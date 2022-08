Le rapport sur l’emploi de juillet montre que plus d’Américains travaillent à temps partiel

Les navetteurs et les touristes sortent d’une voiture de métro le 26 mai 2022 à New York.

Le Bureau of Labor Statistics a rapporté vendredi que le nombre de ces travailleurs, appelés “travailleurs à temps partiel involontaires”, a augmenté de 303 000 désaisonnalisés en juillet, pour atteindre 3,9 millions. Cela fait suite à une forte baisse de 707 000 en juin.

Plus d’Américains occupaient des emplois à temps partiel et temporaires le mois dernier, ce qui pourrait annoncer de futurs changements dans la forme de ce qui apparaît aujourd’hui comme un marché du travail robuste.

Ce sont des travailleurs temporairement embauchés pour prendre du travail supplémentaire et sont souvent les premiers à être licenciés lorsque les employeurs se préparent à une conjoncture économique plus difficile, selon Pollak. La croissance de cette métrique, a-t-elle dit, pourrait être un signe rassurant pour l’économie.

Parallèlement, les emplois dans les services d’aide temporaire ont montré des signes d’expansion, augmentant de 9 800 en juillet, soit plus du double de l’augmentation de 4 300 en juin.

Le rapport indique un mouvement dans la “mauvaise direction”, selon Julia Pollak, économiste en chef pour ZipRecruiter, et pourrait signaler une récession à venir.

La hausse de juillet n’était pas due à un manque d’emplois à temps plein. Par rapport au rapport de juin, juillet a vu moins de travailleurs qui ne pouvaient trouver que du travail à temps partiel. Au lieu de cela, selon le rapport, les travailleurs ont été contraints à des postes à temps partiel en raison d’heures réduites et de conditions commerciales défavorables.

Le nombre de travailleurs à temps plein a diminué de 71 000 au cours du mois, tandis que les travailleurs à temps partiel, volontaires et involontaires, ont augmenté de 384 000.

Les indicateurs contradictoires pourraient refléter une économie divergente où certaines industries éprouvent plus de difficultés que d’autres, selon Erica Groshen, ancienne commissaire du Bureau of Labor Statistics et actuelle conseillère principale en économie à l’Université Cornell.

Une autre possibilité, a-t-elle dit, est qu’une forte embauche plus tôt dans le mois a conduit les entreprises à se retirer pour corriger.

“Vers la fin du mois, nous avons eu des gens qui ont vu leurs heures réduites”, a-t-elle déclaré.