated Press