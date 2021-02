Le rapport de janvier sur la masse salariale non agricole a clairement indiqué que les États-Unis ne connaissent pas et ne progressent pas vers un emploi maximal. Les 49 000 emplois insignifiants ajoutés ne sont que la pointe de l’iceberg des mauvaises nouvelles contenues dans le rapport.

En chiffres: Le ministère du Travail a également signalé que les États-Unis avaient supprimé 87 000 emplois supplémentaires en décembre, pour un total de 227 000 emplois perdus.

De plus, en novembre, les États-Unis ont créé 72 000 emplois de moins que ce qui avait été initialement annoncé.

Cela a porté la moyenne des gains d’emplois sur trois mois à un peu moins de 29000, soit environ 100000 de moins que nécessaire simplement pour suivre la croissance démographique – sans parler des 9,9 millions de personnes qui avaient un emploi en février 2020 mais pas maintenant.

Ce qu’ils disent: « J’ai peur que le marché du travail stagne », a déclaré à CBS dimanche matin la secrétaire au Trésor et ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen.

« Nous avons 10 millions de chômeurs, 4 millions ont quitté le marché du travail et 2 autres millions travaillent à temps partiel qui aimeraient vraiment travailler à plein temps. »

« Nous sommes dans un trou profond par rapport au marché du travail et un long chemin à parcourir. »

La grande image: Alors que l’environnement fiscal bas et les politiques monétaires extrêmement faciles de la Fed contribuent à faire en sorte que les entreprises regorgent de liquidités, elles ne sont pas utilisées pour embaucher des travailleurs.

Être sûr: Comme l’a dit à plusieurs reprises le président de la Fed, Jerome Powell, la reprise de l’économie dépend en grande partie de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Cependant, la réaction de 3 billions de dollars de la Fed à la pandémie a clairement été très bénéfique pour les prix des actifs depuis mars, mais l’économie réelle et les personnes réelles ont vu beaucoup moins d’avantages.

L’intrigue: Alors que Powell a déclaré que la Fed devait poursuivre ses politiques d’argent facile pour aider les travailleurs à faible revenu et les personnes de couleur qui ont supporté le poids de la crise, les chercheurs de la Fed de New York ont ​​constaté que les politiques de la Fed n’ont pas fait grand-chose pour réduire les inégalités auxquelles ils sont confrontés .

« Au contraire, cela pourrait bien accentuer les inégalités pendant de longues périodes », a conclu le rapport sur la politique monétaire et les inégalités raciales de la Fed de New York.

« Sur des horizons temporels pluriannuels, les effets sur l’emploi sont nettement inférieurs aux effets de portefeuille compensateurs. »

D’un autre côté: Les prix n’ont guère été stables. Outre l’augmentation extrême des coûts des soins de santé et de l’enseignement supérieur et le prix de la nourriture grimpant à son rythme rapide depuis 2014, les prix des actifs sont inexplicablement élevés.

Les prix des denrées alimentaires atteignent leur plus haut depuis 2014

Données: indice des prix des denrées alimentaires de l’ONU-FAO; Graphique: Axios Visuals

L’indice des prix alimentaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture est passé à 113,3 en janvier, en hausse de 4,3% par rapport au niveau de décembre.

