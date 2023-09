Le rapport sur la divulgation financière de la justice retarde l’orientation de la campagne du Sénat américain | Actualités, Sports, Emplois

CHARLESTON — Les agents politiques démocrates et les opposants républicains attendaient de voir un rapport de divulgation financière du gouverneur Jim Justice après un nouveau retard dans le dépôt du rapport requis pour sa campagne au Sénat américain. Le juge a déclaré aux médias qu’il déposerait sa déclaration financière du Sénat américain d’ici le samedi 23 septembre. Le rapport a finalement été disponible sur le site Web de divulgation publique du Sénat américain lundi à 17h29.

« Je peux confirmer que le rapport financier personnel du gouverneur Justice a été déposé aujourd’hui, ce qui était la date limite depuis la fermeture des bureaux fédéraux samedi », a déclaré Roman Stauffer, directeur de campagne pour la Justice, dans un communiqué lundi soir. Le juge, qui s’est prononcé auprès du Sénat américain fin avril, disposait de 30 jours à compter de la date de son dépôt ou jusqu’au 15 mai pour déposer une déclaration financière auprès du Sénat. Au lieu de cela, la campagne Justice a demandé le 25 mai une prolongation de 90 jours. La prolongation a été accordée, repoussant la date limite du rapport de divulgation financière de la Justice au 24 août. Les rapports de divulgation financière sont exigés des sénateurs américains en exercice, des candidats au Sénat américain et de certains dirigeants et employés du Sénat américain. La loi Stop Trading on Congressional Knowledge Act de 2012 (STOCK Act) exige également que les sénateurs et certains employés gagnant au moins 141 022 $ à partir de 2023 divulguent périodiquement certaines transactions financières, telles que les actions, les obligations, les contrats à terme sur matières premières et autres titres. Selon le rapport, la juge et la Première Dame Cathy Justice ont déclaré plus de 253 000 $ de salaires, dont 250 000 $ de son salaire de gouverneur, 3 500 $ de son salaire d’entraîneur de basket-ball au lycée du comté de Greenbrier et moins de 1 000 $ de son salaire du Greenbrier. Hotel Corp. Après avoir raté la date limite de prolongation du 24 août, la campagne Justice a déclaré à WV MetroNews que le rapport de divulgation financière serait déposé d’ici samedi, mais en raison du nombre d’entreprises enregistrées sous le nom de Justice, le rapport prenait plus de temps à être complété.

« Governor Justice n’est pas un politicien de carrière. Il a lancé plus de 100 entreprises et les entreprises de sa famille emploient des milliers de Virginie-Occidentales. Stauffer a déclaré à MetroNews le 26 août. « La nature de ces structures commerciales est large et très complexe et pour garantir l’exactitude de sa déclaration financière personnelle, il faudra un délai supplémentaire, qui est accordé pendant une période de grâce après la date limite de dépôt. Le rapport sera exact et déposé dans ce délai.

Selon le rapport de divulgation financière de lundi, le gouverneur de la justice et la première dame de la justice ont répertorié 147 actifs, allant des actions publiques et non publiques, aux dépôts bancaires, aux comptes clients d’entreprises, aux biens immobiliers et aux fiducies aveugles. La valeur estimée des actifs se situait entre 37,5 millions de dollars et plus de 1,9 milliard de dollars. Malgré cela, Justice n’a déclaré qu’entre 25 000 $ et 73 000 $ de revenus provenant des dividendes et des intérêts de 10 de ces actifs. Les juges ont déclaré entre 37,5 et 108,1 millions de dollars de passif entre les lignes de crédit, les billets à ordre et les jugements. Ceux-ci comprennent entre 2 et 10 millions de dollars en deux billets à ordre dus à Bray Cary, ancien conseiller principal rémunéré du ministère de la Justice et homme d’affaires. Les deux billets à ordre, avec des taux d’intérêt de 10 %, sont dus directement à Cary et à la Fondation Cary. Bray a quitté le bureau du gouverneur en mars 2021. Les notes ont été publiées le 31 août 2021. Le juge a nommé Cary au conseil des gouverneurs de l’Université de Virginie occidentale en juillet 2021. Les jugements comprennent entre 1 et 5 millions de dollars à XCoal Energy Resources, basé en Pennsylvanie. . XCoal réclame plus de 2 millions de dollars restants sur un total de 10 millions de dollars de jugement et d’honoraires dus par les sociétés de Justice après que les sociétés ont violé un accord de 2017 visant à fournir à Xcoal des expéditions de charbon destiné à l’exportation. Un autre jugement inclut entre 500 001 et 1 million de dollars pour la Citizens Bank, basée à Elkins. En mars, la Citizens Bank a déposé une demande d’exécution suggérée auprès de la Cour de circuit du comté de Randolph demandant une saisie-arrêt du salaire annuel de 150 000 $ du juge en tant que gouverneur après que la banque a obtenu un jugement contre Bluestone Resources Inc. Le juge a personnellement garanti plus de 3 millions de dollars de prêts. de la banque pour acheter du matériel lourd, certains équipements étant déjà restitués à la banque. Le tribunal de circuit a accordé à Citizens Bank 861 085 $, qui comprennent les intérêts et les frais impayés. Le comité de campagne sénatoriale démocrate et le représentant américain Alex Mooney, RW.Va., ont critiqué les retards de la justice en matière de divulgation financière. Mooney est l’un des deux candidats à l’investiture républicaine en 2024 pour le siège du Sénat américain détenu par le sénateur américain Joe Manchin, DW.Va.

« Même après une prolongation de 90 jours et un ‘délai de grâce’, le libéral Jim Justice a prolongé le processus de dépôt aussi longtemps qu’il le pouvait », a déclaré John Findlay, directeur de campagne de Mooney, dans un communiqué lundi soir. « J’espère qu’il commencera à payer ses dettes envers nos mineurs de charbon qui travaillent dur et les contribuables de Virginie occidentale. »

Manchin, qui en est désormais à son deuxième mandat de six ans, n’a pas encore annoncé ses projets de réélection pour un troisième mandat. Mais le DSCC a été actif en Virginie occidentale, déposant également des poursuites pour obtenir les calendriers et horaires officiels de la justice.

« Jim Justice ignore une fois de plus la loi, cache des conflits d’intérêts potentiels et prive les habitants de Virginie occidentale d’informations importantes qu’ils ont le droit de connaître », a déclaré la porte-parole du DSCC, Amanda Sherman Baity, dans un communiqué plus tôt lundi. « Ce n’est que le dernier d’une série de scandales financiers au sein de la Justice, qui feront certainement l’objet d’un examen plus approfondi à mesure que les méchantes primaires du Parti républicain continuent de s’intensifier. »

