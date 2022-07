Le rapport sur le PIB montre que l’économie américaine a encore reculé : mises à jour en direct

L’économie américaine envoie actuellement des signaux compliqués et parfois contradictoires. Mais à certains égards, la situation est simple : les Américains gagnent et dépensent plus d’argent que jamais, mais les prix augmentent encore plus rapidement.

Les ménages américains ont touché 4 600 milliards de dollars de revenu après impôt au deuxième trimestre, soit 1,6 % de plus qu’au cours des trois premiers mois de l’année. Mais les prix à la consommation ont augmenté de 1,7 %, ce qui signifie que les revenus, corrigés de l’inflation, ont en fait chuté.

C’était une histoire similaire dans l’ensemble de l’économie. Les entreprises ont investi davantage en dollars absolus, mais ont réduit une fois l’inflation prise en compte. Les dépenses de consommation ont augmenté plus rapidement que les prix, mais à peine. Et la production économique totale, corrigée de l’inflation, a chuté pour le deuxième trimestre consécutif, malgré une accélération sans ajustement.

Changement depuis début 2017

Cette dynamique aide à expliquer pourquoi la Réserve fédérale agit de manière si agressive pour augmenter les taux d’intérêt et ralentir l’économie. L’inflation reflète, en partie, le fait que la demande – de biens, de services, d’équipements, de travailleurs – dépasse l’offre. En augmentant le coût des emprunts, la Fed espère faire baisser la demande et, avec elle, l’inflation.

Il y a des signes qui se produisent déjà. Le marché du logement a nettement ralenti au deuxième trimestre et l’investissement des entreprises a également stagné ; ces secteurs sont parmi les plus sensibles à la hausse des taux d’intérêt.

Mais l’inflation n’est pas simplement le résultat de forces intérieures. Les prix du pétrole ont fortement augmenté cette année après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les efforts de la Chine pour contenir la propagation du coronavirus ont aggravé les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La Fed ne peut pas contrôler ces dynamiques. Il ne peut rien faire non plus pour ramener les travailleurs sur le marché du travail ou pour aider autrement l’offre de l’économie nationale.

Le risque est qu’en essayant de contrôler l’inflation, la Fed ralentisse tellement la demande que les entreprises commencent à licencier des travailleurs, que le chômage augmente fortement et que l’économie tombe en récession. Jerome H. Powell, le président de la Fed, a reconnu ce risque mercredi, affirmant que la voie pour éviter une récession s’était “rétrécie” alors même qu’il exprimait l’espoir qu’un ralentissement pourrait encore être évité.

“Nous n’essayons pas d’avoir une récession et nous ne pensons pas que nous devons le faire”, a-t-il déclaré. “Nous pensons qu’il existe un moyen pour nous de réduire l’inflation tout en maintenant un marché du travail solide.”