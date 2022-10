Le rapport sur l’emploi de vendredi pourrait être un cas où les bonnes nouvelles ne sont pas vraiment bonnes

Un travailleur prend un sandwich panini sur un gril dans un restaurant du quartier Union Market à Washington, DC, le mardi 30 août 2022. Al Drago | Bloomberg | Getty Images

Les investisseurs surveillent de près le rapport sur la masse salariale non agricole qui doit être publié vendredi, mais pas pour les raisons habituelles. En temps normal, de fortes créations d’emplois et une hausse des salaires seraient considérées comme une bonne chose. Mais ces jours-ci, c’est exactement ce dont l’économie américaine n’a pas besoin alors que les décideurs tentent de repousser un problème d’inflation qui ne semble tout simplement pas vouloir disparaître. actualités liées à l’investissement L’attention des investisseurs se détourne du discours de la Fed et se rapproche du rapport sur l’emploi de vendredi pour trouver des indices “Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle”, a déclaré Vincent Reinhart, économiste en chef chez Dreyfus-Mellon, en décrivant le sentiment des investisseurs à l’approche du décompte clé de l’emploi du Bureau of Labor Statistics. « A peu près uniformément, ce qui domine dans les préoccupations des investisseurs, c’est le resserrement de la Fed. Lorsqu’ils reçoivent de mauvaises nouvelles sur l’économie, cela signifie que la Fed va moins resserrer. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que le rapport, qui doit sortir vendredi à 8 h 30 HE, montre que la masse salariale a augmenté de 275 000 en septembre, tandis que le taux de chômage s’est maintenu à 3,7 %. Au moins aussi important, les estimations prévoient que le salaire horaire moyen augmentera de 0,3 % d’un mois à l’autre et de 5,1 % par rapport à il y a un an. Ce dernier chiffre serait légèrement inférieur au rapport d’août.

Tout écart au-dessus de ce chiffre pourrait signaler que la Réserve fédérale doit devenir encore plus agressive en matière d’inflation, ce qui signifie des taux d’intérêt plus élevés. Des chiffres plus bas, à l’inverse, pourraient fournir au moins une lueur d’espoir que les augmentations du coût de la vie diminuent au moins. Les prévisionnistes de Wall Street étaient divisés sur la manière dont la surprise pourrait survenir, la plupart autour du consensus. Citigroup, par exemple, vise un gain de 265 000, tandis que Nomura en attend 285 000.

A la recherche d’un juste milieu

Pour les investisseurs, l’accent sera mis sur ce que les salaires disent de l’état du marché du travail. Même atteindre l’augmentation consensuelle de 5,1% signifie que la pression salariale “est toujours élevée. Les marchés pourraient vouloir reconsidérer une vision optimiste de ce que la Fed prévoit de faire”, a déclaré Beth Ann Bovino, économiste en chef américaine chez S&P Global Ratings. “La Fed prévoit une position agressive. Une lecture plus élevée des salaires ne ferait que confirmer sa position.”

Les décideurs politiques recherchent essentiellement Goldilocks – essayant de trouver une politique monétaire suffisamment restrictive pour faire baisser les prix, mais pas si serrée qu’elle entraîne l’économie dans une forte récession. Les commentaires de ces derniers jours indiquent que les responsables considèrent toujours le ralentissement de l’inflation comme primordial et sont prêts à sacrifier la croissance économique pour y parvenir. “Je veux que les Américains gagnent plus d’argent. Je veux que les familles aient plus d’argent pour mettre de la nourriture sur la table. Mais cela doit être cohérent avec une économie stable, une économie de 2% de croissance” de l’inflation, a déclaré le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. Jeudi lors d’une séance de questions-réponses lors d’une conférence. “La croissance des salaires est plus élevée que ce à quoi on pourrait s’attendre pour une économie affichant une inflation de 2 %. Cela me préoccupe donc.” De même, le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mercredi qu’il pensait que la bataille contre l’inflation “en est probablement encore à ses débuts” et a cité un marché du travail toujours tendu comme preuve. La gouverneure Lisa Cook a déclaré jeudi qu’elle voyait toujours l’inflation trop élevée et s’attend à ce que des “hausses de taux continues” soient nécessaires. Cependant, des soucis ont changé sur le marché ces derniers temps, la Fed en faisant trop plutôt que trop peu, car certains indicateurs de ces derniers jours ont indiqué un certain relâchement des pressions inflationnistes. L’Institute for Supply Management a rapporté mercredi que son enquête de septembre montrait des attentes de prix autour de leurs niveaux les plus bas depuis les premiers jours de la pandémie. Des données récentes du BLS ont indiqué que les prix des livraisons par camion longue distance ont chuté de 1,5 % en août et sont bien en deçà de leur sommet record de janvier (bien qu’ils soient toujours en hausse de près de 22 % par rapport à il y a un an). Enfin, la société d’outplacement Challenger, Gray & Christmas a rapporté jeudi que les suppressions d’emplois ont bondi de 46,4 % en septembre par rapport à il y a un mois (bien qu’ils soient à leur niveau le plus bas depuis le début de l’année depuis que l’entreprise a commencé à suivre les données en 1993). En outre, le BLS a rapporté mardi que les offres d’emploi ont chuté de 1,1 million en août.

