Le rapport sur l’emploi de juin ne devrait pas montrer un ralentissement économique ou une récession imminente

Le rapport sur l’emploi de juin devrait montrer que la forte embauche se poursuit dans un large éventail d’industries et que le marché du travail pourrait jusqu’à présent être épargné par les craintes d’une récession à l’horizon. Selon Dow Jones, les économistes s’attendent à ce que 250 000 emplois aient été créés le mois dernier, contre 390 000 en mai. Les économistes s’attendent également à ce que le taux de chômage reste stable à 3,6% et que les salaires augmentent de 0,3%, à peu près comme en mai. Le rapport est publié à 8 h 30 HE vendredi. “Dans l’ensemble, nous recherchons un rapport sur l’emploi très solide. Je pense qu’il y a eu des inquiétudes concernant un ralentissement des dépenses de consommation et du secteur du logement, mais cela ne se manifeste pas encore sur le marché du travail”, a déclaré Aditya Bhave, senior US and économiste mondial chez Bank of America. Bhave s’attend à une croissance plus forte de l’emploi à 325 000, mais il s’attend à ce que le rythme de création d’emplois diminue à environ 100 000 d’ici la fin de 2022 ou le début de 2023. Le rapport sur l’emploi pourrait fournir des indices importants quant à savoir si la Réserve fédérale accélérera à toute vitesse ce mois-ci avec une autre hausse de taux de 75 points de base, comme elle l’a fait en juin, ou ralentira à une augmentation d’un demi-point. Un point de base équivaut à 0,01 %. Mais pour l’instant, les économistes ne s’inquiètent pas pour le marché du travail, et ils notent que les demandes de chômage n’ont que légèrement augmenté. Les dépôts initiaux d’allocations de chômage ont totalisé 235 000 pour la semaine terminée le 2 juillet, soit un gain de 4 000 par rapport à la période précédente. “Si notre [payroll] les prévisions sont correctes, ils vont probablement pencher vers 75”, a déclaré Bhave. “Si vous obtenez un très mauvais chiffre, ils pencheraient vers 50.”

Impact de la Fed ?

Bien sûr, l’emploi est un indicateur retardé, mais les économistes considèrent également le marché du travail comme un domaine de force qui devrait ralentir à un rythme plus normal alors que la Réserve fédérale continue d’augmenter les taux d’intérêt. La question est de savoir si la Fed ralentira trop l’économie, et le marché du travail serait un endroit où un ralentissement économique se traduirait finalement par une hausse du chômage et une croissance de l’emploi plus lente ou négative. Jusqu’à présent, le marché du travail ne montre pas beaucoup de signes de faiblesse. Tom Gimbel, fondateur du Réseau LaSalle, a déclaré que le deuxième trimestre était un record pour son cabinet de recrutement. La comptabilité, la finance et la technologie sont les emplois les plus en vogue. Mis à part les startups et les entreprises technologiques non rentables, Gimbel a déclaré qu’il ne voyait pas de licenciements ni de ralentissement des embauches. Il voit cependant des employés quitter des entreprises en démarrage financées par du capital-risque pour des postes chez des employeurs plus établis. “Je n’ai jamais vu de récession avec un taux de chômage record… La définition d’une récession doit-elle changer ou l’inflation folle équivaut-elle à une récession ?” il a dit. “Je ne sais pas si c’est le cas, mais je ne vois pas le marché du travail ralentir de si tôt.” Depuis mars, la Fed a relevé le taux cible des fonds fédéraux d’une fourchette de zéro à 0,25 %, à 1,50 % à 1,75 %. Les économistes affirment que l’indice des prix à la consommation, publié mercredi prochain, sera beaucoup plus important pour la décision de la Fed sur les taux d’intérêt lors de sa réunion des 26 et 27 juillet. Cependant, les données de paie prennent également plus d’importance.

Récession ou pas ?