Trump sur scène lors du rassemblement de samedi à Valdosta, en Géorgie. | Spencer Platt / Getty Images

Trump a salué du bout des lèvres l’importance du vote tout en insistant sur le fait que l’élection lui avait été volée.

Le président sortant Donald Trump s’est rendu samedi à Valdosta, en Géorgie, pour un rassemblement qui visait ostensiblement à faire monter les électeurs et à les encourager à soutenir les Sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue avant le deuxième tour des élections du mois prochain. Mais, peut-être sans surprise, Trump a fini par avoir du mal à parler d’autre chose que de lui-même et de ses griefs.

Le voyage de Trump en Géorgie pour son premier rassemblement post-électoral a eu lieu alors qu’il continue de pousser des mensonges sur le vol des élections – et alors qu’il fait une dernière impulsion pour que les législatures sous contrôle républicain annulent les résultats des élections. Une grande partie des remarques de Trump consistait en des variations sur ces thèmes, et son insistance sur le fait que l’élection avait été truquée contre lui dans des États qu’il a perdus comme la Géorgie était en tension avec l’idée qu’il est important que les républicains se tournent vers Loeffler et Perdue.

Cette incohérence était évidente tout au long du discours de Trump samedi, qui a commencé avec lui mentir effrontément qu’il avait en fait gagné la Géorgie.

«Nous avons gagné la Géorgie, juste pour que vous compreniez», a déclaré Trump, même si sa perte dans l’État a déjà été certifiée par les responsables électoraux de Géorgie. Trump a fini par répéter ce mensonge tant de fois tout au long de son discours qu’à la fin, il le mentionnait au passage comme s’il s’agissait d’un fait établi.

Trump a répété son mensonge sur la victoire de la Géorgie tant de fois au cours de ce rassemblement qu’il le mentionne maintenant au passage comme si c’était une vérité établie pic.twitter.com/Ql4Rm2ipFk – Aaron Rupar (@atrupar) 6 décembre 2020

Malgré son insistance sur le fait que les républicains de Géorgie qui dirigent l’État au mieux regardent de l’autre côté tandis que les démocrates conspirent pour lui voler les élections, Trump a à d’autres moments exhorté ses fans à aller voter pour Loeffler et Purdue, en disant des choses comme: «Si vous ne votez pas, les socialistes et les communistes gagnent.

Mais ce que le président n’a pas pris la peine d’essayer d’expliquer, c’est pourquoi les électeurs républicains devraient avoir la certitude que le second tour ne sera pas truqué comme il le dit lors de l’élection présidentielle, étant donné qu’ils seront dirigés par les mêmes responsables.

Trump dénonce de manière incohérente les élections en Géorgie truquées contre lui tout en encourageant les républicains de Géorgie à aller voter au second tour du Sénat le mois prochain pic.twitter.com/nJorjwE0yB – Aaron Rupar (@atrupar) 6 décembre 2020

Les deux sénateurs géorgiens sont dans des courses serrées, et la faible marge par laquelle Trump a perdu l’État donnerait l’impression que même un taux de participation légèrement déprimé pourrait coûter à Loeffler et à Perdue leurs sièges en janvier. Et s’ils perdent tous les deux, les démocrates reprendront le contrôle du Sénat grâce au vote décisif de la vice-présidente élue Kamala Harris. Les républicains comptaient sur le président pour donner un certain élan aux deux candidats.

Mais l’inconvénient de la difficulté de Trump à parler d’autre chose que de lui-même ou de la prétendue horreur des autres est devenu évident lorsque Loeffler et Perdue sont montés sur scène sous des applaudissements tièdes. Leurs brèves remarques ont été tronquées par «lutte pour Trump!» des chants qui les ont noyés.

Loeffler peut à peine presser des applaudissements tièdes de la foule. Perdue commence alors à parler mais est noyé par « combat pour Trump! » chants pic.twitter.com/OKp8riVE9r – Aaron Rupar (@atrupar) 6 décembre 2020

Le rassemblement en Géorgie a eu lieu quelques heures après que Trump aurait téléphoné au gouverneur de Géorgie Brian Kemp (à droite) et lui aurait demandé de convoquer une session extraordinaire de la législature pour annuler les résultats des élections. Kemp aurait refusé Trump, et peut-être en conséquence, Trump l’a attaqué à plusieurs reprises tout au long de son discours, à un moment donné récit ses fans, « Votre gouverneur devrait avoir honte de lui-même. »

Puis, vers la fin du rassemblement, Trump a décrit la bataille désespérée à deux fronts qu’il tente de mener pour renverser les élections, en déclarant: «J’espère que nos législatures et la Cour suprême des États-Unis feront un pas en avant et sauveront notre pays».

« Espérons que nos législatures et la Cour suprême des États-Unis feront un pas en avant et sauveront notre pays » – Trump pic.twitter.com/CbGHlbO9it – Aaron Rupar (@atrupar) 6 décembre 2020

Mais comme ni les législatures des États contrôlés par les républicains ni la Cour suprême n’ont jusqu’à présent montré beaucoup de volonté de s’impliquer dans une élection que le président élu Joe Biden a clairement remportée, Trump semble avoir un plan de sauvegarde – un plan qu’il a exprimé de manière tout à fait incohérente.

«Nous allons reconquérir la Maison Blanche. Nous allons la récupérer », a déclaré Trump, taquinant une course de 2024, mais il a ensuite ajoutée: « Je ne veux pas attendre 2024. Je veux revenir trois semaines en arrière. »

Malheureusement pour Trump, il n’y a pas de reprise. Mais entre-temps, son refus de concéder a conduit à une aubaine de collecte de fonds qui pourrait finir par l’aider à lancer une offre pour venger sa perte contre Biden sur la base des mensonges « ils m’ont volé » qu’il a poussé au cours du mois depuis le jour du scrutin. .