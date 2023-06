Le rapport sur l’inflation de mardi est essentiel pour l’orientation de la politique de la Fed

Prix ​​de l’essence sur un panneau dans une station-service Shell à San Francisco, Californie, États-Unis, le mardi 23 mai 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les données sur l’inflation de mai montreront que les hausses de prix qui tourmentent les consommateurs depuis deux ans ralentissent. La question, cependant, sera de savoir si cette décélération sera suffisante pour convaincre les responsables de la Réserve fédérale qu’ils peuvent arrêter d’augmenter les taux d’intérêt et laisser l’économie américaine respirer par elle-même pendant un certain temps. L’indice des prix à la consommation, qui devrait être publié mardi à 8 h 30 HE, devrait montrer que l’inflation globale n’a augmenté que de 0,1 % le mois dernier, ce qui équivaut à un taux annuel de 4 %, selon l’estimation consensuelle du Dow Jones. Si l’on exclut les composantes volatiles de l’alimentation et de l’énergie, l’IPC devrait augmenter de 0,4 % et de 5,3 %, respectivement. Ce genre de chiffres pourrait encourager les décideurs politiques à penser que l’inflation va dans la bonne direction, après avoir culminé à plus de 9 % en juin 2022. « La chose la plus encourageante est que les taux de croissance d’une année sur l’autre vont baisser assez fortement », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. « Le chiffre global va être bon, il va être encourageant, montrant que l’inflation évolue dans la bonne direction. Plus fondamentalement, je pense que l’inflation est aller dans la bonne direction. » En effet, l’inflation a parcouru un long chemin depuis qu’elle a commencé à augmenter au printemps 2021. Des facteurs liés à la pandémie tels que des chaînes d’approvisionnement obstruées et des demandes démesurées de biens par rapport aux services combinés à des milliards de dollars de relance monétaire et budgétaire pour envoyer l’inflation à son plus haut niveau depuis le début des années 1980. Après une année où l’inflation ne durerait pas, la Fed a entamé en mars 2022 ce qui serait une série de 10 hausses de taux d’intérêt. Depuis, l’inflation est en baisse progressive, mais encore loin de l’objectif de 2 % de la banque centrale.

Le rapport de mardi devrait suffire à convaincre les décideurs du Federal Open Market Committee de sauter une hausse des taux lors de sa réunion de cette semaine alors qu’ils attendent les données entrantes et décident de la trajectoire politique à plus long terme. « L’inflation arrive et ils pourraient obtenir un chiffre qui leur donne l’assurance que les choses évoluent dans la bonne direction », a déclaré Zandi. « Ils n’ont pas besoin d’augmenter à nouveau les taux. »

Que regarder

Il y aura plusieurs variables clés à surveiller dans le rapport de mai sur l’IPC. L’un sera une anomalie : l’inflation sous-jacente semblera probablement beaucoup plus forte que le titre, un événement inhabituel étant que le premier prend en compte moins de variables et exclut les aliments et l’énergie qui ont tendance à chauffer plus. L’écart est en grande partie le résultat de comparaisons d’une année à l’autre qui comprendront une période où l’essence a été en route pour plus de 5 $ le gallon à la pompe, une condition qui s’est depuis atténuée. Les autres parties du rapport qui méritent d’être examinées de près sont les prix des véhicules d’occasion, qui ont bondi de 4,4 % sur une base mensuelle en avril et devraient être à nouveau élevés en mai. Les coûts du logement représentent environ un tiers de la pondération de l’IPC, mais les responsables de la Fed comptent sur eux pour diminuer plus tard cette année. Les économistes s’attendent également à ce que les prix des billets d’avion et de l’hébergement rebondissent en mai.