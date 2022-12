Le rapport sur la fusillade de la banque Saanich fournit de nouveaux détails sur l’attaque meurtrière

Le chien de garde indépendant de la police de la Colombie-Britannique a innocenté plusieurs agents d’actes répréhensibles après que des frères jumeaux ont été tués par balle dans une fusillade avec la police devant une banque de l’île de Vancouver plus tôt cette année.

Mathew et Isaac Auchterlonie, des frères de 22 ans de Duncan, en Colombie-Britannique, ont été abattus par plus de 100 balles de la police alors que les deux hommes lourdement armés sortaient d’une succursale de la Banque de Montréal à Saanich, en Colombie-Britannique, le matin du 28 juin.

Six agents de l’équipe d’intervention d’urgence du Grand Victoria ont été blessés dans la fusillade peu de temps après l’arrivée de leur fourgonnette banalisée à la banque alors que les frères sortaient par les portes principales.

Dans un rapport de 10 pages publié mercredi, le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il ne pouvait pas déterminer si la police ou les frères Auchterlonie avaient tiré en premier dans l’échange meurtrier.

Cependant, le rapport cite des déclarations de témoins et une vidéo de surveillance bancaire pour déterminer que l’un des frères a tiré un seul coup de son fusil semi-automatique dans le plafond de la banque peu après 11 heures.

Les frères venaient de garer leur voiture sur le parking à côté de la banque de banlieue sur Shelbourne Street, au nord de Victoria.

Ils sont sortis de la voiture avec des coupe-vent amples, des gants et des cagoules. Sous leurs coupe-vent, ils étaient vêtus d’un gilet pare-balles vert olive et portaient des jambières rigides et des bottes de combat, selon le rapport.

Chacun était armé d’un fusil SKS de calibre 7,62 millimètres avec un chargeur étendu. L’un des frères avait un grand couteau accroché au dos de sa ceinture et portait un grand sac noir.

Les hommes armés ont laissé la porte du coffre de la voiture légèrement entrouverte. Les enquêteurs découvriront plus tard “une grande cache d’armes, de munitions et d’engins explosifs improvisés” à l’intérieur, selon le rapport.

Une fois à l’intérieur de la banque, les frères Auchterlonie ont rassemblé les employés et les clients à l’arrière du bâtiment, près du coffre-fort.

“Ils n’ont pu obtenir qu’une somme d’argent très limitée et ont semblé déçus”, a rapporté l’IIO.

“Ils ont ensuite passé plusieurs minutes à faire les cent pas et à regarder de temps en temps à travers les fenêtres du vestibule dans le parking”, a ajouté le rapport.

“Bien qu’il n’y ait pas de vol de banque “typique”, les personnes dans cette situation tentent généralement de s’échapper le plus rapidement possible. [The gunmen] a fait le contraire.”

Mathew Auchterlonie avait postulé pour s’enrôler dans l’Armée canadienne mais n’a pas réussi le test d’aptitude, selon un porte-parole militaire. (Facebook)

« UNE SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS DRAMATIQUE ET VIOLENT »

Seize minutes après être entrés dans la banque, les frères sont ressortis par les portes d’entrée, portant toujours leurs fusils.

Ils se sont tournés vers leur voiture garée lorsque la camionnette banalisée transportant sept agents lourdement armés de l’équipe d’intervention d’urgence est entrée dans le parking près des portes d’entrée.

“Une série d’événements dramatiques et violents se sont alors produits en l’espace de quelques secondes”, indique le rapport.

Un frère a levé son fusil vers le fourgon de police. La porte latérale du véhicule a été ouverte et un officier, le médecin de l’équipe, a lancé une grenade éclair sur les frères avant que la porte ne glisse à nouveau vers l’avant lorsque la camionnette a freiné.

“L’intention déclarée des membres du GVERT était de sortir du fourgon, de défier les suspects et de les arrêter, et le [flashbang] devait les distraire ou même les étourdir momentanément, rendant l’arrestation plus rapide et plus sûre”, a révélé l’enquête.

Ce qui s’est passé à la place était un échange de coups de feu quasi simultané.

“Il n’est pas possible de déterminer avec certitude si la police ou les personnes concernées ont tiré en premier”, indique le rapport.

“L’expérience des officiers du GVERT à l’intérieur de la camionnette a été que, dès que la glissière latérale a été complètement ouverte, des officiers armés de fusils qui s’apprêtaient à sortir ont été touchés par des balles entrantes”, a déclaré l’IIO.

“Il se pourrait bien que l’un de ces officiers ait tiré le premier coup en réponse à [the gunman] levant son fusil en direction de la camionnette GVERT. Dans les deux cas, l’intervalle entre le premier tir de [one of the brothers] et le premier coup de feu d’un officier semble avoir été très, très court.”

Un officier dans la camionnette a été blessé aux deux jambes et à un bras. L’officier sortant de la camionnette devant lui a brièvement riposté avant d’être allongé sur le plancher de la camionnette, touché au haut de l’abdomen et à la cuisse, selon le rapport.

“Tout ce qu’il est capable de faire, c’est d’expirer”, a déclaré plus tard l’officier derrière lui aux enquêteurs de l’IIO. “Regardant à travers moi.”

Un troisième officier à l’arrière de la camionnette a commencé à crier qu’il avait reçu une balle dans le cou.

Le médecin qui a lancé le flashbang n’était armé que d’un pistolet lorsqu’il est sorti de la camionnette et a pris position devant ses collègues blessés pour riposter, selon le rapport.

Le sergent du GVERT commandant l’équipe était au volant de la camionnette lorsqu’il a tiré “au moins 28 coups de pistolet à travers le pare-brise”, selon le rapport.

Il est sorti par la porte du côté conducteur et a continué à tirer derrière un buisson dans le parking de la banque. Il a finalement été touché au pied par un ricochet de balle de police.

Deux membres du GVERT sont sortis par la porte arrière du fourgon, tous deux blessés aux jambes. L’un a attaché un garrot sur la “jambe qui saignait beaucoup pendant que les tirs se poursuivaient”, selon le rapport.

“L’officier qui avait crié qu’il avait reçu une balle dans le cou (et était en effet grièvement blessé à l’épaule) n’a pu sortir qu’à moitié du véhicule par les portes arrière”, a déterminé l’enquête.

À ce moment-là, les policiers de Saanich couraient le long du trottoir depuis le nord, vers la fusillade. Certains de ces officiers ont tiré avec leurs armes tandis que d’autres se sont déplacés pour prodiguer les premiers soins aux membres blessés du GVERT.

DES HOMMES TIRÉS MORTS SUR LA SCÈNE

L’un des frères se dirigeait vers leur voiture garée lorsqu’il a été touché à la tête par une balle de la police et est tombé au sol, a indiqué l’IIO.

L’autre frère a reçu plusieurs balles mais tirait toujours sur la police avant de tomber également, selon un témoin civil. Les enquêteurs ont déterminé que le chargeur de son fusil avait été endommagé lorsqu’il avait touché le sol et que son arme ne fonctionnait plus.

Un policier de Saanich a déclaré à l’IIO qu’il avait vu le suspect au sol, rampant vers son frère, dont l’arme était posée à côté de lui. “Il y avait plus de tirs de la police à ce moment-là”, a déclaré l’IIO.

Une caméra de surveillance a capturé la chute du deuxième tireur “plusieurs secondes après” l’explosion du flash. Des balles inutilisées peuvent être vues “se déversant du chargeur cassé de son fusil”, selon le rapport.

Le frère « rampe alors hors du champ de vision de la caméra, laissant l’arme gisant sur le sol derrière lui » et se dirigeant vers son frère et leur véhicule lorsqu’il est tué.

Lorsque les coups de feu ont pris fin, certains agents administraient encore les premiers soins tandis que d’autres se déplaçaient pour menotter les deux suspects et saisir leurs armes. “Mais ils étaient tous les deux déjà décédés à ce moment-là”, a constaté l’IIO.

Les autopsies ont révélé qu’un frère avait trois blessures par balle tandis que l’autre frère avait reçu neuf balles. Plusieurs autres balles de la police ont été arrêtées ou déviées par le gilet pare-balles des hommes armés, a indiqué l’IIO.

“On estime qu’au total, la police a tiré un peu plus de 100 balles, ce qui n’est pas surprenant compte tenu des circonstances et du fait que de nombreux officiers ont tiré pendant l’incident”, a indiqué l’agence.

« Compte tenu de cela, le nombre de blessures subies par chacun [gunman] était relativement faible, ce qui témoigne probablement de l’efficacité de leur gilet pare-balles.”

Mathew et Isaac Auchterlonie de Duncan, en Colombie-Britannique, ont été abattus par plus de 100 balles de la police alors que les deux hommes lourdement armés sortaient d’une succursale de la Banque de Montréal à Saanich, en Colombie-Britannique, le matin du 28 juin. (Instagram/@isaacauchterlonie867)

DES HOMMES ARMES POSENT UNE MENACE CLAIRE ET IMMINENTE

Le rapport a révélé que, mis à part le seul coup dans le plafond de la banque, les frères ont tiré toutes leurs balles sur le fourgon de police. Deux balles du fusil d’un tireur se sont égarées dans la rue, l’une frappant la fenêtre d’un bistrot et l’autre entrant dans une entreprise de nettoyage à sec.

“Même l’analyse exhaustive menée par les enquêteurs de l’IIO n’a pas été en mesure d’éliminer l’ambiguïté quant à savoir exactement qui a déchargé une arme à feu en premier dans l’incident”, a révélé l’enquête, ajoutant que si les frères “ne faisaient rien de plus que marcher vers leur voiture, les fusils pointaient au sol, on ne saurait dire qu’il serait raisonnable que la police ouvre immédiatement le feu sur eux, sans aucune contestation ni possibilité de se rendre. »

Au lieu de cela, le rapport a révélé qu’au moins un des frères “a réagi à l’arrivée de la police en se tournant dans leur direction et en levant son fusil”.

“Qu’il ait appuyé ou non sur la gâchette à ce moment précis, il s’agissait d’un voleur de banque qui quittait les lieux du crime et il pointait un fusil d’assaut de grande puissance sur la police”, a déclaré l’IIO.

Dans ces circonstances, les deux hommes armés “constituaient une menace claire et imminente de mort ou de lésions corporelles graves pour les officiers et le public, et le recours à la force létale en réponse était justifié”, a conclu le rapport de l’IIO.

L’IIO est chargé d’enquêter sur tous les incidents liés aux policiers en Colombie-Britannique qui entraînent la mort ou des blessures graves à un membre du public, qu’il y ait ou non des allégations d’actes répréhensibles de la part de la police.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.