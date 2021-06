Le rapport sur l’emploi de juin sera crucial

Les projections de revenus et de bénéfices par action sont basées sur les estimations de FactSet :

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont augmenté lors de la séance de vendredi, atteignant de nouveaux records. Le Dow Jones Industrial Average a grimpé pour se situer à moins de 1% de son propre sommet de clôture de début mai.

« La semaine prochaine, tout sera consacré au rapport sur la masse salariale non agricole de vendredi. Quel que soit le nombre réel, les faucons de l’inflation vont arriver à la télévision, ils vont faire beaucoup de bruit sur la façon dont l’économie [overheating] » et la Fed doit se resserrer immédiatement, a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « Ne prenez même pas la peine de les écouter. »

« Les véhicules aériens sans pilote sont plutôt cool, mais ce qui m’intéresse, ce sont les véhicules terrestres sans pilote », a déclaré Cramer. « En ce moment, nous avons une véritable pénurie de chauffeurs de camion et, soit dit en passant, AeroVironment semble avoir des réponses. »

Marques Constellation

Publication des résultats du 1er trimestre 2022 : avant bourse ; conférence téléphonique : 11h30

BPA projeté : 2,35 $

Chiffre d’affaires prévu : 2 milliards de dollars

« Je recherche un très grand nombre avec seulement Covid qui les retiendra potentiellement parce qu’ils fabriquent ces bières au Mexique, et le Mexique est derrière nous pour mettre fin à la pandémie », a déclaré l’hôte.

Moulins Généraux

Publication des résultats du T4 2021 : avant bourse ; conférence téléphonique : 9h00

BPA projeté : 85 cents

Chiffre d’affaires prévu : 4,36 milliards de dollars

« De nombreux analystes craignent qu’il ne soit touché à cause de l’inflation », a déclaré Cramer. « Je cherche en fait quelque chose d’autre ce matin. Il y a un rapport de superficie du gouvernement fédéral qui pourrait montrer une énorme augmentation du maïs, ce qui pourrait faire chuter tout le complexe des produits de base. »

Bain de lit et au-delà

Publication des résultats du 1er trimestre 2021 : avant bourse ; conférence téléphonique : 8h15

BPA projeté : 8 cents

Chiffre d’affaires prévu : 1,87 milliard de dollars

« Je pense que cette entreprise pourrait bien se révéler être un sacré bon détaillant avec de vrais produits qui pourraient faire de cette chose un survivant de la brique et du mortier », a déclaré Cramer. « Bed Bath & Beyond pourrait valoir la peine d’être possédé. »

Technologie Micronique

Publication des résultats du 3e trimestre 2021 : après bourse ; conférence téléphonique : 16h30

BPA projeté : 1,71 $

Chiffre d’affaires prévu : 7,2 milliards de dollars

« La dernière fois qu’ils ont publié leur rapport, l’action a culminé comme si le cycle des semi-conducteurs était terminé », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est ridicule et que Micron a plus de marge de manœuvre, mais … le déclin a été une torture et je parie que les actionnaires vont s’attaquer à toute augmentation. »