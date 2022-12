Le rassemblement de Shanquella Robinson à Charlotte demande justice

Shanquella Robinson est morte, les responsables se promènent toujours librement et sa famille, ses amis et le grand public sont de plus en plus frustrés.

Le week-end dernier, un rassemblement a eu lieu à l’église Little Rock AME Zion à Charlotte, en Caroline du Nord. Selon un ABCActualités rapport, plusieurs intervenants étaient présents pour apporter un soutien à la famille ainsi que pour exiger que justice soit faite.

« Je vais être honnête, c’est difficile. C’est difficile », a déclaré Braxton Winston, maire intérimaire de Charlotte, dans son allocution. “Combien de mots de réconfort pouvez-vous apporter à une situation comme celle-ci?”

Parmi les autres orateurs figuraient le commissaire du comté de Mecklenberg, Pat Cotham, et le fondateur de Million Youth March of Charlotte, Mario Black, qui ont tous deux présenté des condoléances au cœur brisé, tempérées d’amour et d’énergie édifiante pour les personnes endeuillées.

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, les autorités mexicaines ont émis un mandat d’arrêt contre une femme inconnue et ont demandé qu’elle soit extradée pour répondre d’accusations criminelles. Le principal obstacle à la justice pour Shanquella Robinson est le processus bureaucratique qui doit avoir lieu pour que cette arrestation et cette extradition aient lieu. Espérons que cela soit compris rapidement, car cette histoire ne va nulle part, pas plus que les dizaines de questions auxquelles il faut répondre à propos de la mort de cette femme de 25 ans.

Bernard Robinson, le père de Shanquella, a inventé le terme “Cabo 6” pour décrire les “amis” qui ne reçoivent pas d’informations. Nous ne doutons pas que le nom sur le mandat d’arrêt mexicain soit l’un des leurs. À tout le moins, l’un d’entre eux doit manquer Noël avec sa famille de la même manière que Shanquella manque les vacances avec la sienne.