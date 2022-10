Le rapport Walker remet l’avortement au centre de la course en Géorgie

ATLANTA (AP) – Dans la course charnière au Sénat américain en Géorgie, le sénateur démocrate Raphael Warnock et son challenger républicain, Herschel Walker, ont chacun travaillé pour faire de l’autre un extrémiste sur l’avortement tout en détournant les questions sur les points les plus fins de leurs propres positions.

Le contournement de Warnock, qui soutient le droit à l’avortement, et de Walker, qui a appelé à une interdiction nationale, reflète la sensibilité de la politique de l’avortement dans une Amérique post-Roe c. Wade, où la procédure est ouverte à la réglementation par les gouvernements des États et, potentiellement , par le Congrès.

Mais la stratégie de Walker ne fonctionnera peut-être plus longtemps après que The Daily Beast a rapporté lundi que l’ancienne star du football de l’Université de Géorgie et de la NFL avait encouragé et payé l’avortement d’une petite amie en 2009 – une contradiction flagrante de ses affirmations catégoriques selon lesquelles il n’y a “aucune excuse” pour une procédure qu’il qualifie de “tuer”. Walker qualifie le rapport de “mensonge éhonté”.

L’histoire a propulsé la question de l’avortement au centre de la course dans les dernières semaines de la campagne – et juste avant le débat des candidats le 14 octobre. Le concours est l’un des plus importants du pays cette saison de mi-mandat et pourrait déterminer quel parti contrôle le Sénat pour la seconde moitié du premier mandat du président Joe Biden.

L’avortement est également un problème dans d’autres courses au Sénat, notamment au Colorado et en Caroline du Nord.

Le Daily Beast a interviewé une femme qui s’est identifiée comme une ancienne petite amie de Walker et a demandé que son nom ne soit pas divulgué par souci de confidentialité. Elle a fourni un reçu indiquant qu’elle avait payé 575 $ pour un avortement, ainsi qu’une carte de rétablissement de Walker et des relevés de dépôt bancaire montrant l’image d’un chèque personnel de 700 $ de Walker daté de cinq jours après le reçu de l’avortement.

À tout le moins, le rapport complique les efforts de Walker pour utiliser l’avortement comme un problème contre Warnock. Et cela souligne la tâche parfois délicate à laquelle sont confrontés les autres candidats des deux grands partis qui espèrent utiliser la question avant les élections de mi-mandat.

Pendant des décennies sous Roe, des républicains comme Walker ont pu se qualifier de « pro-vie » et fustiger « l’avortement à la demande », exprimant peut-être même leur soutien à des interdictions absolues ou quasi totales que les tribunaux fédéraux étaient certains d’annuler. Les démocrates, quant à eux, pourraient s’opposer à des efforts républicains aussi draconiens.

Toutes les parties savaient que ce serait la Cour suprême, pas eux, qui prendrait la décision finale.

Mais avec l’annulation en juin par la Haute Cour de la décision de 1973 légalisant l’avortement à l’échelle nationale, la question est devenue l’une des variables animatrices des campagnes de mi-mandat de 2022. Les groupes anti-avortement les plus conservateurs veulent une interdiction nationale, certains allant même jusqu’à s’opposer à des exceptions en cas de viol, d’inceste ou de risques pour la santé d’une femme enceinte. Le groupe de défense des droits à l’avortement, quant à lui, est réticent à soutenir toute limitation de l’accès à l’avortement, y compris plus tard dans la grossesse.

Dans l’ensemble, les Américains ont des opinions nuancées sur l’avortement, même si une nette majorité soutient au moins un certain accès.

Un sondage AP-NORC de juillet a montré que 63% des adultes américains ont déclaré que l’avortement devrait être légal dans tous ou la plupart des cas, tandis que 36% pensaient qu’il devrait être illégal dans tous ou la plupart des cas. Quelque 31% ont déclaré toujours légal, seulement 9% illégal dans tous les cas. Cela laisse les politiciens naviguer dans des opinions variées à travers un large éventail de démocrates, de républicains et d’indépendants.

Walker s’est demandé comment Warnock, un pasteur, pouvait soutenir le droit à l’avortement. « Dieu m’a dit que tu ne tueras pas », aime-t-il à dire, faisant référence à l’un des dix commandements des textes saints judéo-chrétiens.

Lors d’un arrêt de campagne en juillet, il a dit à propos de Warnock : “Pourquoi dit-il que vous pouvez avorter à neuf mois ?” Pourquoi « veut-il qu’une jeune femme tue son bébé ?

Warnock, pour sa part, a déclaré aux électeurs pas plus tard que lundi soir qu’il avait à la fois “un profond respect pour la vie” et “un respect indéfectible pour le choix”, déclarant que le gouvernement n’a pas sa place dans la chambre d’un patient.

Interrogé par des journalistes pour plus de détails, Warnock refuse de dire s’il envisagerait des limites à l’avortement dans le cadre du rétablissement d’un droit national.

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière s’il soutiendrait un projet de loi fédéral codifiant la norme précédente de la Cour suprême – autorisant essentiellement la plupart des avortements électifs jusqu’à ce qu’un fœtus soit viable, les États pouvant imposer certaines réglementations même avant cela – Warnock a déclaré: «Je pense que nous devons explorer toutes les options pour protéger ce principe constitutionnel fondamental.

Le soutien le plus clair de Walker à une interdiction totale de l’avortement au niveau fédéral est venu lorsqu’il se présentait à l’investiture du GOP au Sénat. Il a dit « qu’il n’y a pas d’exception dans mon esprit » qui devrait permettre aux femmes d’interrompre des grossesses résultant d’un viol ou d’un inceste ou de celles qui menacent leur vie ou leur santé.

Le mois dernier, cependant, il a approuvé une proposition du sénateur Lindsey Graham, RS.C., d’interdire les avortements dans tout le pays à 15 semaines de grossesse, avec des exceptions. Le soutien à la proposition de Graham était incompatible avec sa position antérieure selon laquelle les États devraient établir des règles sur l’avortement. Une interdiction de 15 semaines permettrait également de nombreux avortements électifs que les groupes conservateurs anti-avortement veulent interdire.

Les républicains de Washington n’ont pas nécessairement adopté la proposition de Graham comme norme du parti.

Le sénateur Rick Scott, le républicain de Floride qui dirige le comité de campagne du Sénat de son parti, a tenté le week-end dernier sur “Meet the Press” de NBC de laisser une marge de manœuvre aux candidats du GOP.

“Je ne sais pas si ce que Lindsey a publié a changé la conversation, mais c’est une question importante pour le pays”, a-t-il déclaré. “Chaque candidat peut faire son choix.”

Scott a ensuite éclairé les zones grises dans la façon dont les partisans s’identifient à l’avortement. Il s’est dit “pro-vie” mais a ajouté que “nous devrions avoir une restriction raisonnable” et que “beaucoup de gens sont à l’aise avec 15 semaines” plus “des exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la mère”.

Les démocrates, quant à eux, ont largement été désireux de garder l’avortement à l’esprit à l’approche des mi-parcours. Biden a promis de codifier le droit à l’avortement dans la loi fédérale, affirmant qu’il avait besoin d’électeurs pour envoyer deux autres sénateurs démocrates à Washington pour que cela se produise.

Warnock et Walker ne sont pas les seuls candidats au Sénat à marcher sur la corde raide en matière d’avortement.

En Caroline du Nord, le candidat républicain Ted Budd, comme Walker, a approuvé à la fois une interdiction nationale pure et simple et la proposition de Graham. Son adversaire, la démocrate Cheri Beasley, a déclaré qu’elle soutiendrait la norme Roe comme rubrique d’une loi fédérale – une décision qui pourrait encore autoriser certaines restrictions au niveau de l’État.

Au Colorado, le républicain Joe O’Dea est le rare candidat du GOP à s’être prononcé en faveur du droit à l’avortement. Essayant de provoquer un bouleversement contre le sénateur démocrate Michael Bennet dans l’État à tendance libérale, O’Dea a appelé à «l’équilibre» et a déclaré que l’avortement devrait être légal jusqu’à 20 semaines de grossesse, avec des exceptions au-delà en cas de viol, l’inceste et les risques pour la santé d’une femme. Cela suit à peu près la norme de la Cour suprême avant Roe.

Il s’est opposé à la proposition d’interdiction de l’avortement de Graham, bien que Bennet ait répliqué en notant qu’O’Dea a déclaré qu’il aurait voté pour confirmer les trois candidats à la Cour suprême du président Donald Trump, qui ont tous voté pour supprimer Roe.

Bill Barrow, l’Associated Press