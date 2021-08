Le rapport sur l’emploi de vendredi est un joker avec les estimations des économistes partout sur la carte

La croissance de l’emploi n’a pas répondu aux attentes antérieures des économistes, dont certains prévoyaient plusieurs mois de gains en millions et plus ce printemps et cet été. Au lieu de cela, les employeurs sont aux prises avec des postes vacants et la situation ne devrait pas beaucoup s’améliorer avant la réouverture des écoles et l’expiration des avantages sociaux prolongés en septembre.

La variante delta à propagation rapide de Covid n’a peut-être pas eu d’impact sur le rapport de juillet, mais les économistes disent qu’elle pourrait ralentir le taux de croissance de l’économie et avoir un impact sur l’emploi, si les individus craignent de se déplacer à nouveau dans l’économie, de nouvelles restrictions sont mises en place, ou les écoles devraient fermer à nouveau.

Les données sur l’emploi sont également essentielles à la décision de la Fed quant au moment où elle va ralentir ses achats d’obligations, la première étape vers l’annulation de ses politiques accommodantes et un précurseur des hausses de taux d’intérêt. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière qu’il aimerait voir quelques rapports solides sur l’emploi avant que la Fed ne commence à réduire ses achats de 120 milliards de dollars par mois de titres du Trésor et de titres hypothécaires.

« Nous n’allons pas en savoir beaucoup sur l’équilibre du marché du travail avant la publication du rapport sur l’emploi en octobre », a déclaré Schumacher.

Le taux de chômage devrait avoir chuté à 5,7% contre 5,9% en juin, selon Dow Jones. Le salaire horaire moyen devrait avoir augmenté de 0,3 % d’un mois à l’autre, ou de 3,9 % d’une année sur l’autre. Il y avait 850 000 emplois ajoutés en juin.

« La raison pour laquelle j’ai des prévisions si élevées pour juillet est que nous avons perdu des allocations de chômage supplémentaires dans 25 États et que les demandes dans ces États ont fortement diminué », a déclaré Aneta Markowska, économiste financière en chef de Jefferies. Elle a également déclaré qu’il y avait généralement une forte baisse saisonnière en juillet, et que cela pourrait ne pas apparaître cette année.

Plus de 22,3 millions d’Américains ont été licenciés en mars et avril 2020 alors que l’économie s’arrêtait brusquement. En juin, le niveau d’emploi total était toujours inférieur de 7,13 millions à celui de février 2020.