Le rapport trimestriel de Sony révèle de fortes ventes de PS5 et des téléphones mobiles en déclin

Sony a publié son rapport trimestriel entre les mois d’avril et juin, qui correspond au premier trimestre de l’exercice de la société. Le chiffre d’affaires global progresse de 33 % grâce à une forte progression des activités de services de jeux et réseaux, de musique, d’imagerie et de services financiers.

La société n’a pas révélé le nombre exact de consoles expédiées dans le rapport. Il a simplement déclaré que les services de jeux et de réseau ont augmenté de 27% sur une base annuelle et que les ventes devraient poursuivre leur hausse dans les mois à venir.

De même, nous ne savons pas combien de smartphones Xperia ont été vendus entre avril et juin, mais le segment Entertainment, Technology & Services a révélé une baisse de 12 % sur un an.

Les prévisions pour le reste de l’année ne semblent pas prometteuses pour certaines divisions de Sony. La division Pictures est fortement touchée par les grèves de la Writers Guild of America et de la Screen Actors Guild, qui retarderont le lancement et le développement des titres de cinéma et de télévision jusqu’à ce que le problème soit résolu aux États-Unis. L’activité d’imagerie est également sur une tendance à la baisse. La baisse des ventes de smartphones dans le monde affecte Sony – l’un des principaux fournisseurs de capteurs d’appareils photo.

La division du jeu est l’endroit où l’argent devrait provenir. Les prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année, se terminant le 31 mars 2024, ont été portées à 6,1 % en raison de ventes de titres plus élevées que prévu, y compris des jeux non propriétaires comme Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage, ainsi que l’extension Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty.

