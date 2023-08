Le rapport sur les bénéfices fulgurants de Nvidia montre que le fabricant de puces s’empare de tous les bénéfices de l’IA

Nvidia est sur une larme, et il ne semble pas avoir de date d’expiration.

Nvidia fabrique les processeurs graphiques, ou GPU, nécessaires à la création d’applications d’IA telles que ChatGPT. En particulier, il existe actuellement une demande extrême pour sa puce d’IA haut de gamme, la H100, parmi les entreprises technologiques.

Les ventes globales de Nvidia ont augmenté de 171 % sur une base annuelle pour atteindre 13,51 milliards de dollars au cours de son deuxième trimestre fiscal, clos le 30 juillet, a annoncé mercredi la société. Non seulement elle vend un tas de puces d’IA, mais elles sont également plus rentables : la marge brute de l’entreprise a augmenté de plus de 25 points de pourcentage par rapport au même trimestre de l’année dernière pour atteindre 71,2 %, ce qui est incroyable pour un produit physique.

De plus, Nvidia a déclaré qu’elle prévoyait que la demande resterait élevée jusqu’à l’année prochaine et a déclaré avoir assuré une augmentation de l’offre, lui permettant d’augmenter le nombre de puces qu’elle a à vendre dans les mois à venir.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 6 % après les heures d’ouverture suite à l’actualité, s’ajoutant à son gain remarquable de plus de 200 % cette année jusqu’à présent.

Il ressort clairement du rapport de mercredi que Nvidia profite davantage du boom de l’IA que toute autre entreprise.

Nvidia a déclaré un bénéfice net incroyable de 6,7 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 422 % par rapport à la même période de l’année dernière.

« Je pense que j’étais haut dans la rue l’année prochaine en arrivant dans ce rapport, mais mes chiffres doivent augmenter considérablement », a écrit Chaim Siegel, analyste chez Elazar Advisors, dans une note après le rapport. Il a relevé son objectif de cours à 1 600 $, soit un « triplement par rapport à maintenant », et a déclaré : « Je pense toujours que mes chiffres sont trop conservateurs ».

Il a déclaré que le prix suggère un multiple de 13 fois le bénéfice par action de 2024.

Le flux de trésorerie prodigieux de Nvidia contraste avec celui de ses principaux clients, qui dépensent énormément en matériel d’IA et construisent des modèles d’IA de plusieurs millions de dollars, mais n’ont pas encore commencé à tirer des revenus de cette technologie.

Environ la moitié des revenus des centres de données de Nvidia proviennent des fournisseurs de cloud, suivis par les grandes sociétés Internet. La croissance de l’activité centres de données de Nvidia a été enregistrée dans le secteur des puces « calcul » ou IA, qui a augmenté de 195 % au cours du trimestre, soit plus que la croissance globale de l’activité de 171 %.

Microsoft qui est un gros client des GPU H100 de Nvidia, à la fois pour son cloud Azure et son partenariat avec OpenAI, a augmenté ses dépenses en capital pour développer ses serveurs IA et ne s’attend pas à un « signal de revenus » positif avant l’année prochaine. .

Sur le front de l’Internet grand public, Méta a déclaré qu’il prévoyait de dépenser jusqu’à 30 milliards de dollars cette année dans les centres de données, et peut-être plus l’année prochaine, car il travaille sur l’IA. Nvidia a déclaré mercredi que Meta obtenait des retours sous la forme d’un engagement accru.

Certaines startups se sont même endettées pour acheter des GPU Nvidia dans l’espoir de les louer avec profit dans les mois à venir.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, les responsables de Nvidia ont expliqué pourquoi ses puces pour centres de données sont si rentables.

Nvidia a déclaré que ses logiciels contribuaient à sa marge et qu’elle vendait des produits plus complexes que le simple silicium. Le logiciel d’IA de Nvidia, appelé Cuda, est cité par les analystes comme la principale raison pour laquelle les clients ne peuvent pas facilement se tourner vers des concurrents comme DMLA .

« Nos produits pour centres de données incluent une quantité importante de logiciels et une complexité qui contribue également aux marges brutes », a déclaré Colette Kress, directrice financière de Nvidia, lors d’un appel avec des analystes.

Nvidia compile également sa technologie dans des systèmes coûteux et complexes comme son boîtier HGX, qui combine huit GPU H100 dans un seul ordinateur. Nvidia s’est vanté mercredi que la construction d’un de ces boîtiers nécessite une chaîne d’approvisionnement de 35 000 pièces. Les boîtes HGX peuvent coûter environ 299 999 $, selon les rapportscontre un prix de volume compris entre 25 000 et 30 000 dollars pour un seul H100, selon une récente estimation de Raymond James.

Nvidia a déclaré que lorsqu’elle expédie son très convoité GPU H100 aux fournisseurs de services cloud, ils optent souvent pour le système le plus complet.

« Nous l’appelons H100, comme s’il s’agissait d’une puce issue d’une usine, mais les H100 sont en réalité présentés comme HGX aux hyperscalers du monde et ce sont vraiment des composants système assez volumineux », a déclaré le PDG de Nvidia, Jensen Huang, lors d’un appel. avec les analystes.