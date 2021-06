Le rapport sur l’emploi fera bouger les marchés au cours de la semaine à venir alors que les actions entrent dans la seconde moitié en pleine hausse

Le rapport mensuel sur l’emploi est le point culminant de la semaine à venir, alors que juin tire à sa fin et que les marchés amorcent la seconde moitié de l’année.

Les économistes s’attendent à environ 700 000 emplois. C’est mieux que les 559 000 de mai mais en deçà des prévisions d’il y a plusieurs mois selon lesquelles la création de masse salariale se poursuivrait avec des gains mensuels d’au moins 1 million.

Le rapport est une lecture clé sur le marché du travail, qui a remplacé les emplois perdus plus lentement que prévu alors que les entreprises se plaignent des pénuries de main-d’œuvre et de la difficulté à trouver de l’aide. Mais il est également considéré comme un indicateur de la résistance de la hausse actuelle de l’inflation. La hausse des salaires est une chose à surveiller, mais aussi la rareté des travailleurs, car cela peut rendre les biens et services plus chers.

Les actions ont connu une performance mitigée pour le mois de juin jusqu’à présent. Le S&P 500 était en hausse de 1,8% vendredi pour le mois et de 7,7% au deuxième trimestre pour un gain de 15,5% depuis le début de l’année. Le Nasdaq était de 4,5% en juin et en hausse de 8,5% pour le trimestre. Le Dow Jones, quant à lui, est resté à la traîne en juin avec une modeste baisse de 0,2%, mais il est en hausse de 4,4% depuis le début du trimestre.

Le S&P 500 a déjà légèrement dépassé 4 276 – la prévision moyenne de fin d’année des stratèges de Wall Street interrogés par CNBC.

Pour la plupart, les stratèges s’attendent à ce que le marché poursuive sa trajectoire ascendante au second semestre, bien qu’à un rythme plus lent. Certains ont également déclaré que le second semestre pourrait marquer une pause dans la reprise avant que le marché ne termine l’année en hausse.

« Je pense que cela a été très bon pour le marché boursier que les taux longs aient cessé de monter au premier trimestre et baissent, soulageant la pression », a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements du groupe Leuthold.

« Pendant ce temps, les bénéfices ont continué de grimper sans relâche, et si vous y réfléchissez, la grande majorité des actions n’a pas évolué au deuxième trimestre », a déclaré Paulsen. « Ce que nous avons, c’est un marché moins cher qu’en mars et nous en avions un où les taux sont plus bas et nous recevons toujours une aide politique sans restriction des autorités monétaires et fiscales. »

Paulsen a déclaré qu’il pensait que le S&P 500 pourrait atteindre 4 500 avant de reculer plus tard dans l’année pour terminer à environ 4 100.