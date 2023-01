Le rasage de près d’un phoque avec des épaulards terrifie Internet

Internet est une plaque tournante de diverses vidéos d’attaques d’animaux qui deviennent virales dès qu’elles apparaissent sur Internet. Arrivant dans les fonds aquatiques, les vidéos d’attaques de baleines et de requins ont toujours captivé les utilisateurs des réseaux sociaux. Dans ce contexte, les orques méritent une mention spéciale. Appartenant à la famille des dauphins, bien que les épaulards ou les orques ne soient pas considérés comme une menace pour l’homme, ils s’avèrent être de dangereux prédateurs de la vie marine. Récemment, une vidéo virale d’un phoque qui s’est échappé de deux gigantesques épaulards a choqué les internautes, leur faisant prendre conscience de la puissance de cette race de dauphins.

Les images ont été diffusées sur Twitter le 3 janvier. “Seal safe on land”, lit-on dans le tweet. Le clip de 15 secondes montre deux orques se rapprochant dangereusement d’un phoque – probablement leur proie potentielle. Envisageant leur prochain repas, les deux épaulards nagent lentement mais sûrement vers le phoque impuissant, se préparant à une attaque. Cependant, le phoque après avoir senti le danger peut être vu se repousser vers le rivage pour sauver sa chère vie.

Heureusement, comme le phoque était proche du bord de mer, il a réussi à soulever son corps dodu et bâclé sur la côte. Réalisant qu’ils ne peuvent plus chasser le phoque, les épaulards menaçants changent de cap. Les deux orques géantes se dirigent vers leur droite, presque en synchronisation, et s’éloignent à la nage, tandis que le phoque parvient à échapper à l’emprise des prédateurs marins par un coup de chance.

Le clip désormais viral a suscité de nombreuses réactions de la part de la population stupéfaite de Twitter qui n’a eu aucun scrupule à partager à quel point les épaulards étaient terrifiants. « Leurs attaques sont tellement coordonnées. Ils pourraient facilement devenir la créature la plus dominante de la planète », a justifié un internaute. “Synchronized Sinisters lol”, a fait remarquer un autre. “C’est un peu terrifiant”, a noté un troisième individu.

leurs attaques sont tellement coordonnées. ils pourraient facilement devenir la créature la plus dominante de la planète – simon drugi (@DrugiSimon) 4 janvier 2023

C’est un peu terrifiant – SergAndDestroy🇵🇷 (@SrgAndDestroy) 4 janvier 2023

Jusqu’à présent, la vidéo effrayante a amassé un total de 1,7 million de vues avec plus de 17,5 000 likes sur la plateforme de microblogging. Que pensez-vous de la fuite étroite du phoque ?

