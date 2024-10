Le rapport sur l’emploi à la veille des élections sera l’un des plus déformés depuis des années

WASHINGTON– Quatre jours avant le jour du scrutin, le gouvernement publiera son dernier aperçu de embauche et chômage aux États-Unis après une élection présidentielle au cours de laquelle la perception de l’économie par les électeurs a joué un rôle central.

Pourtant, le rapport de vendredi inclura certains des chiffres mensuels de l’emploi les plus déformés depuis des années, la croissance de l’emploi ayant été temporairement freinée en octobre par ouragans et les grèves des travailleurs.

Ainsi, tout comme les électeurs, les politiciens et les responsables de la Réserve fédérale recherchent une lecture claire de l’économie, ils obtiendront plutôt une lecture confuse. Le rapport arrive alors que les alliés républicains de Donald Trump, cherchant à semer le doute sur la santé de l’économie, ont cherché à saper la confiance dans la crédibilité des rapports mensuels sur l’emploi.

Trump et ses partisans ont attaqué à plusieurs reprises l’administration Biden-Harris pour la flambée de l’inflation qui a culminé il y a deux ans avant de se calmer progressivement. Malgré une croissance saine de l’emploi, peu de licenciements et un faible taux de chômage, Trump a également qualifié les États-Unis de « nation en faillite » et a juré que son projet d’imposer des droits de douane drastiques sur tous les produits importés restaurerait des millions d’emplois dans le secteur manufacturier.

En règle générale, les données mensuelles sur l’emploi aident à clarifier la situation de l’économie. Mais les économistes estiment que les ouragans Helene et Milton, combinés aux effets de la grève en cours des machinistes de Boeing, auront réduit les embauches le mois dernier d’un nombre significatif – environ 60 000 à 100 000 emplois, pour la plupart temporaires.

Au total, les économistes estiment que le rapport de vendredi montrera que seulement 120 000 emplois ont été créés en octobre, selon le fournisseur de données FactSet. Il s’agit d’un chiffre décent, bien que inférieur à la moitié du gain étonnamment robuste de 254 000 enregistré en septembre. Le taux de chômage devrait rester au faible niveau de 4,1 %.

Une fois pris en compte l’impact des ouragans et des grèves, ces chiffres suggèrent toujours un marché du travail solide, qui a fait preuve d’une durabilité surprenante, soutenu par des dépenses de consommation saines, face aux taux d’intérêt élevés de la Fed.

« Il s’agit d’une économie incroyablement résiliente », a déclaré Jane Oates, ancienne responsable du ministère du Travail sous l’administration Obama. « Les gens dépensent. C’est ce qui fait vivre cette économie.

Mais il peut y avoir d’autres effets que le gouvernement a plus de mal à mesurer. Le ministère du Travail, par exemple, a déclaré qu’il pensait que la grève des machinistes de Boeing, ainsi qu’un petit débrayage de certains travailleurs de l’hôtellerie, avaient réduit la création d’emplois de 41 000 en octobre. Mais certains fournisseurs de Boeing pourraient également avoir supprimé des emplois, la grève ayant réduit leurs ventes. On ne sait pas exactement quel impact ces pertes d’emplois auraient pu avoir sur les chiffres de l’emploi d’octobre.

Dans le même temps, l’ouragan pourrait avoir coûté moins d’emplois que ne le pensent les économistes. Un travailleur devrait perdre son salaire pendant toute une période de paie – souvent deux semaines – pour que son emploi soit considéré comme perdu dans les données du gouvernement. Même si de nombreux travailleurs de Caroline du Nord ont probablement été au chômage pendant aussi longtemps, il n’est pas clair qu’en Floride, qui a plus d’expérience avec les ouragans, les employés auraient manqué autant de travail, a déclaré Oates.

Les économistes de l’UBS ont noté que les grands parcs d’attractions d’Orlando — Walt Disney World, Sea World et Universal — étaient fermé seulement deux jours après le passage de l’ouragan Milton. Et dans certains États, des personnes seront embauchées dans le cadre des efforts de nettoyage et de reconstruction.

Le rapport sur l’emploi de vendredi sera le dernier aperçu majeur de l’économie avant la prochaine réunion de la Fed le 7 novembre, deux jours après les élections. La plupart des économistes s’attendent à ce que la Fed réduise son taux directeur d’un quart de point, après une hausse démesurée. baisse d’un demi-point en septembre.

Si le rapport sur l’emploi suggère que les embauches sont restées saines en octobre en excluant les effets des ouragans et des grèves, les personnalités politiques républicaines pourraient à nouveau remettre en question sa crédibilité. Le mois dernier, lorsque le gouvernement a signalé que les embauches avaient augmenté de manière inattendue en septembre, le sénateur Marco Rubio, un républicain de Floride, a lancé l’accusation sans fondement que le rapport était « faux ».

Pourtant, aucun économiste traditionnel ne partage un tel scepticisme. D’autres indicateurs – comme le nombre de personnes demandant des allocations de chômage, des données compilées principalement par les États – suggèrent également un marché du travail toujours solide.

« J’ai été horrifiée par la mesure dans laquelle les politiciens ont avancé cet argument », a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter. Le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail, qui produit le rapport sur l’emploi, « est l’agence gouvernementale la plus transparente de la planète », a-t-elle déclaré.

Trump et d’autres critiques ont profité des révisions souvent apportées aux estimations initiales du gouvernement comme preuve de leur fausse affirmation selon laquelle l’administration Biden-Harris a manipulé les données. En août, le BLS a annoncé qu’il prévoyait de revoir à la baisse son estimation du nombre total d’emplois aux Etats-Unis en mars dernier de 818 000, soit environ 0,5 % du total. Lors du débat présidentiel en septembre, Trump a affirmé que la révision reflétait une « fraude » dans les données sur l’emploi. Pourtant, sous sa propre administration, le BLS compte des emplois révisés en baisse en 2019, de 514 000.

Erica Groshen, conseillère économique principale à l’Université Cornell et ancienne commissaire du BLS, a expliqué que de telles révisions ne sont « pas un bug ; ils constituent une caractéristique » de la collecte de données par le gouvernement.

« Le BLS souhaite diffuser autant d’informations que possible en temps opportun, mais il souhaite également que les informations soient aussi précises que possible », a déclaré Groshen.

Pour ce faire, il publie des données préliminaires, basées sur des enquêtes menées auprès de dizaines de milliers d’entreprises. Des révisions sont ensuite apportées sur la base de données arrivant tardivement provenant d’un plus grand nombre d’entreprises et de décomptes d’emplois réels provenant des agences d’indemnisation du chômage.

Le colistier de Trump, le sénateur JD Vance, a souvent cherché à saper les données positives en matière d’embauche en affirmant que tous les emplois créés au cours de l’année écoulée étaient allés à des immigrants.

Cette affirmation repose sur le fait que le nombre de personnes « nées à l’étranger » ayant un emploi, comme le BLS les appelle, a augmenté de 1,2 million en septembre par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre de travailleurs nés dans le pays ayant un emploi a diminué d’environ 800 000.

Pourtant, la catégorie des « nés à l’étranger » comprend les personnes qui vivent aux États-Unis depuis des années, y compris depuis leur enfance, et qui sont désormais citoyens, ainsi que les immigrants récents, autorisés ou non.

Plus important encore, les Américains nés dans le pays ont pris leur retraite en masse, une des raisons pour lesquelles tant d’employeurs ont souvent du mal à pourvoir des emplois. À mesure que vieillit l’immense génération du baby-boom, la proportion d’Américains âgés de 65 ans et plus a bondi à 17,3 %, contre seulement 13,1 % en 2010. selon les données du Bureau du recensement.

Et le taux de chômage des Américains nés dans le pays, à 3,8 %, est en réalité inférieur au taux de chômage des travailleurs nés à l’étranger, à 4,2 %.