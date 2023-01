Le rapport sur l’emploi de décembre alimente l’optimisme selon lequel l’économie pourrait encore réussir un atterrissage en douceur

La forte croissance de l’emploi en décembre, combinée au ralentissement de l’inflation des salaires, alimente l’optimisme selon lequel l’économie pourrait connaître un atterrissage en douceur.

Mais les économistes ne sont pas d’accord sur la question de savoir si ce sera le cas, étant donné qu’un marché de l’emploi solide pourrait continuer à déclencher des hausses de prix dans le secteur des services et continuer à augmenter les taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Ces taux d’intérêt plus élevés pourraient ralentir davantage l’économie et la plonger dans une récession.

actualités liées à l’investissement

Selon le Bureau of Labor Statistics, l’économie a créé 223 000 emplois au cours du dernier mois de 2022, moins que les 256 000 de novembre. Le chômage est tombé à 3,469%, ce qui, selon les économistes, est le plus bas depuis 1969.

Pendant ce temps, les salaires horaires moyens ont augmenté de 4,6% sur une base annuelle, moins que les économistes de 5% attendus. Sur une base mensuelle, il s’agit d’un gain de 0,3 %, par rapport aux attentes du Dow Jones de 0,4 %. Les gains salariaux de novembre ont été révisés à la baisse pour atteindre un gain mensuel de 0,4 %, contre 0,6 % rapporté précédemment.

“C’est peut-être le dernier hoorah. C’est à peu près aussi proche d’un chiffre Goldilocks que la Fed pourrait espérer à ce stade”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef de KPMG. “Vous avez eu un refroidissement des gains salariaux avec une augmentation de la participation et une baisse du taux de chômage. Vous l’avez atteint sur les trois notes.”

Les actions se sont redressées après le rapport et les rendements du Trésor – qui évoluent à l’opposé du prix – ont chuté. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendaient à ce que 200 000 emplois aient été ajoutés au cours du mois et que le rythme de création d’emplois continue de ralentir fortement.