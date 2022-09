Le rapport sur l’emploi d’août montre une baisse de la participation des travailleurs noirs

Le rapport sur l’emploi d’août a montré que le taux de chômage aux États-Unis augmentait dans tous les domaines. Pendant ce temps, les travailleurs noirs ont été le seul groupe démographique à voir leur participation au marché du travail chuter.

Le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage à 3,7% en août, selon les données publiées vendredi par le Bureau américain des statistiques du travail. La masse salariale non agricole s’est élevée à 315 000 et est tombée en ligne avec les estimations de 318 000.

Alors que tous les groupes démographiques ont vu le taux de chômage augmenter légèrement, il a augmenté à un rythme plus rapide pour les travailleurs hispaniques et noirs à 4,5 % et 6,4 %, respectivement, contre 3,9 % et 6 % en juillet.

Cependant, les travailleurs noirs ont été le seul groupe à avoir vu sa participation au marché du travail diminuer, tandis que le ratio emploi-population du groupe, qui mesure le pourcentage de la population occupant un emploi, a également diminué.

“Il y a une certaine volatilité dans ces chiffres, mais voir une tendance à la baisse de l’emploi et de la participation est inquiétant”, a déclaré Elise Gould, économiste principale à l’Economic Policy Institute.