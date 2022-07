Le rapport sur le PIB montre que l’économie américaine a encore reculé : mises à jour en direct

Une mesure clé de la production économique a chuté pour le deuxième trimestre consécutif, faisant craindre que les États-Unis n’entrent en récession – ou peut-être qu’elle a commencé.

Le produit intérieur brut, corrigé de l’inflation, a chuté de 0,2% au deuxième trimestre, soit l’équivalent d’un taux de baisse annuel de 0,9%, a annoncé jeudi le département du Commerce.

La baisse de 0,2% a suivi une contraction de 0,4% au cours des trois premiers mois de l’année, ce qui signifie que, selon une définition courante mais non officielle, l’économie américaine est entrée en récession à peine deux ans après sa sortie de la dernière.

La plupart des économistes ne pensent toujours pas que l’économie réponde à la définition formelle d’une récession, qui est basée sur un ensemble plus large d’indicateurs comprenant des mesures du revenu, des dépenses et de l’emploi. Les données du PIB elles-mêmes seront également révisées plusieurs fois dans les mois à venir.

Pourtant, les données publiées jeudi laissent peu de doute sur le fait que la reprise s’essouffle dans un contexte d’inflation élevée et de taux d’intérêt en hausse. L’investissement des entreprises et l’activité dans la construction ont tous deux diminué au deuxième trimestre après avoir augmenté au premier. Les dépenses de consommation, corrigées de l’inflation, sont restées positives mais ont ralenti.

“Nous ne pensons pas que nous soyons en récession pour l’instant”, a déclaré Aditya Bhave, économiste principal pour Bank of America. “Mais le point le plus important ici est que la tendance sous-jacente de la demande intérieure s’affaiblit. Vous voyez une nette décélération à partir du premier trimestre.

Une décélération, en soi, n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. La Réserve fédérale a tenté de calmer l’économie dans le but de maîtriser l’inflation, et la Maison Blanche a fait valoir que le ralentissement faisait partie d’une transition inévitable et nécessaire vers une période de croissance plus stable après la reprise rapide de l’année dernière.

Mais les prévisionnistes de ces dernières semaines sont devenus de plus en plus préoccupés par le fait que les mesures agressives de la Fed – notamment l’augmentation des taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage mercredi pour le deuxième mois consécutif – entraîneront une récession. Il y a des indices que les licenciements se multiplient et que les consommateurs ont du mal à suivre le rythme de la hausse rapide des prix.

“Le marché du travail n’a pas à se retourner autant pour que nous ayons une récession”, a déclaré Tim Quinlan, économiste principal chez Wells Fargo.