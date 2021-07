Le rapport sur l’emploi de juillet pourrait être ce qui donnera au marché sa prochaine grande secousse dans la semaine à venir

Le rapport sur l’emploi de vendredi pourrait être un catalyseur qui aide à déterminer si les marchés sont volatils ou se négocieront comme si c’était les jours de canicule d’août.

Plus d’un quart de l’indice S&P 500 annonce ses bénéfices la semaine prochaine. Le calendrier comprend des entreprises dans des secteurs tels que la consommation de base, les assurances, la pharmacie, les voyages et les médias. De Booking Holdings à ViacomCBS, Wayfair et Kellogg, les investisseurs surveilleront ce que les entreprises disent de la réouverture des activités, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la hausse des coûts.

« Je pense que jusqu’à 85% des entreprises qui déclarent des bénéfices ont mentionné l’inflation lors de leurs appels de bénéfices », a déclaré Sonal Desai, directeur des investissements de Franklin Templeton Fixed Income. « L’inflation n’est peut-être pas un problème pour les décideurs politiques et les marchés financiers, qui ne semblent pas du tout concernés. Cela semble déranger les gens qui doivent acheter des trucs ou les gens qui produisent des trucs. »

Le facteur emplois

La Réserve fédérale a déclaré que la forte hausse de l’inflation n’était que temporaire et que de nombreux investisseurs semblent l’accepter pour le moment. Le marché est intensément concentré sur l’autre mandat de la banque centrale : le marché du travail. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu’il aimerait voir des rapports solides sur l’emploi avant de mettre fin au programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois de la banque centrale.

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publiera le Rapport sur l’emploi de juillet dans la matinée du vendredi 6 août. Il devrait afficher 788 000 emplois non agricoles, contre 850 000 en juin, selon Dow Jones. Le taux de chômage devrait chuter à 5,7% contre 5,9%. Le salaire horaire moyen devrait augmenter de 3,9 % d’une année sur l’autre.

Le directeur de la recherche d’Ironsides Macroeconomics, Barry Knapp, a déclaré qu’il s’attend à ce que les deux prochains rapports mensuels sur l’emploi soient solides, et la Fed devrait alors être prête à annoncer en septembre qu’elle est prête à commencer le lent dénouement de son programme d’achat d’obligations.

C’est une étape importante car ce serait le premier véritable éloignement des politiques faciles de la banque centrale qui ont été mises en place pendant la pandémie. Cela signifierait également que la Fed serait ouverte à une augmentation des taux d’intérêt une fois le tapering terminé.