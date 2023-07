RISHI Sunak se prépare à une AUTRE élection partielle alors que le rapport de Chris Pincher sur la sleaze devrait être publié dans quelques jours.

Cela signifie que le Premier ministre assiégé pourrait perdre cinq votes cauchemardesques de députés conservateurs au cours des prochains mois.

Chris Pincher Crédit : David New – Le Soleil

Le député en disgrâce Pincher aurait tâtonné en état d’ébriété deux hommes dans un club conservateur privé l’année dernière en juin de l’année dernière.

Il a démissionné de son poste de whip en chef et a été suspendu par les conservateurs après que The Sun ait révélé les allégations de la bombe.

Mais a continué en tant que député de Tamworth dans le Staffordshire pendant plus d’un an.

De hauts responsables du gouvernement disent qu’ils s’attendent à ce qu’un rapport accablant du commissaire parlementaire aux normes soit publié d’ici quelques jours.

Il a enquêté sur Pincher pour « avoir causé des dommages importants à la réputation » du Parlement et des députés.

On s’attend à ce qu’il se prononce contre lui, ouvrant la voie à une suspension du parlement qui durerait plus de dix jours. Cela déclencherait une pétition de révocation et probablement une élection partielle.

Une source a déclaré: « C’est imminent et nous nous attendons à ce qu’il obtienne une suspension de plus de 10 jours, ce qui signifie une autre élection partielle.

« C’est plus une mauvaise nouvelle. »

Une autre source parlementaire de haut niveau a déclaré: « Il atterrit sous peu. C’est un autre casse-tête pour Rishi.

M. Sunak fait déjà face à trois élections partielles le 20 juillet après que Boris Johnson, son allié Nigel Adams et le honteux conservateur de la cocaïne David Warburton ont tous démissionné.

Les initiés conservateurs craignent de perdre les trois.

La députée conservatrice Nadine Dorries a également annoncé qu’elle cesserait de déclencher une élection partielle dans son siège de Mid Beds. Mais elle a refusé de remettre sa démission pour le moment.