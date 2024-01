le rare entraîneur noir qui a gravi les échelons — Andscape

FOXBOROUGH, Massachusetts — Moins de 30 minutes après le début de leur conférence de presse d’introduction, le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, et son nouvel entraîneur, Jerod Mayo, ont eu leur premier désaccord.

Lors de son discours d’ouverture, Mayo a déclaré qu’il ne tenait pas pour acquis de devenir le premier entraîneur noir des Patriots. Au cours de la séance de questions-réponses, j’ai interrogé Kraft sur l’importance de l’embauche du premier entraîneur noir de la franchise et Mayo, qui a été promu entraîneur des secondeurs internes à ce poste, sur l’obtention de cette distinction.

Kraft a déclaré: “Laissez-moi vous dire ceci, je suis vraiment daltonien en ce qui concerne ce que je ressens dimanche lorsque nous perdons.” Le propriétaire des Patriots, âgé de 82 ans, a déclaré qu’après sa famille et l’équipe, la victoire est ce qui compte le plus.

« Gagner et les Patriots est ma passion. Donc, je veux recruter les meilleures personnes possibles », a-t-il déclaré. « J’ai choisi le meilleur entraîneur-chef de cette organisation. Il se trouve que c’est un homme de couleur, mais je l’ai choisi parce que je pense qu’il est le meilleur pour faire ce travail.

“Je vois de la couleur parce que je crois que si vous ne voyez pas de couleur, vous ne pouvez pas voir de racisme”, a déclaré Mayo, dans ce qui était plus une clarification qu’un refus. Il a ensuite expliqué pourquoi il est si important d’accepter les individus tels qu’ils sont et de ne pas être affectés par ce qu’ils voient à la surface – qu’il s’agisse de la couleur de la peau, des handicaps, etc.

Voir la couleur. Regarde moi.

Le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft (à gauche) et le nouvel entraîneur Jerod Mayo (à droite) s’adressent aux médias lors d’une conférence de presse au stade Gillette le 17 janvier à Foxborough, Massachusetts. Maddie Meyer/Getty Images

Après la conférence de presse, j’ai parlé brièvement avec Kraft. En guise de clarification, il a dit qu’il voulait embaucher un homme noir, qu’il voulait s’assurer qu’il avait le bon homme noir pour le poste parce qu’il voulait qu’il réussisse. Mayo était cette personne.

En effet, à 37 ans, Mayo devient le plus jeune entraîneur de la NFL.

Je suis arrivé à la conférence de presse de mercredi avec des émotions mitigées. J’étais heureux pour Mayo, qui a payé sa cotisation et est un candidat digne. J’étais heureux que la NFL ait ajouté un autre entraîneur noir avec sept postes vacants supplémentaires à pourvoir. Mais même si cela a permis à un candidat noir qualifié d’obtenir un poste d’entraîneur, le processus était troublant. L’embauche de Mayo a-t-elle contourné la règle Rooney ? Établie en 2003, la règle exige qu’une équipe mène des entretiens en personne avec au moins une femme et une minorité sous-représentée en dehors de l’organisation dans la liste des candidats aux postes de direction et d’entraîneur.

Les Patriots ont embauché Mayo sans contacter un autre candidat pour le poste d’entraîneur, mais comme Mayo est afro-américain, l’organisation était-elle obligée d’interviewer un autre candidat minoritaire ?

En janvier 2023, les Patriots et Mayo, qui était devenu un candidat d’entraîneur de choix, ont retravaillé son contrat et se sont mis d’accord sur une disposition du contrat qui stipulait que Mayo succéderait à Bill Belichick en tant que prochain entraîneur des Patriots. Les Patriots ont fait savoir par écrit à la NFL et à la Fritz Pollard Alliance, un groupe de défense qui travaille avec la NFL sur des questions liées à l’embauche de minorités dans des postes d’entraîneur, de scoutisme et de front office, un accord de succession qui permettrait à Mayo de succéder à Belichick. Étant donné que l’équipe a informé la ligue et l’alliance de l’accord, les Patriots n’étaient pas tenus de procéder à une recherche complète d’entraîneurs.

Table ronde Andscape : Jerod Mayo, Nick Saban et le paysage des entraîneurs noirs dans le football Lisez maintenant

Kraft, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était si convaincu par Mayo, a déclaré que son instinct lui disait que Mayo serait la bonne solution. Il a dit qu’il ne voulait pas commettre la même erreur avec Mayo qu’il avait commise après la saison 1996 lorsqu’il avait laissé Belichick suivre Bill Parcells chez les Jets de New York.

«J’aurais dû suivre mon instinct et embaucher Bill [Belichick]”, a déclaré Kraft. « J’ai le même sentiment maintenant après avoir observé Jerod pendant 16 ans, dans beaucoup de situations différentes. Nous essayons de faire ce qui est bon pour notre système et je pense que nous avons quelqu’un de très spécial qui comprend comment gérer les jeunes d’aujourd’hui.

Kraft a déclaré qu’il est important que les organisations aient des plans de succession clairs. Je comprends tout cela, et à court terme – peut-être même à long terme – l’embauche de Mayo est fantastique. Ce fut une journée merveilleuse pour Mayo, la famille Mayo, l’organisation des Patriots et, qui sait, peut-être la NFL, car la ligue anticipe un autre cycle de recrutement d’entraîneurs.

Mais l’accord des Patriots avec Mayo ouvre-t-il la porte aux équipes de la NFL pour officialiser ce qui était une pratique à huis clos, en coulisses, qui maintenait les rangs des entraîneurs de la NFL à prédominance blanche ?

Jeudi, 12 équipes de la NFL n’avaient jamais embauché d’entraîneur-chef noir non intérimaire (Atlanta, Baltimore, Buffalo, Caroline, Dallas, Jacksonville, les Rams de Los Angeles, la Nouvelle-Orléans, les Giants de New York, Seattle, Tennessee et Washington).

Un panneau d’affichage salue le nouvel entraîneur Jerod Mayo des New England Patriots au Gillette Stadium le 17 janvier à Foxborough, Massachusetts. Maddie Meyer/Getty Images

Qu’est-ce que cela signifie comme précédent ? En effet, c’est le type de transaction qui a historiquement profité aux entraîneurs et aux dirigeants blancs pendant des années. Les entraîneurs noirs étaient toujours laissés à l’extérieur.

Même avant l’embauche de Mayo, les équipes avaient contourné la règle Rooney en faisant appel à des candidats issus de minorités pour des entretiens fictifs uniquement pour embaucher leur choix préféré. La règle a été élaborée précisément parce que les entraîneurs noirs avaient été exclus des cycles d’embauche.

En effet, la raison pour laquelle Brian Flores a intenté une action en justice contre la NFL est précisément à cause de ces manigances. Il y a trois ans, Belichick a envoyé par erreur à Flores un texte le félicitant pour son embauche en tant que nouvel entraîneur des Giants de New York. Le problème est que Flores n’avait même pas eu son entretien avec les Giants. Le texte était destiné à Brian Daboll, à qui on avait déjà proposé le poste chez les Giants. Les Giants l’amenaient pour une « fausse interview »», a déclaré Flores, pour se conformer à la règle Rooney.

C’est ainsi que les choses se sont toujours passées pour les candidats entraîneurs noirs.

C’est ce qui rend l’arrangement Mayo-Patriots quelque peu unique. Mayo est devenu l’un des rares entraîneurs noirs à être oint.

Le procès de Brian Flores met en lumière les pratiques d’embauche de la NFL Lisez maintenant

“Oui, c’est ainsi que le système fonctionne, et il se trouve qu’un homme noir en profite maintenant”, a déclaré Tony Dungy, entraîneur du Temple de la renommée et analyste de la télévision. J’ai parlé avec Dungy plus tôt cette semaine et il a dit qu’il n’avait aucun problème avec la façon dont Mayo avait été embauché.

« Il est passé par là, le propriétaire le connaît. Le propriétaire l’aime bien, tout le monde dans l’immeuble l’aime et nous l’embauchons parce que c’est notre homme », a déclaré Dungy. « Il n’y a rien de mal à cela, sauf que comme vous le dites, dans le passé, cela a été 97 fois blanc, trois fois pour nous. Mais c’est ainsi que fonctionne le système. Il a été repêché là-bas, il a joué là-bas, il a produit, ils l’aiment, il est intelligent, il est prêt à partir, et il se trouve qu’il est noir.

Dungy a ajouté : « C’est le gars que le propriétaire voulait. Qu’il soit blanc ou noir, ils allaient le prendre parce que c’était leur homme. C’est super. Je suis heureux. Il ne fait aucun doute que c’était la décision de Kraft. Il le savait. Il savait ce qu’il allait faire. C’était rapide. Nous pouvons dire, eh bien, vous auriez dû regarder d’autres personnes. Pour moi, je suis désolé, c’est le football. C’est comme ça que ça se passe. Il s’est avéré qu’il en était le bénéficiaire.

L’entraîneur des secondeurs des New England Patriots, Jerod Mayo, se tient sur la touche pendant la première mi-temps contre les Titans du Tennessee, le 28 novembre 2021, à Foxborough, Massachusetts. Marie Schwalm/AP Photo

Dungy a été l’entraîneur des Buccaneers de Tampa Bay puis est devenu l’entraîneur des Colts d’Indianapolis. Il est devenu le premier entraîneur afro-américain à remporter un Super Bowl. Lorsque Dungy est parti, il s’est arrangé pour que Jim Caldwell lui succède en tant qu’entraîneur.

En janvier 2008, les Colts ont annoncé que Caldwell succéderait à Dungy en tant qu’entraîneur des Colts. Dungy a pris sa retraite un an plus tard et Caldwell a pris la relève. Aucune recherche n’a été effectuée et aucun autre candidat n’a été interviewé.

“C’était le gars, et nous le savions”, a déclaré Dungy à propos de Caldwell. «Tout le monde dans le bâtiment le savait. Cela a été organisé de cette façon. Voilà. Cela arrive. Nous ne pouvons pas être en colère lorsque cela se produit et que la personne est blanche. Nous devons simplement continuer à travailler pour que davantage de Jerod Mayos et de Jim Caldwell occupent cette position où ils sont le gars.

J’ai contacté John Wooten avant la conférence de presse de mercredi. Wooten, président émérite de l’Alliance Fritz Pollard et l’un des architectes de la règle Rooney, était ravi et a déclaré qu’il aimait l’embauche de Mayo.

“C’est exceptionnel”, a-t-il déclaré. “C’était un moment de backflip, mec.” Wooten a déclaré que l’embauche de Mayo était une bonne nouvelle car un jeune entraîneur talentueux qui payait sa cotisation était tellement apprécié par la franchise qu’ils l’ont retiré du marché en lui promettant le poste d’entraîneur-chef.

«Tu sais que tu veux ce type. Il a payé sa cotisation, il a joué pour vous. Maintenant, il entraîne pour vous, faisant un sacré travail en tant qu’entraîneur des secondeurs », a déclaré Wooten. « Vous le voyez tous les jours faire son travail. Pourquoi avez-vous besoin de passer par un grand processus d’entretien alors que vous avez le gars assis juste en face de vous, et qu’il avait la capacité de le voir.

Rooney Rule à 20 ans : retour sur la politique qui a modifié l’embauche d’entraîneurs noirs par la NFL Lisez maintenant

Il a ajouté : « C’était exceptionnel. Je veux dire, nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur départ dans le cycle d’embauche. Pourquoi vas-tu laisser ce type sortir de là et finir par aller ailleurs alors qu’il a fait toutes ces choses pour toi ? Donnez-lui le travail. Il était temps pour Bill de rentrer chez lui. Même si Bill a été un excellent entraîneur, il est temps pour lui de rentrer chez lui.

Le plus grand défi de Mayo sera de suivre les traces d’une légende de l’entraînement et de remettre les Patriots, qui ont terminé 4-13 la saison dernière, sur la bonne voie. Belichick a remporté six championnats du Super Bowl et…