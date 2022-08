Le rapport sur l’emploi de juillet suggère que Biden a raison à propos d’une récession

Le président a déclaré pendant des mois qu’il s’attend à ce que la création d’emplois ralentisse bientôt, ainsi que la croissance des salaires et des prix, alors que l’économie passe à un état plus stable de croissance plus lente et d’inflation plus faible.

“Si la création mensuelle moyenne d’emplois passe l’année prochaine des niveaux actuels de 500 000 à quelque chose de plus proche de 150 000”, a écrit M. Biden dans un article d’opinion pour le Wall Street Journal en mai, “ce sera un signe que nous réussissons à passer dans la prochaine phase de reprise – car ce type de croissance de l’emploi est compatible avec un faible taux de chômage et une économie saine.

Les responsables de la Maison Blanche ont préparé les journalistes cette semaine à la possibilité que la croissance de l’emploi ralentisse, conformément aux attentes de M. Biden. Le nombre de créations d’emplois qui a dépassé les attentes a semblé les surprendre, encore une fois.

Mais M. Biden citera presque certainement les chiffres comme preuve que l’économie est loin d’être en récession. Lui et ses collaborateurs ont déclaré à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que le rythme actuel de création d’emplois n’était pas en phase avec le nombre d’emplois des récessions précédentes, et la preuve qu’une contraction du produit intérieur brut ne signifie pas que le pays est embourbé dans une récession.