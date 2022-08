Le rapport sur les délinquants prolifiques de la Colombie-Britannique sera publié à la mi-septembre

La province publiera ses recommandations d’un rapport d’expert sur les délinquants prolifiques à la mi-septembre.

En mai dernier, la province a nommé Doug LePard, un expert en maintien de l’ordre et en justice pénale, et Amanda Butler, une experte en santé mentale et en systèmes de justice pénale, pour étudier les délinquants prolifiques et élaborer des options pour résoudre le problème.

Le rapport comprendra les commentaires des maires, de la police, du service des poursuites de la Colombie-Britannique, des autorités sanitaires, du groupe de travail du Comité de liaison avec la police de la Couronne, du Conseil de justice des Premières Nations de la Colombie-Britannique et de nombreux autres intervenants.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement a déclaré que LePard et Butler avaient besoin de plus de temps au-delà de la date limite initiale du 2 septembre pour remettre leur rapport. Cependant, la province a accepté de publier les recommandations et un résumé à la mi-septembre avant le rapport complet, qui devrait être disponible d’ici la fin septembre.

Les municipalités de la Colombie-Britannique ont du mal à faire face à des délinquants prolifiques, un nombre relativement restreint de personnes qui ont commis des crimes à plusieurs reprises. Les crimes vont des vols aux agressions violentes non provoquées.

