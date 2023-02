Le rapport sur l’emploi était bon. L’économie est-elle bonne aussi ?

Il est peut-être temps d’ouvrir une possibilité peut-être surprenante ici, du moins si vous avez prêté attention aux discussions autour des licenciements de haut niveau et d’une récession potentielle. L’économie semble être… en quelque sorte dans une situation plutôt décente.

Les employeurs ont ajouté 517 000 emplois en janvier, selon le dernier rapport du Bureau of Labor Statistics, et le taux de chômage est tombé à 3,4 %, son plus bas niveau depuis 1969. La croissance de l’emploi était généralisée dans tous les secteurs, ce qui signifie beaucoup de gains partout. . (Il y a un peu de folie autour des chiffres de ce rapport spécifique car les données de rapport ont changé ; toujours, ce nombre et la trajectoire globale sont très solides.) Ailleurs dans les données économiques, les offres d’emploi ont augmenté en décembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage restent faibles. L’économie américaine a progressé à un rythme plus rapide que prévu au quatrième trimestre 2022.

Les choses ne sont pas parfaites. Le marché du logement est en difficulté, les entreprises technologiques semblent réduire une partie de leur main-d’œuvre à gauche et à droite, et l’inflation est toujours là et réduit la croissance des salaires, bien qu’elle ralentisse. Jusqu’où la Réserve fédérale ira pour maîtriser l’inflation est l’éléphant dans la pièce ici, et celui qui pourrait provoquer la récession dont tout le monde parle depuis des mois.

Malgré toutes les discussions sur l’économie, il semble que le ciel reste là où il est pour l’instant

Pourtant, malgré toutes les discussions sur l’économie, il semble que le ciel reste là où il est pour le moment. J’ai appelé une demi-douzaine d’économistes pour poser la question que beaucoup de gens se posent en ce moment : l’économie va-t-elle bien ? La réponse – avec une multitude de mises en garde – était généralement que c’est le cas.

“Si vous voulez une réponse dramatique en un mot, la réponse est oui”, a déclaré Justin Wolfers, économiste à l’Université du Michigan. “Le chômage est au plus bas depuis 50 ans, c’est la mesure standard pour réfléchir à la performance de l’économie”, a-t-il déclaré. « La croissance de l’emploi se poursuit, donc ce n’est pas seulement bon, ça s’améliore, et ça s’améliore à un rythme très rapide. En 2022, nous avons ajouté le deuxième plus grand nombre d’emplois de l’histoire enregistrée, depuis 1939. »

“Des centaines de milliers de personnes obtiennent un emploi, le taux de chômage au plus bas depuis 50 ans, nous ne devrions pas nous demander si c’est bon ou non”, a déclaré Claudia Sahm, ancienne économiste principale à la Fed. Elle a noté, cependant, que la situation est toujours compliquée. « Cela ne veut pas dire que nous avons ‘mission accomplie’ ; l’inflation est encore élevée.

“Dans l’ensemble, l’économie nominale est extrêmement forte, le marché du travail est extrêmement chaud, le problème est que les gains que nous obtenons ont été engloutis par l’inflation”, a déclaré Marc Goldwein, vice-président senior et directeur principal des politiques au Comité pour un Budget fédéral responsable. «Nous ne sommes clairement pas en récession, je ne sais pas pourquoi les gens disent cela. Mais la grande question est, qu’est-ce qui doit casser ? Ou peut-être, suggère-t-il, rien ne doit casser du tout et l’économie peut simplement ralentir sans devenir négative.

Il est impossible de prédire l’avenir, et l’économie a été super bizarre pendant un certain temps – il s’avère qu’une pandémie mondiale avait le potentiel de dérégler beaucoup de choses, tout comme la guerre de la Russie contre l’Ukraine, entre autres facteurs. L’inflation rend tout terrible.

Pourtant, malgré toute la négativité économique qui circule ces derniers temps, cela pourrait être un moment d’au moins un modeste optimisme, étant entendu qu’il n’y a aucune garantie pour l’avenir.

Malgré tous les gros titres sur les suppressions d’emplois dans la technologie, la finance et les médias (y compris la société de médias qui possède le site Web que vous lisez en ce moment), le marché du travail semble vraiment très bon. Le rebond de la pandémie, au cours de laquelle des millions de personnes ont perdu leur travail, a été rapide et robuste. Selon une étude de la Federal Reserve Bank of Cleveland, les travailleurs qui ont été déplacés pendant la récession induite par Covid ont vu de meilleurs revenus et résultats en matière d’emploi que les travailleurs qui ont perdu leur emploi lors des récessions précédentes.

“Il est assez clair que les investissements que nous avons faits dans les gens au cours de la pandémie ont réellement fonctionné”, a déclaré Rakeen Mabud, économiste au groupe de réflexion progressiste Groundwork Collaborative. “Cela a resserré le marché du travail, cela a entraîné des gains salariaux, en particulier au bas de l’échelle, et les gens avaient plus de libre arbitre.”

“Il y a des secteurs qui ne font que passer par là en ce moment”

Les gros titres sur les licenciements et une récession imminente peuvent vous faire vous demander si ces choses « viennent d’univers différents » lorsque vous regardez des données comme le rapport sur l’emploi de janvier, a déclaré Nick Bunker, directeur de la recherche économique chez Indeed. “Certains secteurs sont en train de le traverser en ce moment, et ils ont attiré beaucoup d’attention”, a-t-il déclaré.

Une grande partie du discours est centrée sur les licenciements dans des endroits comme Google et Goldman Sachs et néglige des marqueurs similaires, comme Chipotle embauchant 15 000 personnes pour n’importe quelle saison de burrito et Walmart devant augmenter ses salaires pour être compétitif. “Il y a juste des histoires très différentes pour différents secteurs, et les secteurs qui emploient plus de personnes ont les perspectives les plus optimistes en ce moment”, a déclaré Bunker.

Heather Boushey, membre du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, qui s’est littéralement moquée de moi quand je lui ai demandé si l’économie était bonne (et est évidemment un peu biaisée ici), a déclaré qu’il est difficile de regarder un taux de chômage de 3,4 % et “ne pense pas que c’est un bon marché du travail fort.” Elle a ajouté que 12 millions d’emplois avaient été ajoutés à l’économie sous le président Joe Biden et a également souligné 10 millions d’applications pour les petites entreprises. Elle a déclaré que les travailleurs de la technologie et des médias qui perdent leur emploi sont «très importants», mais aussi «très en ligne», et a attiré l’attention sur les gains réalisés par les travailleurs au bas de l’échelle des revenus. “La mesure dans laquelle nous constatons la création d’emplois à travers ces États-Unis, et la mesure dans laquelle nous la constatons pour les travailleurs à bas et moyen salaires, je pense que cela augure bien pour aller de l’avant”, a-t-elle déclaré.

L’inflation a rongé les gains salariaux et, dans de nombreux cas, les augmentations que les travailleurs ont obtenues ont été diminuées, voire complètement effacées, par les hausses de prix. Mais de nombreuses personnes au bas de l’échelle des revenus ont vu des gains de salaire réels même avec l’inflation, a déclaré Mike Konczal, directeur de l’analyse macroéconomique au Roosevelt Institute, un groupe de réflexion progressiste. Le paysage commence à s’améliorer à mesure que l’inflation diminue, mais pas pour tout le monde. “Les augmentations de salaire ont augmenté beaucoup plus généralement dans les professions rémunérées du tiers inférieur”, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, une partie de l’objectif ici de la part de la Fed est de ralentir la croissance des salaires à tous les niveaux, ce que les récents rapports sur l’emploi, y compris celui de janvier, suggèrent. Les coûts de l’emploi ont également augmenté plus lentement que prévu à la fin de 2022. C’est étrange à dire, mais dans une certaine mesure, si vous craignez que la banque centrale ne pousse le pays dans la récession, le ralentissement de la croissance des salaires pourrait être plutôt bon. “C’est une question de savoir sur quoi la Fed va s’appuyer pour comprendre l’impact du travail sur l’inflation”, a déclaré Bunker.

Si la Fed envisage de ralentir la croissance des salaires et pense que l’économie commence à se calmer, peut-être qu’elle relâche les hausses de taux d’intérêt et place le pays sur la voie d’un atterrissage en douceur, ce qui signifie qu’il n’y a pas de récession. Si la Fed examine le taux de chômage et décide qu’il est trop bas et qu’il doit augmenter, elle pourrait devenir plus agressive dans les hausses de taux et faire basculer l’économie dans la récession. “Nous pourrions être de retour dans l’histoire” les bonnes nouvelles sont les mauvaises nouvelles “, qui oh boy, tout va bien en ce moment, cela signifie que la Fed ne va pas simplement enlever le bol à punch mais enlever le bol à punch et le jeter sur la tête de tout le monde, », a déclaré Bunker.

Mabud a déclaré qu’elle s’inquiétait de ce qu’elle appelle la «guerre contre les travailleurs» du président de la Fed, Jerome Powell, et a noté que le taux de chômage est toujours à 5,4% pour les travailleurs noirs, près du double du taux de 3,1% auquel il était pour les travailleurs blancs. “Nous devrions placer la barre plus haut, nous devrions fixer nos normes plus haut, en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Il est tout à fait clair que vous n’avez pas besoin de niveaux de chômage massifs pour avoir des prix plus bas.”

L’inflation s’est refroidie par rapport à ses sommets de 2022 ces derniers mois, mais elle reste bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,5% par an en décembre, ce qui reste supérieur à son niveau d’avant la pandémie. Les implications de cela sont doubles : premièrement, l’inflation est toujours un frein à l’économie, et deuxièmement, ce que la Fed continue de faire pour y faire face pourrait être encore plus important.

“En ce moment, l’économie est très saine, à l’exception de l’inflation élevée et de la réponse, et la vraie question est de savoir ce que signifient l’environnement inflationniste et les effets de la réponse, des taux d’intérêt plus élevés, etc., au cours de l’année prochaine ?” dit Goldwein.

De nombreux appels ont été lancés à la Fed pour qu’elle retire son pied du frein à la hausse des taux d’intérêt. Début février, la Fed a relevé ses taux d’un montant moindre que dans d’autres cas au cours de l’année écoulée, mais a indiqué qu’elle prévoyait toujours des augmentations “en cours” à l’avenir. Certains économistes ont noté que Powell avait semblé un peu plus ensoleillé ces derniers temps que dans un passé plus récent.

Le cas pessimiste ici – et celui que beaucoup de gens intelligents font valoir – est que cela entraînera inévitablement un ralentissement économique. Le cas optimiste est que cela refroidit les choses et que les choses continuent de bourdonner.

Personne à qui j’ai parlé n’était prêt à écarter la possibilité d’une récession à court terme; personne ne pensait non plus qu’une récession était gagnée d’avance.

“Avec une inflation aussi élevée qu’elle était et aussi têtue qu’elle l’était, les gens craignaient que la Fed ne provoque une récession, mais il semble beaucoup moins probable qu’ils aient à le faire, et cela ressemble beaucoup plus à un choix maintenant”, a déclaré Konczal, expliquant qu’il s’agit d’un changement par rapport à l’endroit où nous étions. “Il y a eu une période l’été dernier où il a fallu beaucoup plus de temps pour que l’inflation commence à casser que les gens ne l’avaient prévu.”

“Une récession n’est pas là, ce n’est pas inévitable”, a déclaré Sahm. “Vous pouvez raconter l’histoire d’une récession plus tard cette année, et vous pouvez raconter l’histoire d’en éviter une.”

“S’il est difficile d’avoir confiance en quoi que ce soit, nous pourrions avoir de bonnes nouvelles”

Il y a sans aucun doute une litanie de raisons d’être anxieux à propos de l’économie. La hausse de l’inflation, même en s’améliorant, reste un problème. Si vous essayez d’acheter une maison en ce moment, vous êtes vraiment dans le pétrin. La hausse des taux d’intérêt rend l’emprunt coûteux. Tout ce discours sur une récession rend naturellement les gens nerveux et pousse certains consommateurs à se retirer. Le nombre de licenciements qui se produisent en ce moment ne représente peut-être pas une part énorme de la main-d’œuvre, mais ils pourraient être contagieux, et si les choses tournent, ils pourraient tourner rapidement.

Cela étant dit – et pour ne pas sonner Pollyannaish ici – ce n’est pas la pire chose au monde de prendre un peu de répit face à la catastrophe économique. Malgré toute l’attention portée au risque baissier, pourquoi ne pas envisager au moins la possibilité d’un risque haussier également ?

“Quelles sont les chances que la Fed le sous-estime ? Cela pourrait arriver. Ou quelles sont les chances que l’économie n’ait pas des compromis aussi durs que vous le pensez ? » dit Wolfer. “Il est difficile d’avoir confiance en quoi que ce soit, et s’il est difficile d’avoir confiance en quoi que ce soit, nous pourrions avoir de bonnes nouvelles.”