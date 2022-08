Le rapport sur les réparations du Rhode Island suggère des programmes, pas de l’argent

Un nouveau rapport suggère des moyens pour Providence, Rhode Island, d’expier ses liens étroits avec la traite transatlantique des esclaves et des siècles de racisme et de discrimination, entre autres, en créant des fonds de réparation à domicile, en lançant des programmes d’éducation financière et en augmentant l’aide aux organisations noires et autochtones. .

Le rapport, publié lundi par la Providence Municipal Reparations Commission, ne recommande notamment pas de verser des paiements directs aux résidents noirs et amérindiens, comme certains l’avaient demandé.

Au lieu de cela, il définit les «réparations» comme des efforts qui comblent les «écarts de richesse raciale et d’équité actuels» et décrit 11 domaines sur lesquels la ville doit concentrer son travail de réparation, notamment la réforme de la justice pénale, le développement des quartiers, l’équité en matière de santé et l’amélioration de l’éducation et de la santé. opportunités culturelles.

L’effort de réparation de Providence a été lancé la même année que les électeurs de Rhode Island ont approuvé un référendum par vote supprimant les mots «et Providence Plantations» du nom officiel de l’État en raison de ses connotations d’esclavage.

Le nouveau rapport suggère de créer un fonds dédié pour soutenir les résidents touchés par les politiques de renouvellement urbain qui ont déplacé et ont eu un impact négatif sur les communautés de couleur. Il demande également l’annulation de certaines dettes de la cour municipale; mettre fin à l’utilisation par la police des soi-disant mandats d’interdiction de frapper ; décriminaliser la consommation d’alcool en public; et la création d’un programme scolaire basé sur les recherches de la ville sur ses politiques racistes et discriminatoires.

Mais le rapport ne suggère pas combien d’argent devrait être dépensé pour les nombreuses initiatives spécifiques qu’il énumère, ou lesquelles devraient avoir la priorité sur les autres. Le maire Jorge Elorza, qui a lancé l’effort de réparation il y a deux étés et quitte ses fonctions à la fin de l’année, devrait aborder les prochaines étapes du processus jeudi, y compris comment il propose de dépenser 10 millions de dollars en fonds fédéraux contre la pandémie de coronavirus que la ville a spécifiquement affectés aux travaux liés aux réparations.

Le rapport recommande de limiter l’éligibilité aux efforts liés aux réparations aux personnes ayant un héritage autochtone ou des ancêtres originaires d’Afrique subsaharienne, aux résidents des quartiers touchés de manière disproportionnée par la pandémie et aux ménages à faible revenu gagnant moins de 50 % du revenu médian de la région.

Rodney Davis, président de la commission, a déclaré dans un communiqué qu’il espérait que le rapport contribuerait à faire progresser les nouvelles politiques et programmes de la ville et inciterait les institutions extérieures à s’impliquer également.

“Nos recommandations sont centrées sur l’objectif d’amener les personnes, les institutions et les entreprises dans une direction similaire vers l’équité universelle”, a-t-il déclaré.

L’année dernière, l’administration d’Elorza a publié un rapport historique retraçant les pratiques racistes et discriminatoires de la ville et leur héritage, de l’ère coloniale à l’époque moderne. La commission des réparations se réunit depuis le printemps avec des membres nommés par le maire et le conseil municipal.

Philip Marcelo, Associated Press