PAS même le tristement célèbre apologiste de Saddam Hussein, « Comical Ali », n’avait l’air aussi dérangé et délirant que Vladimir Poutine.

Son rassemblement à Moscou hier a établi une nouvelle norme d’absurdité.

Le rassemblement de Vladimir Poutine à Moscou a établi une nouvelle norme d’absurdité Crédit : AP

Poutine a dit au monde que lui et ses troupes prétendument héroïques étaient désormais seuls face à une nouvelle vague de nazisme qui explosait dans l’Europe de l’Est post-soviétique.

C’est un ennemi fantastique.

Sa propre invasion de l’Ukraine, cependant – et les massacres, tortures, viols et terrorisation des civils – est indiscernable des atrocités racistes d’Hitler il y a 80 ans, avec le symbole répugnant « Z » remplaçant la croix gammée.

Et tout va si mal que même le chef désespéré des mercenaires engagés par Poutine s’en prend publiquement à l’incompétence et à la tromperie du Kremlin.

L’absurde pantomime du pas de l’oie d’hier ne mettait en scène qu’un seul char délabré, des milliers ayant été détruits par les forces ukrainiennes.

Le public de Poutine est constitué de Russes crédules toujours dupés par ses mensonges et de millions de gauchistes mondiaux dont la haine du capitalisme occidental est si folle qu’ils prendront même le parti d’un monstre génocidaire.

Ceux d’entre nous en contact avec la réalité voient un tyran cinglé prononcer un discours du « Jour de la Victoire » tout en regardant dans l’abîme d’une défaite cataclysmique de sa propre fabrication.

Quel que soit Vlad que l’inhalateur fume, ce doit être un truc fort.

Confus rencontré

LA police du Met n’est pas seulement inondée de flics voyous, elle a aussi l’air d’une pagaille totale.

Ne cherchez pas plus loin que sa confusion totale sur la façon de gérer les manifestants.

Vendredi dernier, la police a arrêté 64 saboteurs potentiels du couronnement Crédit : PA

Après des mois de recul et de laisser Just Stop Oil paralyser certaines parties de Londres, la police a piraté 64 saboteurs potentiels du couronnement vendredi dernier.

La plupart des arrestations semblent tout à fait justifiées.

Quelques-uns, cependant, le Met « regrette ».

Et hier, ils sont revenus à la tactique des gants d’enfant, éloignant les conducteurs enragés tout en accompagnant doucement les crétins écologiques qui bloquent une rue animée.

N’est-ce pas la définition d’une « nuisance publique » ?

Nous n’envions pas à Mark Rowley cette force dysfonctionnelle. Mais est-ce que quelqu’un dicte comment ces vandales et ces voyous sont traités ?

Les agents semblent se réconcilier au fur et à mesure en fonction de la journée, de leur sympathie personnelle pour la cause et du statut social des personnes incommodées.

Rassurez-vous, Sir Mark.

En attendant, si vous êtes un Londonien ordinaire qui ne peut pas se rendre au travail ou faire la course à l’école, voici un conseil de pro :

Louez une calèche dorée.

Ligne de vie vitale

C’est une nouvelle ère pour les victimes de violence domestique.

Nous sommes fiers d’avoir aidé à sécuriser un fonds majeur accordant des subventions à partir d’aujourd’hui aux femmes ayant besoin d’argent pour fuir leurs partenaires.

Félicitations à Women’s Aid pour sa campagne.

Et merci à la ministre de l’Intérieur Suella Braverman pour l’argent.

Continuez comme ça, Suella.