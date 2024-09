Le rapport sur l’emploi au centre des attentions alors que les élections s’intensifient, la Fed se dirige vers une baisse des taux

Le marché de l’emploi américain est en perte de vitesse. Aujourd’hui, les Américains vont comprendre à quel point.

Le Bureau of Labor Statistics devrait publier des données sur l’emploi, notamment le taux de chômage, pour le mois d’août. En juillet, le taux s’élevait à 4,3 %, contre 4,1 % en juin et le niveau le plus élevé depuis septembre 2017, hors pic de la pandémie de Covid-19. encore faible par rapport aux normes historiques. Wall Street s’attend à le rapport montre un gain de 161 000 emplois, avec un taux de chômage en baisse à 4,2 %, selon Dow Jones.

Le rapport sur l’emploi sera examiné avec encore plus d’attention vendredi, à l’approche de la baisse attendue des taux d’intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci et alors que les questions économiques dominent une grande partie des campagnes présidentielles de la vice-présidente Kamala Harris et de l’ancien président Donald Trump. Après vendredi, il ne restera plus que deux rapports mensuels sur l’emploi avant le jour du scrutin.

L’économie produit des signaux contradictoires. Plus tôt cette semaine, deux indicateurs de l’activité manufacturière est arrivé faiblealimentant les craintes d’un ralentissement de l’économie plus rapide qu’espéré.

Mercredi, le BLS a rapporté que Offres d’emploi Les salaires ont continué de baisser fortement, même s’ils restent supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie. Mais ils ont montré que le taux d’embauche des travailleurs des services professionnels et commerciaux – qui ont tendance à bénéficier de salaires plus élevés – a atteint des niveaux jamais vus depuis la Grande Récession de 2009.

Pourtant, les licenciements restent largement limités, même après sauting mois dernier — tout comme le nombre de personnes déposant une demande d’allocations chômage.

Les entreprises « licencient des travailleurs comme si c’était un boom et embauchent comme si c’était une récession », a déclaré Dario Perkins, directeur général de la société financière TS Lombard. a déclaré dans un post sur X mercredi.

Les Américains ont en grande partie dépensé leurs économies accumulées pendant la pandémie, tandis que les emprunts restent limités par le contexte de taux d’intérêt élevés. Et même si le taux d’inflation a été largement maîtrisé pour revenir à l’objectif de 2 % de la Réserve fédérale, les consommateurs souffrent encore de quatre années de flambée des prix.

Malgré ces vents contraires, on a entendu parler tout au long de l’été que l’économie américaine avait atteint un « atterrissage en douceur » d’un chômage relativement faible et d’une inflation relativement faible.

Les actions restent également proches de leurs plus hauts historiques malgré quelques turbulences récentes.

Mark Zandi, économiste en chef du groupe Moody’s Analytics, a déclaré à NBC News que, tant que le taux de chômage reste aux niveaux actuels, il pense qu’un atterrissage en douceur peut être maintenu.

Mais il a dit que cette image ensoleillée pourrait facilement être gâchée.

« Il ne faudrait pas grand-chose pour bouleverser cette situation et voir les entreprises commencer à se retirer et à licencier », a déclaré M. Zandi. « Le marché du travail est bon, mais il semble fragile. »

Le taux de chômage actuel implique que plus de 7 millions d’Américains sont toujours au chômage et à la recherche d’un emploi. Parmi eux se trouve Cassandra Kelly, une habitante du New Jersey âgée de 38 ans et mère de deux enfants, qui a déclaré à NBC News qu’elle était sur le marché du travail depuis plus d’un an.

Spécialiste des opérations avec une expérience en communication et en médias sociaux, Kelly a déclaré qu’elle s’en sortait grâce à un dédommagement de son propriétaire, au soutien financier de son partenaire et à des contrats de travail indépendants occasionnels. Mais rien de tout cela n’a été suffisant pour couvrir ses dépenses.

Les postes à temps plein qu’elle voit affichés dans son domaine ne paient désormais que 45 000 $ – à peine assez pour avoir droit à un appartement dans la région de New York, a déclaré Kelly, ajoutant que certains postes ne comportent aucun avantage, ce dont elle a besoin pour subvenir à ses besoins médicaux et à ceux de sa famille.

« Même si je suis prête à descendre jusqu’à 45 000 ou 50 000 dollars, la quantité de travail qu’ils demandent pour cette petite somme n’est pas juste », a-t-elle déclaré. « Cela engendre du ressentiment. Il y a eu des moments où j’ai voulu abandonner. »

On espère que la baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, largement attendue, plus tard ce mois-ci allégera les freins à la croissance et assouplira les conditions financières.

Si cela se produit, le coût des emprunts sur tous les types de biens, des voitures aux cartes de crédit, diminuera. Les taux hypothécaires devraient eux aussi baisser, même si la Fed n’a aucun contrôle direct sur ces derniers.

Quel que soit le soulagement financier qui pourrait survenir, les mesures politiques de la Fed n’auront pas d’effet immédiat, d’autant plus que le taux actuel de 5,5 % est déjà très élevé.

« Ce n’est pas un événement qui va changer la donne », a déclaré Zandi, ce qui signifie qu’il faudra du temps à l’économie pour s’adapter à une baisse des taux en septembre et à toute baisse future qui pourrait survenir en novembre, décembre et au-delà.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com