Environ un mois avant qu’Intel n’annonce officiellement ses processeurs Raptor Lake de 13e génération, la société a révélé certains détails clés lors de son Intel Tech Tour en Israël.

Le nouveau processeur de bureau Raptor Lake sera jusqu’à 15 % plus rapide pour les charges de travail monothread et jusqu’à 41 % plus rapide pour les charges de travail multithread qu’Alder Lake.

De plus, Raptor Lake aura le premier SKU à fonctionner à une vitesse d’horloge de stock allant jusqu’à 6 GHz. Intel affirme également que la puce atteindra le record mondial de 8 GHz, soi-disant avec l’utilisation d’azote liquide. De plus, il faudrait qu’il fonctionne jusqu’à 8,7 GHz pour que ce soit le véritable record du monde. Ce serait probablement un Core i9-13900KS.

L’objectif d’Intel est clair – obtenir les droits de vantardise sur la prochaine série Ryzen 7000 d’AMD, qui arborera une horloge de 5,7 GHz max.

Les processeurs Intel de 13e génération deviendront pleinement officiels à la fin de ce mois et seront lancés le 20 octobre. Ils fonctionneront sur Intel 7 – une version raffinée du nœud Alder Lake 10 nm. Ils apporteront jusqu’à 24 cœurs et 32 ​​threads avec jusqu’à 8 cœurs de performance et jusqu’à 16 cœurs d’efficacité.

Raptor Lake-S sera la série de processeurs de bureau 65W-125W, tandis que le Raptor-P sera des processeurs pour ordinateur portable 15W-45W. Attendez-vous à la prise en charge des SSD PCIe 5.0 M.2 et de la mémoire DDR5-5600 à double canal.

La source | Passant par