Le rapport sur l’emploi devrait être chaud et cela pourrait conduire à une Fed agressive

La croissance de l’emploi en août a probablement ralenti par rapport au rythme effréné de juillet, mais on s’attend toujours à ce qu’elle ait été assez forte, avec des embauches généralisées dans de nombreux secteurs.

Les données mensuelles sur l’emploi sont toujours importantes, mais le rapport d’août, publié à 8 h 30 HE vendredi, est particulièrement important puisque l’état du marché du travail sera une considération importante dans la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt plus tard ce mois-ci.

L’économie devrait avoir ajouté 318 000 emplois en août, moins que les 528 000 emplois étonnamment forts ajoutés en juillet, selon Dow Jones. Le taux de chômage devrait se maintenir à 3,5 %, tandis que le salaire horaire moyen devrait augmenter de 0,4 %, ou de 5,3 % sur une base annualisée.

“Le point de vue des acteurs du marché est que le rapport sur l’emploi est plus important que le rapport sur l’inflation de l’IPC pour déterminer si une hausse de 75 points de base ou plus en septembre est plus appropriée qu’une hausse de 50 points de base, et je pense que c’est le bon point de vue”, a déclaré Michael Gapen, économiste américain en chef chez Bank of America.

L’autre donnée importante que les responsables de la banque centrale examineront lors de leur réunion des 20 et 21 septembre est l’indice des prix à la consommation d’août, publié le 13 septembre. L’IPC devrait être élevé mais inférieur au rythme de 8,5 % de juillet, en raison de la baisse des prix de l’essence.

Les actions se sont vendues avant le rapport sur la masse salariale non agricole cette semaine en raison des inquiétudes concernant l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Les stratèges disent que le rapport sur l’emploi pourrait être perçu comme un type de rapport “les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles”. Un nombre élevé pourrait déclencher davantage de ventes et une hausse des rendements obligataires, car les investisseurs supposeront que cela rendra la Fed plus agressive en matière de hausse des taux d’intérêt.

“Un nombre faible entraînera une reprise des obligations”, a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Global Advisors. “Cela entraînera une faiblesse du dollar et cela nous donnera un soulagement des actions, mais je ne sais pas combien de temps cela durera, car acheter des actions dans les dents d’une récession n’a pas été une excellente stratégie. Je pense ça va être une récession pour certains et peut-être pas pour d’autres.”

Le président de la Fed, Jerome Powell, a effrayé le marché la semaine dernière lorsqu’il a souligné que la Fed s’était engagée à lutter contre l’inflation avec des taux plus élevés et qu’elle ne prévoyait pas de reculer. De nombreux professionnels du marché s’attendaient à ce que la Fed annule certaines de ses hausses de taux l’année prochaine.

Powell a utilisé son discours de Jackson Hole pour avertir sans ambages que l’économie et le marché du travail ressentiront probablement de la “douleur”, car la Fed utilise des hausses de taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation. Les investisseurs se demandent si la Fed utilisera sa réunion de septembre pour déclencher une troisième hausse de trois quarts de point ou pour revenir à un demi-point de pourcentage.

Mercredi, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, membre votant du comité de définition de la politique de la Fed, a déclaré que la banque centrale devra faire passer son taux directeur au-dessus de 4 % au début de 2023 et le maintenir à ce niveau.