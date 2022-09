Un client achète des œufs dans une épicerie Kroger le 15 août 2022 à Houston, au Texas. Brandon Bell | Getty Images

L’inflation est toujours brûlante, mais on s’attend à ce qu’elle se soit modérée en août, car les prix de l’essence ont chuté, les chaînes d’approvisionnement se sont améliorées et le coût des voyages a baissé. L’indice des prix à la consommation est publié mardi à 8 h 30 HE, et ce rapport pourrait être un peu confus puisque l’inflation globale devrait baisser tandis que l’inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, devrait augmenter. Le rapport est également essentiel car il devrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur le montant à augmenter les taux d’intérêt la semaine prochaine – et plus important encore à long terme. Selon Dow Jones, l’IPC pour tous les articles devrait avoir en fait diminué de 0,1 % d’un mois à l’autre en août, après une lecture stable en juillet. Sur une base annuelle, l’IPC global évoluerait alors à un rythme de 8 %, contre 8,5 % en juillet. Mais hors essence, l’IPC de base devrait augmenter de 0,3 %, comme en juillet. Sur une base annuelle, cela représenterait une augmentation de 6 %, encore plus élevée que le gain de 5,9 % en juillet. Pour la Réserve fédérale, on s’attend à ce que le rapport confirme qu’elle doit poursuivre sa lutte contre l’inflation avec une hausse des taux d’intérêt la semaine prochaine de 0,75 point de pourcentage, la troisième consécutive. Si les données sur l’inflation sont plus faibles que prévu, certains économistes disent qu’il y a une chance extérieure que la Fed puisse augmenter de seulement 0,5 %. “Si quoi que ce soit, le risque est qu’il pourrait devenir un peu plus faible”, a déclaré Aneta Markowska, économiste en chef chez Jefferies. “J’ai des biens énergétiques en baisse de 10,2%. Cela devrait faire tomber un demi pour cent. Je pense que le noyau va être plus important.”

Regarder les prix à la pompe

Les prix de l’essence sont le principal moteur de la baisse de l’énergie. Depuis qu’elle a culminé à 5,01 $ à la mi-juin, la moyenne nationale de l’essence sans plomb a chuté tout l’été, pour atteindre une moyenne de 3,71 $ le gallon lundi, selon AAA. Markowska s’attend à ce que l’IPC global baisse de 0,2 %, mais voit une augmentation de 0,3 %. Le logement est un domaine qui devrait augmenter, tandis que les prix des voitures d’occasion devraient baisser. “Je pense que nous allons assister à une répétition des tarifs aériens et des prix des hôtels. Ils ont fait baisser l’IPC de base le mois dernier. Il semble que les tarifs aériens seront en baisse de 8 %”, a déclaré Markowska. “Ils ont augmenté de 40% de mars à mai. Nous ne faisons qu’en réduire une partie.” Les économistes disent que les effets de base de la comparaison du nombre avec l’année dernière sont à l’origine du bond de l’inflation sous-jacente en août. “En raison des effets de base, l’inflation sous-jacente annuelle va probablement s’accélérer dans les deux prochains rapports, ce qui ferait les gros titres inconfortables pour la Fed”, a écrit Blerina Uruci, économiste en chef chez T. Rowe Price. Elle a déclaré que cela ne devrait pas avoir d’importance pour les responsables de la Fed, car ils se concentreront davantage sur l’élan et surveilleront le rythme annualisé sur trois et six mois. “Mais ils sont également sensibles à la façon dont cela se présentera au public et au Congrès. Raison de plus pour maintenir une concentration belliciste”, a-t-elle ajouté. Les stratèges disent que la décision de la Fed sur les taux du 21 septembre pourrait être affectée par le rapport sur l’IPC d’août, mais les détails contenus dans ce rapport pourraient être plus importants pour ce qu’ils disent sur les perspectives à plus long terme. Cela pourrait aider à façonner les attentes concernant le taux final ou terminal de la Fed lorsqu’elle cessera de grimper.

En regardant vers la fin du jeu