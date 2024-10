Le rapport sur l’emploi devrait montrer un autre mois de gains d’embauche modestes mais réguliers

WASHINGTON– Le marché du travail américain continue de créer chaque mois des emplois de manière fiable, suffisamment pour donner aux Américains la confiance et les salaires nécessaires pour continuer à dépenser et soutenir l’économie. Pourtant, le rythme des embauches s’est ralenti au cours des derniers mois, preuve que les employeurs sont devenus plus prudents.

Septembre a probablement apporté la même chose. Le ministère du Travail devrait annoncer vendredi que les employeurs ont créé 140 000 emplois le mois dernier, ce qui correspond à peu près aux 142 000 créés en août, selon les prévisionnistes interrogés par la société de données FactSet.

« Nous obtiendrons de modestes gains d’emploi, pas terribles, mais suffisants pour maintenir l’économie en marche », a déclaré Brian Bethune, économiste au Boston College.

La résilience de l’économie est un soulagement. Les économistes s’attendaient à ce que la campagne agressive de la Réserve fédérale pour maîtriser l’inflation – elle a augmenté les taux d’intérêt 11 fois en 2022 et 2023 – provoque une récession. Ce n’est pas le cas. L’économie a continué de croître malgré des coûts d’emprunt toujours plus élevés pour les consommateurs et les entreprises.

Le mois dernier, le La Fed a commencé à baisser ses tauxen partie pour tenter de soutenir le ralentissement du marché du travail. Et, comme l’a souligné Bethune, la perspective autrefois improbable d’un « atterrissage en douceur » – dans lequel des taux d’intérêt élevés aideraient à vaincre l’inflation sans déclencher de récession – « est déjà assurée ».

L’économie pèse lourdement sur les électeurs à l’approche de l’élection présidentielle du 5 novembre. De nombreux Américains ne sont pas impressionnés par la durabilité du marché du travail et sont toujours frustrés par les prix élevés, qui restent en moyenne 19 % supérieurs à leur niveau de février 2021. C’est à ce moment-là que l’inflation a commencé à augmenter alors que l’économie rebondissait avec une rapidité et une force inattendues suite à la récession pandémique. , provoquant de graves pénuries de biens et de main d’œuvre.

Dans l’ensemble de l’économie, la plupart des indicateurs semblent solides. L’économie américaine, la plus grande au monde, a connu une croissance annuelle vigoureuse de 3 % entre avril et juin, stimulée par les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. Un outil de prévision de la Banque fédérale de réserve d’Atlanta indique une croissance annuelle de 2,5 % plus lente mais toujours saine au cours du trimestre juillet-septembre qui vient de se terminer.

Jeudi, l’Institute for Supply Management, une association de directeurs des achats, a rapporté que les entreprises de services américaines ont connu une croissance pour le troisième mois consécutif en septembre, à un rythme étonnamment rapide. Le secteur des services de l’économie est étroitement surveillé car il représente plus de 70 % des emplois aux États-Unis.

Le mois dernier, les ménages du pays augmenté leurs dépenses chez les détaillants. Et même avec le ralentissement des embauches, les Américains bénéficient d’une sécurité d’emploi extraordinaire. Les licenciements sont proches d’un niveau record en pourcentage de l’emploi. Le nombre de personnes demander des allocations de chômage reste également proche de niveaux historiquement bas.

Les entreprises semblent généralement réticentes à licencier des travailleurs, même si elles hésitent également à augmenter leur masse salariale. Cette dynamique inhabituelle pourrait provenir du fait que de nombreux employeurs ont été pris au dépourvu et à court de personnel après que l’économie a commencé à se remettre de la récession pandémique.

Les employeurs n’ont créé en moyenne que 116 000 emplois par mois de juin à août, dont 89 000 en juillet. Il s’agit des trois mois d’embauche les plus faibles depuis la mi-2020. Les embauches ont chuté d’une moyenne record de 604 000 par mois en 2021 à la fin de la récession du COVID et de 377 000 en 2022.

Offres d’emploi publiéesont également diminué régulièrement, à 8 millions en août, après avoir culminé à 12,2 millions en mars 2022.

Les travailleurs ont remarqué l’environnement plus froid pour les demandeurs d’emploi. Beaucoup moins d’entre eux se sentent suffisamment en confiance pour quitter leur emploi et chercher un meilleur poste. Le ministère du Travail a rapporté cette semaine que le nombre d’Américains qui sont quitter leur emploi est tombé à son plus bas niveau depuis août 2020, alors que l’économie était encore sous le choc du COVID.

Changer d’emploi n’est pas non plus aussi lucratif qu’avant. Le mois dernier, ceux qui ont changé d’emploi gagnaient 6,6 % de plus qu’un an plus tôt, soit une prime de 1,9 point de pourcentage par rapport à l’augmentation salariale médiane de 4,7 % de ceux qui sont restés sur place. La prime de changement d’emploi était autrefois bien plus élevée – un pic de 8,8 points de pourcentage en avril 2022, selon Liv Wang, scientifique principale des données chez ADP Research.

Il semblerait que deux années et demie de taux d’intérêt élevés aient eu des conséquences néfastes sur le marché du travail. Mais le soulagement pourrait arriver.

Le mois dernier, la Fed a réduit son taux d’intérêt de référence d’un demi-point de pourcentage – sa première et la plus importante baisse de taux depuis la récession de 2020. La banque centrale s’est dite encouragée par les progrès réalisés dans sa lutte contre l’inflation. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,5 % par rapport à l’année précédente en août, soit à peine au-dessus de l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed et en baisse spectaculaire par rapport au sommet d’une année sur l’autre de 9,1 % en juin 2022.

Le rapport sur l’emploi de vendredi pourrait apporter d’autres bonnes nouvelles sur l’inflation. Diane Swonk, économiste en chef du cabinet de conseil et fiscalité KPMG, a déclaré qu’elle s’attend à ce que le salaire horaire moyen augmente de 0,2% le mois dernier, contre une augmentation de 0,4% en août. Cela se traduirait, dit-elle, par un gain de 3,7 % par rapport à l’année précédente. C’est proche des 3,5 % que de nombreux économistes considèrent comme conformes à l’objectif d’inflation de la Fed. Une telle baisse atténuerait la pression exercée sur les employeurs pour qu’ils répercutent le coût de la hausse des salaires en augmentant leurs prix, alimentant ainsi l’inflation.

La priorité de la Fed s’est déplacée vers le soutien du marché du travail alors que les embauches ont ralenti cet été et que le chômage a augmenté, même s’il est resté relativement faible. La banque centrale a indiqué qu’elle prévoyait de réduire son taux directeur à deux reprises cette année – probablement de modestes quarts de point – et quatre fois supplémentaires en 2025.

L’attente d’une baisse des coûts d’emprunt pourrait encourager les employeurs à accélérer le rythme des embauches.

«Ils voient la lumière au bout du tunnel du resserrement monétaire qui dure depuis quelques années», a déclaré Bethune.