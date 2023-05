Le rapport sur le PIB du Royaume-Uni montrera si l’économie a progressé au premier trimestre 2023 et en mars – les affaires en direct

Les évènements clés

La faiblesse inattendue des prix des matières premières, notamment le pétrole et le gaz, ainsi que le temps plus doux ont certainement aidé, tandis que les dépenses de consommation se sont avérées beaucoup plus résilientes.

Néanmoins, la croissance du PIB au premier trimestre devrait être globalement positive. Les indicateurs d’activité et de confiance du secteur privé continuent de s’améliorer, et bien que nous nous attendions à ce que la perte de production du secteur public pèse sur l’activité dans son ensemble, nous prévoyons toujours une croissance positive du PIB de 0,1 % m/m en mars, ce qui laisserait la croissance trimestrielle du PIB à 0,1 % q/q.

Les grèves et les mouvements sociaux ont pesé sur le PIB du premier trimestre, notamment en février et mars.

il y a 26 mois 01h41 HAE Introduction : rapport sur le PIB britannique à venir…

Bonjour. Nous sommes sur le point d’apprendre comment l’économie britannique s’est comportée au premier trimestre de cette année.

La première estimation du PIB britannique en mars et pour le premier trimestre 2023 est attendue à 7h00 BST et montrera si le pays a atteint une croissance économique face à la crise du coût de la vie, à la hausse des taux d’intérêt et aux grèves.

Les économistes espèrent que nous assisterons à une croissance modeste et positive au premier trimestre de l’année, le PIB devant augmenter de 0,1 % au cours de la période janvier-mars.

Le PIB en mars lui-même pourrait cependant être stable.

Cela ferait suite à un mois de janvier fort, lorsque l’économie a progressé de 0,4 %, et à un mois de février faible, où il n’y a eu aucune croissance. [tho this data could be revised at 7am too].

L’économie britannique stagne en février sous l’impact des grèves En savoir plus

Il y a quelques mois, les économistes craignaient que le Royaume-Uni ne soit déjà en récession. Mais la chute des prix de l’énergie a aidé l’économie à surpasser ces sombres attentes.

Hier, la Banque d’Angleterre a admis que l’activité économique a été moins faible qu’elle ne l’avait prévu en février. Il prévoit désormais que le PIB britannique restera stable au cours du premier semestre de cette année, bien que la production sous-jacente (hors impact estimé des grèves et d’un jour férié supplémentaire) pourrait augmenter d’environ 0,2 % au premier et au deuxième trimestre.

Concernant sa révision à la hausse de la croissance, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré :

« C’est une très grosse révision à la hausse, mais le niveau de croissance est encore très, il est encore faible, soyons honnêtes. »

La croissance de février a été freinée par les grèves de la fonction publique et des enseignants, qui ont touché le secteur des services.

Et l’action revendicative se poursuit aujourd’hui, avec des membres du syndicat des chauffeurs Aslef en grève pendant 24 heures dans pratiquement tous les grands opérateurs de passagers en Angleterre.

D’autres grèves auront lieu les 31 mai et 3 juin – le jour de la finale de la FA Cup à Wembley.

Les membres du syndicat ferroviaire, maritime et des transports (RMT) feront grève samedi – le jour de la finale du concours Eurovision de la chanson à Liverpool.

L’agenda