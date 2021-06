Le rapport tant attendu sur les ovnis ne mentionne aucun extraterrestre, mais demande plus d’argent pour les espions américains – RT USA News

Le nouveau rapport de la communauté du renseignement américain sur les phénomènes aériens inexpliqués (UAP) offre plus de questions que de réponses. Il ne mentionne pas les extraterrestres, dit que l’UAP pourrait être une menace pour la sécurité nationale – et demande plus de financement.

Diffusé vendredi après-midi par l’Office du directeur du renseignement national (ODNI), l’ensemble du rapport non classé ne compte que neuf pages, dont deux pages d’annexes avec des définitions de termes. Aujourd’hui, l’ODNI a soumis au Congrès un rapport préliminaire concernant les phénomènes aériens non identifiés (UAP) qui relaie les progrès réalisés par le groupe de travail UAP. Lisez le rapport ici : https://t.co/gjDUf42XMR — Bureau du DNI (@ODNIgov) 25 juin 2021 L’ensemble de données sur lequel il est basé repose sur les rapports du gouvernement américain sur les incidents survenus entre novembre 2004 et mars 2021. Cependant, aucun mécanisme de rapport standard n’existait jusqu’à ce que l’US Navy en crée un en 2019, et l’Air Force l’a adopté l’année suivante. Nous avons pu identifier un PAU signalé avec un niveau de confiance élevé. Dans ce cas, nous avons identifié l’objet comme un gros ballon se dégonflant. Les autres restent inexpliqués. Le rapport mentionne 144 rapports, dont 80 « observation impliquée avec plusieurs capteurs ». Alors que certains UAP « peut être attribuable à des anomalies du capteur », les plus « représentent probablement des objets physiques » étant donné qu’ils étaient « enregistré sur plusieurs capteurs, y compris le radar, l’infrarouge, l’électro-optique, les chercheurs d’armes et l’observation visuelle. »



Aussi sur rt.com

Un ancien pilote de la marine affirme que des ovnis ont été repérés QUOTIDIENNEMENT pendant « UN COUPLE ANS » alors que le sénateur exhorte les États-Unis à prendre le phénomène « au sérieux »





Si et quand les incidents sont résolus, selon le rapport, la communauté du renseignement américain pense qu’ils se diviseront en cinq catégories potentielles : « l’encombrement aérien » tels que des oiseaux, des ballons, des drones ou des sacs en plastique ; les phénomènes atmosphériques naturels tels que les cristaux de glace ; Projets de recherche du gouvernement américain ou de l’industrie, systèmes adverses étrangers et « autre. » ODNI était « Impossible de confirmer » qui classaient les programmes de recherche et développement du gouvernement américain ou de l’industrie « représenté l’un des rapports UAP que nous avons collectés ». Quelques observations d’UAP « Peut être » technologies développées par la Chine, la Russie ou quelqu’un d’autre. Si tel est le cas, les PAN « représentent un défi de sécurité nationale » ainsi qu’une menace pour la sécurité des vols, mais des espions américains ont déclaré qu’ils « manque actuellement de données pour indiquer que tout PAN fait partie d’un programme de collecte étranger ou indique une avancée technologique majeure par un adversaire potentiel. » Sur les 144 rapports, il y avait 21 – se référant à 18 incidents – qui ont décrit « modèles de mouvement ou caractéristiques de vol inhabituels de l’UAP », comme se déplacer contre le vent, des manœuvres brusques ou se déplacer à « vitesse considérable, sans discernement [sic] moyens de propulsion. Ces rapports « pourrait être le résultat d’erreurs de capteur, d’usurpation d’identité ou d’une mauvaise perception de l’observateur » et donc « nécessitent une analyse rigoureuse supplémentaire », ODNI a noté. Les mots « extraterrestre » ou alors « extra-terrestre » n’apparaissent nulle part dans le rapport. Ses recommandations reviennent à exhorter « investissement supplémentaire » pour le « intensif en ressources » processus de collecte, de normalisation et de rationalisation des rapports dans l’ensemble du gouvernement américain qui « permettre une analyse plus sophistiquée de l’UAP qui est susceptible d’approfondir notre compréhension. « Le rapport a été mandaté par le projet de loi 2020 finançant la communauté du renseignement américaine, et sa publication est attendue depuis longtemps. Certaines des données recueillies par la CIA, obtenues grâce à des demandes d’accès à l’information par un passionné, ont été publiées à la mi-janvier. Plus tôt ce mois-ci, les médias chinois ont rapporté que l’Armée populaire de libération gardait sa propre base de données de rencontres inexpliquées et avait été « dépassé » par le nombre de rapports au cours des dernières années.



Aussi sur rt.com

L’armée chinoise a son propre groupe de travail sur les ovnis… et il a été « débordé » par l’augmentation du nombre de rapports d’observations – médias





Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!