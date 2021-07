Israël ne peut plus être autorisé à poursuivre sa politique de colonisation en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est en toute impunité, a déclaré vendredi au Conseil des droits de l’homme de l’ONU Michael Lynk, rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé.

Une telle pratique va à l’encontre d’une norme internationale interdisant à une puissance occupante de transférer une partie de sa population vers un territoire occupé, a déclaré Lynk, ajoutant que les colonies israéliennes violent ainsi la Quatrième Convention de Genève et le Statut de Rome.

« Dans mon rapport, je conclus que les colonies israéliennes constituent un crime de guerre », a déclaré le rapporteur spécial, ajoutant que la communauté internationale qui a jusqu’à présent été « réticent » pour faire respecter les normes internationales à cet égard ne devrait plus rester inactif face à cette violation continue.

« Le gouvernement israélien ne se réveillera pas soudainement un jour et ne décidera pas de lui-même qu’une occupation étrangère qui se métastase en annexion et même en apartheid, et une réalité à un seul État aux droits largement inégaux, est totalement en décalage avec le 21e. siècle, » il a dit.

Les colonies « garantir que le territoire occupé restera sous contrôle israélien à perpétuité » et bloquent de facto la voie à la création d’un « véritable État palestinien », Lynk ajouté.

Le rapporteur spécial a ensuite présenté un plan d’action pour la communauté internationale comportant un certain nombre d’étapes, allant de l’appui à une enquête sur les crimes présumés d’Israël par la Cour pénale internationale à l’élaboration d’un ensemble de « responsabilité » mesures pour amener Tel-Aviv « dans le respect du droit international ».

« Le temps de la critique des colonies israéliennes est révolu », Lynk a dit, exprimant son espoir que ses conclusions obligeraient la communauté internationale à s’assurer que l’occupation illégale d’Israël « peut et ne sera plus gratuit ».

Le rapport du rapporteur spécial a provoqué une réaction de colère de la mission israélienne auprès de l’ONU à Genève. Les diplomates israéliens ont rejeté ses conclusions en les appelant « le dernier rapport partial et partial contre Israël. »

Ils ont également souligné le fait qu’il n’a jamais mentionné les violations commises dans les territoires palestiniens par les autorités palestiniennes ou le groupe militant du Hamas qui règne de facto sur la bande de Gaza.

La communauté des colons israéliens a également condamné le rapport. Yishai Fleisher, un porte-parole international de la communauté juive d’Hébron – une ville de Cisjordanie occupée – a qualifié Lynk de « voleur d’identité nationale ».

Le peuple juif « sont indigènes de Judée » et leur identité « est lié à cette terre », Fleisher a déclaré à Fox News, en utilisant le nom historique d’une zone qui comprend la partie sud d’Israël et une partie de la Cisjordanie occupée. Il a également accusé le rapporteur spécial de l’ONU, également juriste canadien, d’avoir commis sa propre « crime de guerre » en refusant aux Juifs leur histoire.

Washington – l’allié le plus proche de Tel Aviv – n’a pas encore commenté le rapport. Les États-Unis ont quitté le Conseil des droits de l’homme de l’ONU sous l’ancien président Donald Trump et n’y ont retrouvé le statut d’observateur que récemment après que le président Joe Biden a déclaré son intention de reprendre contact avec l’organisme des droits de l’homme.

Certains militants pro-juifs basés aux États-Unis ont critiqué le rapport. Anne Bayefsky, directrice du Touro Institute on Human Rights and the Holocaust, basé à New York, l’a qualifié de « exemple révoltant de promotion de l’antisémitisme sous couvert de protéger les droits de l’homme ».

S’adressant à Fox News, elle a également souligné le fait que Lynk n’a jamais inclus « une seule référence au Hamas utilisant des boucliers humains, à l’un des Palestiniens tués par des roquettes du Hamas ratées, ou en fait à tout Palestinien ayant commis un crime de guerre du tout » dans son « rapport d’expertise. »

Les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée sont considérées comme illégales par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et la Cour internationale de justice, ainsi que par de nombreuses autres organisations et nations internationales. Israël conteste leur approche, soulignant ses liens bibliques et historiques avec la terre, ainsi que ses besoins en matière de sécurité.

Actuellement, il existe quelque 300 colonies à Jérusalem-Est occupée et en Cisjordanie, abritant plus de 680 000 colons israéliens, selon le rapport de Lynk.

