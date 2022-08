Le rapport sur l’emploi fera ou détruira le rallye de juillet

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi que les données les plus importantes de cette semaine sont la publication du Bureau of Labor Statistics du rapport de juillet sur la masse salariale non agricole vendredi matin.

“S’il montre une certaine croissance de l’emploi sans inflation des salaires, alors le fabuleux rallye de juillet peut se maintenir. Mais s’il montre une embauche en plein essor avec des augmentations de salaire exceptionnellement importantes, alors une partie de ce rallye, sinon une grande partie, sera abrogée, “ a déclaré l’animateur de “Mad Money”.

La croissance de l’emploi a été forte cette année, ce qui a amené les économistes à dire que les États-Unis ne sont pas en récession, même avec deux trimestres consécutifs de PIB négatif.

Un autre rapport solide sur l’emploi pourrait signifier que la Réserve fédérale, qui a ajouté une hausse de taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage la semaine dernière, devra prendre des mesures plus énergiques pour ralentir l’économie et l’inflation.

Cramer a également présenté en avant-première la liste des revenus de cette semaine. Toutes les estimations de revenus et de revenus sont une gracieuseté de FactSet.

Mardi : Uber, AMD, Starbucks, Airbnb, JetBlue, PayPal

Uber

Publication des résultats du deuxième trimestre 2022 à l’heure à déterminer ; conférence téléphonique à 8 h HE

Perte prévue : perte de 27 cents par action

Revenus projetés : 7,36 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il pensait qu’Uber aurait toujours du mal à gagner de l’argent à moins qu’il n’obtienne de “vrais” véhicules autonomes.

DMLA

Publication des résultats du T2 2022 à 16 h 15 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

BPA projeté : 1,03 $

Revenus projetés : 6,53 milliards de dollars

AMD annoncera probablement une solide performance, a prédit Cramer.

Starbuck

Publication des résultats du troisième trimestre 2022 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

BPA projeté : 77 cents

Revenus prévus : 8,15 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il voulait parier sur le PDG de Starbucks, Howard Schultz, pas contre lui.

Airbnb

Publication des résultats du T2 2022 entre 16 h et 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 16 h 30 HE

BPA projeté : 45 cents

Revenus projetés : 2,11 milliards de dollars

La société rapportera probablement qu’elle se porte bien, a déclaré Cramer, ajoutant qu’il pense que les actions d’Airbnb n’augmenteront pas à moins qu’elle ne transforme son flux de trésorerie en bénéfices réels.

JetBlue

Publication des résultats du T2 2022 à 7 h HE ; conférence téléphonique à 10 h HE

Perte projetée par action : 11 cents

Revenus prévus : 2,45 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il pensait que le ministère de la Justice bloquerait l’accord de JetBlue pour acquérir Spirit Airlines.

Pay Pal

Publication des résultats du T2 2022 à 16 h 15 HE ; conférence téléphonique à 17 h HE

BPA projeté : 87 cents

Revenus projetés : 6,78 milliards de dollars

“Si PayPal rate à nouveau, c’est le jeu de balle d’Elliott”, a déclaré Cramer, faisant référence à la participation récemment acquise par l’investisseur activiste Elliott Management dans la plateforme de paiement.

Mercredi: SVC

Publication des résultats du T2 2022 à 6 h 30 HE ; conférence téléphonique à 8 h HE

BPA projeté : 2,18 $

Revenus projetés : 76,41 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il s’attend à ce que le géant de la vente au détail rapporte de grands chiffres.

Jeudi : Eli Lilly, Warner Bros Discovery, DoorDash

Eli Lily

Publication des résultats du T2 2022 à 6 h 25 HE ; conférence téléphonique à 9 h HE

BPA projeté : 1,70 $

Revenus projetés : 6,85 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il pensait que le succès du nouveau médicament amaigrissant d’Eli Lilly aiderait la société à enregistrer un excellent trimestre.

Découverte de Warner Bros.

Publication des résultats du deuxième trimestre 2022 après la cloche ; conférence téléphonique à 16 h 30 HE

BPA projeté : 12 cents

Revenus projetés : 11,85 milliards de dollars

Cramer a déclaré qu’il pensait que la société essaierait de se débrouiller en se débarrassant de son énorme endettement totalisant environ 55 milliards de dollars.

DoorDash

Publication des résultats du T2 2022 à 16 h 05 HE ; conférence téléphonique à 18 h HE

Perte projetée par action : 21 cents

Revenus projetés : 1,52 milliard de dollars

Cramer a déclaré qu’il ne savait pas si DoorDash serait en mesure de relancer le cours de son action.

Divulgation: Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’AMD et d’Eli Lilly.