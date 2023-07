Le rapport sur la masse salariale vendredi devrait montrer un marché du travail encore chaud

Le marché du travail américain est toujours en feu, quels que soient les efforts déployés par les décideurs pour le calmer.

Malgré une série de hausses de taux d’intérêt visant spécifiquement à corriger un déséquilibre entre la demande des entreprises et l’offre de travailleurs, la masse salariale a augmenté de centaines de milliers d’emplois par mois, totalisant près de 1,6 million au cours des cinq premiers mois de 2023 seulement.

Un rapport du Département du travail vendredi devrait montrer que la tendance s’est poursuivie jusqu’en juin. L’estimation consensuelle de Dow Jones est que la masse salariale a augmenté de 240 000 autres personnes et que le taux de chômage devrait baisser à 3,6 %.

Ceux qui attendent que la situation de l’emploi se détériore devront donc continuer à être patients.

« La disparition du marché du travail semble être imminente depuis environ neuf mois. Elle continue de fonctionner d’une manière que nous ne pensions pas possible », a déclaré Thomas Simon, économiste chez Jefferies. « Je pense que nous allons obtenir des chiffres solides [Friday]. Mais ma position à plus long terme est que c’est fondamentalement le dernier souffle de force. »

Dernièrement, cependant, cela s’est avéré un refrain familier.

Tout comme les économistes s’attendent depuis un an environ à ce que les États-Unis basculent en récession d’un jour à l’autre, ils s’attendent à ce que le marché du travail montre la voie. Les chiffres de la masse salariale ont réussi à battre les estimations consensuelles pendant presque tous les mois depuis janvier 2022, alors que les entreprises continuent d’embaucher et que les consommateurs continuent de dépenser.

Mais avec le plein impact de 10 hausses de taux de la part de la Réserve fédérale qui commence à se faire sentir, on a de plus en plus le sentiment qu’une réconciliation s’annonce.

« Combiné au fait que les taux de participation à la population active sont essentiellement là où ils étaient pour la plupart de ces cohortes avant la pandémie, cela me suggère simplement qu’il n’y a pas vraiment beaucoup plus de personnes à embaucher », a déclaré Simon.