Le rassemblement d’Aizawl FC tiendra les Churchill Brothers à égalité

Le Churchill Brothers FC Goa et l’Aizawl FC ont disputé un match nul 1-1 au cinquième tour de la I-League 2022-23 au Tilak Maidan à Vasco da Gama, Goa, vendredi.

Un but en début de première mi-temps du débutant de Churchill Brothers Kamo Stephane Bayi a été annulé par la tête de Henry Kisekka en seconde période alors que les deux équipes se partageaient le butin après 90 minutes intrigantes.

Churchill Brothers a clairement exprimé son intention dès le coup d’envoi en amenant le match à Aizawl. Avant même que les visiteurs ne puissent s’installer, les hôtes ont pris les devants à la troisième minute. Lalawmpuia Sailo a remporté un coup franc en position d’attaque après avoir été victime d’une faute d’Eisuke Mohri d’Aizawl. Le jeune milieu de terrain de Churchill a ensuite envoyé un centre de curling dans la surface pour Ponif Vaz au deuxième poteau qui a dirigé le ballon vers Kamo Stéphane Bayi pour puiser dans le filet ouvert et ouvrir le score.

Contre le cours du jeu, le défenseur de Churchill Momo Cisse a perdu le ballon face à Henry Kisekka à la 23e minute. L’Ougandais l’a donné à Dawngliana qui a décoché un puissant tir au but, mais le gardien de Churchill, Albino Gomes, a été à la hauteur, sauvant l’effort au détriment d’un corner. Les visiteurs ont commencé à mettre la pression sur la défense de Churchill alors qu’ils recevaient quatre corners consécutifs mais ne pouvaient pas profiter des situations de coup franc. Le défenseur Emmanuel Makinde est allé le plus près en touchant le filet latéral au quatrième virage.

Vers la demi-heure, le buteur Kamo Bayi a habilement dribble deux défenseurs d’Aizawl avant de faire une passe au capitaine Kingslee Fernandes. Fernandes a ensuite dépassé son marqueur pour créer l’espace nécessaire pour lui-même pour tirer, cependant, son effort a été bien sauvé par le gardien de but d’Aizawl Vikram Singh.

À la 33e minute, les Red Machines ont eu une autre occasion de doubler leur avance lorsque Lalkhawpuimawia est entré dans la surface de réparation à la suite d’une passe en profondeur de Sailo. Cependant, l’attaquant indien a pris trop de temps sur le ballon et Vikram l’a fermé avant qu’il ne puisse tirer.

Kisekka a eu une occasion en or d’égaliser pour le People’s Club juste après la mi-temps. R Ramdinthara a croisé le ballon pour Kisekka depuis le flanc gauche mais l’Ougandais n’a pas pu en profiter car sa tête est passée au-dessus de la barre.

Le match a redémarré avec les deux équipes déterminées à marquer le prochain but. Dix minutes après le début de la mi-temps, Churchill a obtenu la première grande chance de la mi-temps en rattrapant Aizawl au comptoir. Kamo Bayi a reçu le ballon dans la moitié de terrain adverse et est allé en tête-à-tête avec le dernier défenseur d’Aizawl, Makinde, avant de prendre un curleur du bord de la surface, qui a été repoussé de manière acrobatique par le gardien Vikram.

Le capitaine local Kingslee Fernandes, ainsi que Sailo et Quan Gomes, ont constamment troublé la défense d’Aizawl avec leurs compétences et leurs mouvements tandis que sur la défensive, Raju Gaikwad était toujours présent pour Churchill pour entraver l’attaque d’Aizawl.

Cela s’est transformé en une affaire de bout en bout à l’approche du coup de sifflet final. Aizawl est passé à la vitesse supérieure à la recherche du but égalisateur et a finalement réussi à la 75e minute. Un centre parfait du pied gauche de Zodingliana Ralte a trouvé Kisekka dans la surface et l’attaquant ougandais n’a commis aucune erreur en dirigeant le ballon proprement dans le filet.

L’entraîneur-chef des Churchill Brothers, Antonio Rueda, a présenté Tana et Abdoulaye Sané dans leur tentative de trouver le vainqueur. Tout était Churchill dans les dernières minutes, cependant, ce sont les visiteurs qui se sont le plus rapprochés. Pendant le temps additionnel, le remplaçant Jeremy Laldinpuia a attrapé un ballon perdu avec sa touche parfaite avant de se précipiter dans la surface de réparation, mais son pied gauche a été sauvé par le gardien de Churchill Gomes lors de la dernière action du match.

Suite au résultat, les Churchill Brothers restent à la 11e place avec deux points et deux nuls lors de leurs cinq premiers matchs, tandis qu’Aizawl se hisse à la huitième position avec cinq points en autant de matchs.

