Le rapport sur l’inflation attendu mardi pourrait apporter de mauvaises nouvelles

Le “Nowcast” de la Fed de Cleveland Le tracker des composantes de l’IPC indique une croissance de l’inflation de 0,65 % sur une base mensuelle et de 6,5 % d’une année sur l’autre. Sur le noyau, les perspectives sont de 0,46% et 5,6%.

Les économistes s’attendent à ce que l’IPC affiche une augmentation de 0,4 % en janvier, ce qui se traduirait par une croissance annuelle de 6,2 %, selon Dow Jones. Hors alimentation et énergie, l’IPC dit de base devrait augmenter de 0,3 % et 5,5 %, respectivement.

Mais les prix alimentaires ont été têtus, toujours en hausse de plus de 10% par rapport à il y a un an en décembre. Les prix de l’essence ont également changé de cap, les prix à la pompe ayant augmenté d’environ 30 cents le gallon en janvier, selon AAA.

Les décideurs de la Fed surveillent l’IPC et une foule d’autres points de données pour savoir si une série de huit hausses de taux d’intérêt a l’effet escompté de refroidir l’inflation qui a atteint un sommet en 41 ans l’été dernier. S’il s’avère que le resserrement monétaire ne fonctionne pas, cela pourrait forcer la Fed à adopter une posture plus agressive.

“Disons simplement que le chiffre global est de 6%. Est-ce que cela va vraiment faire bouger l’aiguille pour la Fed?” il a dit. “La Fed semble déterminée à augmenter encore 50 points de base, et il va clairement y avoir beaucoup plus de preuves nécessaires pour qu’elle change cela. Un chiffre ne va certainement pas faire cela.”

Il y a d’autres problèmes qui pourraient assombrir le rapport, car le Le Bureau of Labor Statistics change la façon de faire il compile le rapport.

Une modification importante est qu’il pondère désormais les prix sur une comparaison d’un an plutôt que sur la durée de deux ans qu’il avait précédemment utilisée.

Cela a entraîné une modification de l’influence qu’auront les différentes composantes – la pondération des prix de l’alimentation et de l’énergie, par exemple, aura une influence de plus en plus faible sur le chiffre global de l’IPC, tandis que le logement aura une pondération légèrement plus lourde.

De plus, le logement aura une influence plus lourde, passant d’un poids d’environ 33 % à 34,4 %. Le BLS accordera également une pondération de prix plus élevée aux propriétés locatives indépendantes, par opposition aux appartements.

La modification des pondérations est effectuée pour refléter les habitudes de dépenses des consommateurs afin que l’IPC fournisse une image plus précise du coût de la vie.