Le rassemblement de Trump en Caroline du Sud a attiré une foule de 50 000 à 55 000, selon les estimations du chef de la police

PICKENS, SC (AP) – L’ancien président Donald Trump a marqué un retour aux rassemblements à grande échelle de ses précédentes campagnes présidentielles, s’adressant à une foule massive rassemblée dans les rues d’une petite ville de Caroline du Sud lors d’un week-end d’été flamboyant.

« Il n’y a nulle part ailleurs où je préférerais être pour lancer le week-end du 4 juillet qu’ici sur Main Street, avec des milliers de patriotes assidus de Caroline du Sud qui croient en Dieu, en famille et en pays », a déclaré Trump samedi à une foule rugissante au centre-ville. Pickens alors que les températures grimpaient dans les années 90.

Randal J. Beach, le chef de la police de la communauté conservatrice du nord de l’État d’environ 3 400 habitants, a déclaré dimanche à l’Associated Press que ses estimations de la foule « se situaient entre 50 et 55 000 ».

La région fortement républicaine est populaire pour les espoirs du GOP car ils visent à attirer le soutien de la première primaire présidentielle de Caroline du Sud. Ces derniers mois, d’autres candidats, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien vice-président Mike Pence et l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, ont tous organisé des événements dans le nord de l’État, ainsi que les deux sud-caroliniens en course : l’ancien gouverneur Nikki Haley et Sen. Tim Scott.

Mais aucun n’a attiré un public comme Trump, dont l’apparition a effectivement fermé la quintessence du centre-ville du sud de Pickens.

Contrairement à ses campagnes de 2016 et 2020, qui ont attiré des milliers de personnes à des rassemblements dans les États du pays, l’effort de Trump en 2024 a été nettement différent. Plus tôt cette année, au lieu de s’adresser aux électeurs dans un gymnase ou un hangar d’avion, Trump a organisé son premier événement de campagne en Caroline du Sud à l’intérieur du Statehouse en Colombie, déployant son équipe de direction de l’État lors d’un rassemblement sur invitation uniquement dans un hall orné entre la Chambre et le Sénat. chambres.

Dans d’autres États, l’ancien président a concentré ses efforts sur des événements plus petits, y compris une série de discours devant les organisations du parti de l’État, alors qu’il s’efforce de renforcer sa position auprès des délégués et des responsables locaux.

Ce n’était que le deuxième grand rassemblement de Trump de la campagne 2024. En mars, il s’est rallié à Waco, au Texas, dénigrant les procureurs puis enquêtant sur lui pour des accusations d’argent secret – pour lesquelles il a ensuite été inculpé – et prédisant sa justification. Un rassemblement en plein air prévu dans l’Iowa en mai a été annulé en raison d’avertissements de tornade.

Les rassemblements sont également coûteux à organiser, bien que Trump ait continué à rapporter des millions de dollars en collecte de fonds, après l’inculpation de New York et les accusations fédérales liées à sa rétention de documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche. Le mois dernier, l’assistant principal de Trump, Chris LaCivita, a déclaré au podcast conservateur Ruthless que les rassemblements « sont d’un demi-million de dollars par personne ».

La campagne de Trump s’est également appuyée sur des arrêts inopinés dans des restaurants – comme dans un célèbre restaurant de cheesesteak de Philadelphie vendredi ou à Versailles, un célèbre restaurant cubain à Miami – dans le but de montrer son fort attrait parmi les partisans malgré les multiples contestations judiciaires.

Dans un vaste domaine du GOP qui n’a cessé de croître, la campagne de Trump a mis en évidence des sondages le montrant avec une avance considérable sur ses rivaux, malgré un calendrier de campagne beaucoup moins solide que bon nombre de ses rivaux. Il a également donné de fréquentes interviews aux médias et est apparu à de nombreux événements multi-candidats de la saison primaire jusqu’à présent, y compris le rassemblement Moms for Liberty de la semaine dernière à Philadelphie.

Pourtant, la chance de voir l’ancien président en personne a attiré des milliers de personnes de tout le sud-est pour le rassemblement de samedi, les participants commençant à faire la queue la nuit précédente et venant d’aussi loin que la Floride. Greg Pressley et sa femme, Robin, ont déclaré avoir conduit plus de trois heures depuis leur domicile dans l’est du Tennessee pour voir le candidat qu’ils soutiennent depuis sa première course en 2016.

« Donald Trump est le meilleur président de l’histoire », a déclaré Greg Pressley. « J’adore sa politique. J’aime l’homme. Je suis ici pour l’aider à retourner là où il doit être, pour commencer.

Shelley Fox de Spartanburg, qui a déclaré qu’elle soutenait Trump depuis son entrée dans la course de 2016, a déclaré qu’elle ne jugeait même pas nécessaire de penser à d’autres candidats pour les élections de l’année prochaine.

« Je lui écrirais », a-t-elle dit, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ferait si elle était forcée d’envisager un autre espoir. « Pas de doute – je lui écrirais. »

___

Meg Kinnard peut être jointe au http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press