WASHINGTON (AP) – Le rapport mensuel sur l’emploi aux États-Unis de vendredi aidera à répondre à une question clé qui surplombe l’économie: combien de dégâts sont causés par la résurgence du coronavirus, les freins qui en résultent pour les entreprises et la réticence des consommateurs à faire du shopping, à voyager et à dîner au restaurant?

Les économistes interrogés par le fournisseur de données FactSet prévoient que les employeurs ont créé 450 000 emplois en novembre. En temps normal, ce serait une bonne augmentation. Mais un gain de cette taille équivaudrait à l’embauche mensuelle la plus faible depuis avril. Le taux de chômage devrait baisser d’un dixième de point de pourcentage pour s’établir à 6,8%.

Le ministère du Travail publiera le rapport sur les emplois de novembre à 8 h 30, heure de l’Est.

Une perte d’élan dans l’embauche affaiblirait l’économie à un moment particulièrement périlleux. Un programme d’aide de plusieurs billions de dollars que le Congrès a approuvé au printemps pour atténuer les dommages économiques causés par la pandémie a largement suivi son cours. Deux programmes de prestations de chômage améliorées devraient expirer à la fin de ce mois – tout comme les cas de virus s’accélèrent et le temps plus froid arrête les repas en plein air et les événements publics. La fin de ces programmes laisserait environ 9 millions de personnes sans aucune aide au chômage, d’État ou fédérale.

Les décès aux États-Unis dus au coronavirus ont dépassé 3100 mercredi, un nouveau sommet quotidien, avec plus de 100000 Américains hospitalisés pour la maladie, également un record, et de nouveaux cas quotidiens confirmés dépassant les 200000. Au cours du mois dernier, au moins 12 États ont imposé de nouvelles restrictions aux entreprises, selon un décompte de l’Associated Press. Les responsables de la santé exhortent les Américains à éviter tous les voyages, sauf ceux essentiels.

Jusqu’à présent, l’économie n’a récupéré qu’environ 12 millions des 22 millions d’emplois qui ont été supprimés en mars et avril après que le virus a frappé. L’embauche a ralenti pendant quatre mois consécutifs. La poursuite de cette tendance rendrait plus difficile la guérison des cicatrices que le virus a laissées sur le marché du travail, y compris le nombre croissant de personnes au chômage depuis au moins six mois. Les chômeurs de longue durée représentent désormais un tiers des chômeurs, contre un cinquième en septembre et le niveau le plus élevé en six ans.

La plupart des économistes, ainsi que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont appelé le Congrès à approuver un autre plan de relance pour porter l’économie au printemps, jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement distribué qui permettrait à l’activité économique de revenir à la normale.

Pour l’instant, il y a des signes que la reprise économique trébuche. Les dépenses de consommation ont augmenté en octobre au rythme le plus lent en six mois. Les dîners assis dans les restaurants sont à nouveau en baisse, selon les données du site de réservation OpenTable. Et un rapport de la Fed sur les conditions des affaires a révélé que la croissance s’est ralentie le mois dernier dans plusieurs régions du Midwest et dans le district de Philadelphie de la Fed.

Pourtant, le plein impact de l’aggravation de la pandémie peut ne pas être évident dans le rapport sur l’emploi de vendredi, qui mesure les tendances de l’embauche au milieu du mois. Certaines restrictions étatiques n’ont été imposées que plus tard en novembre.

David Berson, économiste en chef chez Nationwide, a déclaré qu’il pensait que les pires conséquences de la pandémie n’apparaîtraient pas avant la publication du rapport sur l’emploi de décembre au début de janvier.

Le rapport de novembre « sera le dernier hourra pour les prochains mois », a déclaré Berson.